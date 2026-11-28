בסופו של דבר, צריך ללמוד לחיות עם זה. כמעט בכל אוכלוסיה יהיה גרעין פאשיסטי, גזעני, שונא זרים, ימני קיצוני, נאו-נאצי. הענין שפעם הם היו עשרה אחוזים, והיה אפשר לאבחן אותם ואותן בקלות: המעמד החברתי-כלכלי, הגאוגרפיה, התסרוקת, הבגדים, הקעקועים, השירים והפסטיבלים שהם הפסקול של חייהם. האלימות.

הסיפור הזה נגמר, לפחות במערב. כמעט בכל מקום שתשים עליו את האצבע, יש נוכחות מסיבית של מפלגה וקהל בוחרים של הימין הקיצוני. באיטליה הם כבר שולטים. הם מועמדים לזכייה בבחירות בצרפת ובאנגליה גם. בספרד כנראה תיכנס לממשלה מפלגת ימין קיצוני אחרי הבחירות בשבוע הקרוב. מפלגות מהמרכז-שמאל (כמו הסוציאל-דמוקרטים בדנמרק) מאמצות אליהן יותר ויותר חלקים מהמצע של הימין הקיצוני כדי להישאר רלוונטיות.

גלריה אין לו סיכוי להיבחר, אבל הסימבוליקה פה חשובה. ברטהולד ( צילום: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images )

בגרמניה, המדינה שחשבנו שזה לעולם לא יקרה שוב, מפלגת ימין קיצוני, אלטרנטיבה לגרמניה, מפלגה פאשיסטית עם מוטיבים נאציים, היא המפלגה השניה הכי גדולה בפרלמנט, מנהיגת האופוזיציה. בסקרים עכשוויים היא מובילה את המירוץ הפדרלי, עם כמעט שלושים אחוז מקולות הנסקרים. פעם זה היה אחד מעשרה, ויכולת לזהות אותם בקלות. היום זה שלושה מעשרה, ולך תדע, אולי זה הבנקאי שלך, רואה החשבון, השוטר, השכן.

ספורט הוא חלק מהרקמה החברתית שממנה בנויה מדינה. לספורט יש נגיעה ישירה לעלייה של הימין הקיצוני משתי סיבות. הראשונה היא תקציבית: מדינה שבה יעלה הימין הקיצוני לשלטון יכולה לקבוע לאיפה הולכים תקציבים, האם תקציבים יילכו לפרוייקטים עם מהגרים, לפרוייקטים של להט"בים והאם יהיה קשר בין הישבעות לדגל ולהמנון לבין גודל התקציב.

הסיבה השניה היא לגיטימיות. רוב החוליגנים של האולטראס מגיעים משורות הימין הקיצוני. הרשויות נלחמות בהם מלחמה מרה. רשויות של ימין קיצוני יעצמו עין, יתירו. אוהד כדורגל של הימני הקיצוני ירגיש שהכוח אצלו, שמותר לו, שיש לגיטימיות לצורה שבה הוא חושב ואיך הוא חושב שצריך לפתור דברים.

בגרמניה, המדינה שחשבנו שזה לעולם לא יקרה שוב, מפלגת ימין קיצוני היא מנהיגת האופוזיציה ( צילום: Sean Gallup/Getty Images )

ויש, כמובן, גם את הענין הזה של סמל. אם שלושה מתוך עשרה בוחרים, מעיד שהוא עומד לבחור במפלגת ימין קיצוני, אז בין הבוחרים יהיו פקיד מס, המורה של הבת שלך, רופא המשפחה, אפילו אלוף עולם בכדורגל לשעבר.

קלף פוליטי

תומאס ברטהולד לא היה השחקן הכי חשוב של נבחרת גרמניה שזכתה באליפות העולם ב-1990 באיטליה. איפה. לותר מתיאוס היה אז בשיא הכושר ואחד מחמשת השחקנים הכי טובים בעולם. אחריו היו אנדראס ברמה ויורגן קלינסמן. ואז רודי פלר. ברטהולד שיחק בכל המשחקים בטורניר. הוא היה אחד מהעוגנים החשובים ביותר של המאמן פרנץ בקנבאואר. שיחק בימין, שמר אישית ושיתק את חוליט. עשה מה שצריך. המיקום האיכותי והערכי של ברטהולד באותה נבחרת הוא משני. הוא היה שחקן הרכב בנבחרת שזכתה בגביע העולמי. במונחים גרמניים, מדובר באגדה.

נגיד ככה על אלטרנטיבה לגרמניה: הם לא הגיעו ל-30 אחוז משום שהם לא מבינים דבר או שניים בשיווק. בשלושים בינואר 2027, תיערך ההצבעה לבחירת הנשיא החדש של גרמניה. המועמדת הכמעט ודאית לזכייה היא מועמדת הקואליציה אילזה אייגנר, שאם תיבחר תהפוך לנשיאה הראשונה בתולדות גרמניה. אלטרנטיבה ידעה מראש שאין לה סיכוי לזכות, לא משנה מי יהיה המועמד.

