הטניסאי הפראלימפי הישראלי גיא ששון זכה היום (ראשון) לראשונה בקריירה בטורניר גמר הסבב היוקרתי בקטגוריית הקוואד ליחידים לאחר ניצחון 5:7, 6:4, 5:7 בגמר על אחמט קפלן הטורקי בתום קרב צמוד שנפרס על פני שלוש מערכות. הישג זה מצטרף לשמונה תארי גראנד סלאם בקריירה ומדליית ארד פראלימפית מפריז.
הדרך לזכייה הגיעה לאחר שבוע מרשים של הישראלי, שהציג יציבות לאורך כל שלבי הטורניר. ששון צלח את שלב הבתים עם מאזן מושלם של שלושה ניצחונות, כולל ניצחון על המדורג הראשון בעולם, נילס וינק, והמשיך במומנטום עד להנפת הגביע.
ששון בן ה-46 שזכה במדליית הארד בפריז 2024, מדורג במקום השלישי בעולם בקטגוריית היחידים והשני בקטגוריית הזוגות יחד עם וינק (עליו גבר במהלך הטורניר החולף), שותפו הקבוע, איתו זכה בשישה תארי גראנד סלאם. הוא נפצע קשה בתאונת סקי בשנת 2015, עבר לפני כשלוש שנים מקטגוריית האופן (מגבלה קלה יותר) לקטגוריית הקוואד (מגבלה קשה) לאחר שחלה הרעה במצבו הגופני.