יש גמר. מיכל באלי (22), לוחמת הג'יוג'יטסו הישראלית, אלופת אירופה 2025 בחגורות חומות ב-NO GI, ללא חליפות, העפילה לפני כשעה (שבת) לגמר אליפות אירופה המתקיימת ברומא - הראשונה בקריירה שלה בחגורות שחורות ללא חליפות.

יש גמר. מיכל באלי (22), לוחמת הג'יוג'יטסו הישראלית, אלופת אירופה 2025 בחגורות חומות ב-NO GI, ללא חליפות, העפילה לפני כשעה (שבת) לגמר אליפות אירופה המתקיימת ברומא - הראשונה בקריירה שלה בחגורות שחורות ללא חליפות.

יש גמר. מיכל באלי (22), לוחמת הג'יוג'יטסו הישראלית, אלופת אירופה 2025 בחגורות חומות ב-NO GI, ללא חליפות, העפילה לפני כשעה (שבת) לגמר אליפות אירופה המתקיימת ברומא - הראשונה בקריירה שלה בחגורות שחורות ללא חליפות.