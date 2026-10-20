כשיורגן קלופ ורוברטו מנצ'יני רבים ביניהם כדי לקבל את שירותיך, ושמך מוזכר גם כמועמד אפשרי לנבחרת ארגנטינה, אתה חייב לעשות משהו נכון. ניקולו טרסולדי, החלוץ בן ה־22 של קלאב ברוז' ונבחרת גרמניה הצעירה, מבקיע שערים בסיטונות. קלופ מקווה שימלא את החלל המתמשך בעמדת החלוץ של גרמניה, מנצ'יני רואה בו חלק מהדרך של איטליה בחזרה לצמרת הכדורגל העולמי, וגם ליונל סקאלוני עשוי למצוא בו פתרון לחוד הארגנטינאי לאחר פרישתו של לאו מסי. טרסולדי מתכוון לייצג את גרמניה באליפות אירופה עד גיל 21, שתיערך בשנה הבאה בסרביה ובאלבניה (הגיל הקובע להשתתפות בטורניר הוא זה שנקבע בתחילת מחזור המוקדמות, ולכן הוא רשאי לשחק בו). לאחר מכן יצטרך להחליט איזו נבחרת בוגרת הוא רוצה לייצג: איטליה, גרמניה או ארגנטינה.

טרסולדי נמצא על הרדאר של המועדונים הגדולים כבר כמה שנים, עוד מהתקופה שבה שיחק בהנובר. בעונה שעברה עשה קפיצה גדולה, כשסיים כמלך השערים של הליגה הבלגית עם 19 כיבושים והוביל את ברוז' לאליפות. ברצלונה, שאיבדה בקיץ את רוברט לבנדובסקי ופראן טורס, סימנה אותו כאופציה ב' למקרה שלא תצליח לרכוש את חוליאן אלברס. אבל התוכנית הזאת, וגם החלום של ברוז' לרשום עליו אקזיט ספורטיבי, נאלצו להמתין. פתיחת העונה המרשימה של טרסולדי הזניקה את ערכו עוד יותר.

גלריה נמצא על הרדאר של המועדונים הגדולים כבר כמה שנים. טרסולדי ( צילום: Marco Luzzani/Getty Images )

שיעור מולדת

ב־13 באוקטובר, כשברזומה שלו כבר נרשם שלושער במדי הנבחרת הצעירה של גרמניה נגד מלטה, הגיעו טרסולדי וקלאב ברוז' למשחק מול אינטר בסן סירו, במסגרת שלב הליגה של ליגת האלופות. הבלגים ניצחו 3:4 במשחק סנסציוני, והחלוץ כבש שלישייה שגרמה בוודאי לרואי החשבון של ברצלונה לתפוס את הראש. ברוז', שרכשה אותו מהנובר 96 תמורת 7.5 מיליון אירו, דחתה בקיץ הצעה של רומא בסך 35 מיליון אירו. גם מנצ'סטר יונייטד וצ'לסי הביעו בו עניין, אך לא הגישו הצעות רשמיות. בארסה ניהלה מגעים בניסיון לצרפו, אולם נרתעה מתג המחיר של 50 מיליון אירו שהציב המועדון הבלגי. כעת, אחרי השלושער בסן סירו, מי שתהיה הכי רצינית תצטרך להכניס את היד עמוק עוד יותר לכיס.

עבור טרסולדי זה היה משחק מיוחד. לא רק בגלל התוצאה או השערים שכבש, אלא משום שהגשים חלום ילדות: לנצח את אינטר בסן סירו. אלא שבחלומות שלו זה תמיד קרה במדים של קבוצה אחרת.

הגשים חלום ילדות. טרסולדי חוגג שלושער מול אינטר בשבוע שעבר ( צילום: REUTERS/Daniele Mascolo )

הוא נולד בקליארי לאב איטלקי ולאם ילידת ארגנטינה ממוצא איטלקי, ומכאן האפשרות שלו לייצג גם את הנבחרת הלאומית של ארגנטינה. אביו עמנואלה היה כדורגלן שזכה באליפות אירופה עד גיל 21 במדי איטליה ב־1994, בסגל שכלל שמות כמו כריסטיאן ויירי, פיליפו אינזאגי ופאביו קנבארו. אבל אם את האהבה לכדורגל ואת היכולות הפיזיות ירש מאביו, הרי שאת המיסטיקה והחלומות קיבל מסבו. האחרון היה מדריך גולף, שבין חניכיו היו שלושה הולנדים מפורסמים: פרנק רייקארד, רוד חוליט ומרקו ואן באסטן, שלושת הזרים של מילאן באותה תקופה. שם נרקמה אהבתו של ניקולו הצעיר למועדון.

משפחת טרסולדי עברה לגוביו שבמחוז אומבריה, שם גדל ניקולו. כשהיה בן 13, קיבלה אמו ברברה קאפי, דיילת אוויר במקצועה, הצעת עבודה בגרמניה, והמשפחה עקרה לשם. טרסולדי הצעיר הצטרף לקבוצה הבוגרת של הנובר ב־2022, ובאותה שנה כבר הוזמן לנבחרת גרמניה עד גיל 19. טרסולדי המשיך להצטיין, עד שהיכולת שלו עוררה גם את תשומת ליבו של יוליאן נגלסמן, אז מאמן הנבחרת הבוגרת. גרמניה חיפשה כבר זמן רב חלוץ תשע קלאסי, בדיוק מהסוג שטרסולדי עשוי להיות, אך נגלסמן החליט שלא לזמנו למונדיאל. הנבחרת הגרמנית סיימה את הטורניר הכושל בארה"ב, קנדה ומקסיקו בהדחה כבר בשלב 32 האחרונות. אלא שלאפשרות שהוחמצה עשוי להיות מחיר גבוה עוד יותר: אילו טרסולדי היה מייצג את גרמניה בגביע העולמי, הוא היה נקשר אליה מבחינת כללי הזכאות הבינלאומיים. כעת האפשרויות שלו עדיין פתוחות.

איטליה, גרמניה או ארגנטינה, איזו נבחרת יבחר? טרסולדי ( צילום: JOHN THYS / AFP )

"איטליה היא איטליה", אמר כשנשאל על העדפותיו. זו המולדת שלו, התרבות שבה גדל והשפה שמשפחתו עדיין מדברת בבית. אבל הוא גם לא יכול לשכוח שבזמן שהאיטלקים התעלמו ממנו, גרמניה פתחה בפניו את שערי הנבחרות הצעירות, השקיעה בו ובעיקר האמינה בו. הקשר הזה הפך את ההחלטה למורכבת במיוחד.

קלופ על הקו