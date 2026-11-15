הטניסאי הפראלימפי הישראלי גיא ששון זכה היום (ראשון) לראשונה בקריירה בטורניר גמר הסבב היוקרתי בקטגוריית הקוואד ליחידים לאחר ניצחון 5:7, 6:4, 5:7 בגמר על אחמט קפלן הטורקי בתום קרב צמוד שנפרס על פני שלוש מערכות. הישג זה מצטרף לשמונה תארי גראנד סלאם בקריירה ומדליית ארד פראלימפית מפריז.

הטניסאי הפראלימפי הישראלי גיא ששון זכה היום (ראשון) לראשונה בקריירה בטורניר גמר הסבב היוקרתי בקטגוריית הקוואד ליחידים לאחר ניצחון 5:7, 6:4, 5:7 בגמר על אחמט קפלן הטורקי בתום קרב צמוד שנפרס על פני שלוש מערכות. הישג זה מצטרף לשמונה תארי גראנד סלאם בקריירה ומדליית ארד פראלימפית מפריז.

הטניסאי הפראלימפי הישראלי גיא ששון זכה היום (ראשון) לראשונה בקריירה בטורניר גמר הסבב היוקרתי בקטגוריית הקוואד ליחידים לאחר ניצחון 5:7, 6:4, 5:7 בגמר על אחמט קפלן הטורקי בתום קרב צמוד שנפרס על פני שלוש מערכות. הישג זה מצטרף לשמונה תארי גראנד סלאם בקריירה ומדליית ארד פראלימפית מפריז.