יש גמר. מיכל באלי (22), לוחמת הג'יוג'יטסו הישראלית, אלופת אירופה 2025 בחגורות חומות ב-NO GI,  ללא חליפות, העפילה לפני כשעה (שבת) לגמר אליפות אירופה המתקיימת ברומא - הראשונה בקריירה שלה בחגורות שחורות ללא חליפות.
התחרות מתקיימת במסגרת אירגון ה-IBJJF  של הג'יוג'יטסו הנחשב לארגון הבינלאומי היוקרתי ביותר בענף. קרב הגמר יתקיים מחר.
מיכל באלימיכל באלי
יש גמר. באלי
(צילום: שי אידין)
באלי, המכונה BABY GOAT חניכתו של ויקי דבוש, המתחרה במשקל של 51.5 קילוגרמים ניצחה בחצי הגמר את הברזילאית טאיס לוריארו (29) בהכנעה אחרי 5 דקות של קרב מתוך 10 דקות של זמן קרב. לוריארו היא הספורטאית המנוסה ביותר בחגורות שחורות. היא אלופת העולם ב-NO GI לשנת 2025 ואלופת אירופה 2025 ו-2022. ברבע הגמר ניצחה באלי את האיטלקיה ג'יוליה אנג'יליני בנקודות 0:2.