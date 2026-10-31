יש גמר. מיכל באלי (22), לוחמת הג'יוג'יטסו הישראלית, אלופת אירופה 2025 בחגורות חומות ב-NO GI, ללא חליפות, העפילה לפני כשעה (שבת) לגמר אליפות אירופה המתקיימת ברומא - הראשונה בקריירה שלה בחגורות שחורות ללא חליפות.
התחרות מתקיימת במסגרת אירגון ה-IBJJF של הג'יוג'יטסו הנחשב לארגון הבינלאומי היוקרתי ביותר בענף. קרב הגמר יתקיים מחר.
באלי, המכונה BABY GOAT חניכתו של ויקי דבוש, המתחרה במשקל של 51.5 קילוגרמים ניצחה בחצי הגמר את הברזילאית טאיס לוריארו (29) בהכנעה אחרי 5 דקות של קרב מתוך 10 דקות של זמן קרב. לוריארו היא הספורטאית המנוסה ביותר בחגורות שחורות. היא אלופת העולם ב-NO GI לשנת 2025 ואלופת אירופה 2025 ו-2022. ברבע הגמר ניצחה באלי את האיטלקיה ג'יוליה אנג'יליני בנקודות 0:2.