ברטהולד (עומד ראשון משמאל) ויתר שחקני נבחרת גרמניה בגמר המונדיאל ב-1990 ( צילום: Bongarts/Getty Images )

אלטרנטיבה הלכה על ברטהולד. היא הבינה שאין שום דבר שתופס ומאחד את הנפש והרגש הגרמני כמו כדורגל, או נוסטלגיה על כדורגל שקשורה לאליפות עולם של המדינה. ברטהולד הוא מועמד קש. הוא לא יזכה, אבל הוא יעשה רעש. אנשים ישימו לב למועמד של אלטרנטיבה ולמפלגה. הוא עגלת שיווק. אין לו סיכוי? יבחרו בו חמישה אחוז, אולי? אז מה, פעם תמכו באלטרנטיבה חמישה אחוז. עכשיו היא מובילה בסקרים הלאומיים. הכל יכול לקרות. אתה רק צריך לשים את הרגל בדלת. ועוד דלת של ברטהולד.

הליהוק של ברטהולד מטעם מפלגת ימין קיצוני הוא ליהוק מעניין בתוך הסימביוזה של כדורגל-חברה-פוליטיקה. יורגן קלופ, שהתמנה לא מזמן למאמן הלאומי של הנבחרת אחרי עשור של כשלונות, נתפס כגואל של הכדורגל בגרמניה. אבל קלופ התחיל את הכהונה שלו עם ניגונים פוליטיים, על רקע ההצלחות של הימין הקיצוני בבחירות השנה. קלופ ביקש לקחת חזרה על הדגל, ההמנון, הפטריוטיות לידי העם הגרמני. הוא ביקש מהאוהדים להיות גאים בארצם. הוא הפציר בהם לא להשאיר את הפטריוטיות בידי האנשים הלא נכונים. קלופ עלה להתקפה. עכשיו ברטהולד מחכה לו בהגנה.

מתיאוריות הקונספירציה ועד המועמדות לנשיאות

המשמעות המקורית של המילה קווארדנקר היתה חיובית: כך כונה אדם יצירתי החושב מחוץ לקופסא, מקורי, מאתגר מוסכמות ומציע פתרונות בלתי שגרתיים. במהלך הקורונה הוקמה תנועה בשם דומה כדי למחות נגד הסגרים, חיסונים והגבלות הקורונה ונגד מדיניות הממשלה בכלל. הכינוי קווארדנקר נחשב היום לכינוי גנאי, תווית לאנשים המאמינים בתיאוריות קונספירציה, מכחישי מגפות, מתנגדי חיסונים וכאלו שמביעים חוסר אמון עמוק במוסדות המדינה והתקשורת הממוסדת.

ברטהולד בימיו בנבחרת גרמניה ( צילום: Mike King/Allsport/Getty Images )

התנועה התרחבה במהירות, פתחה סניפים בכל רחבי גרמניה ובארצות הסמוכות. אנשים קיצוניים מהימין ומשמאל הצטרפו אליה, כולל ניאו-נאצים מתנועת "אזרחי הרייך". חלק מהתנועה נמצא תחת מעקב של שירותי הבטחון הגרמניים. גם ברטהולד הצטרף לקבוצה. באחת הפעמים הוא התבטא כי בעיניו "הרפובליקה הפדרלית של גרמניה אינה יותר מדינה ריבונית". כעת האיש הזה, שחבר פרלמנט אמר עליו בעבר כי הוא "עשה יותר מדי אימוני נגיחות עם כדור כוח", נבחר להיות מועמד לנשיאות של המדינה הזו, התפקיד הכי חשוב במדינה מבחינה סמלית. יותר מאשר זהו סיפור של מה קרה לברטהולד, זהו סיפור על מה שקרה לגרמניה. "תומאס ברטהולד הוא איש ממרכז החברה, אדם שיכול לייצג כל אחד בגרמניה", הסבירו במפלגה את מועמדותו של אלוף העולם לשעבר. יש לציין כי ברטהולד לא חבר במפלגה, והוא בכלל מתגורר בשווייץ.

ב-1999, כשהיה שחקן פעיל בשטוטגרט, ברטהולד המליץ על ספר העיון האהוב עליו ביותר. הוא בחר בספר "אגודות סתרים וכוחן במאה העשרים", מאת הסופר הימני קיצוני יאן אודו הולי. הספר משלב תיאוריות קשר מובהקות על בנקאים יהודים (בעיקר משפחת רוטשילד) השולטים בפוליטיקה העולמית מאחרי הקלעים, תוך שהוא מסתמך על "הפרוטוקולים של זקני ציון". הפצת הספר נאסרה בגרמניה בתירוץ של הסתה אנטישמית. מי שמאמין להבטחות של אלטרנטיבה לגרמניה לגבי טיפול באנטישמיות, צריך רק להסתכל על זה: המפלגה מקדמת אנטישמי לתפקיד הבכיר ביותר בגרמניה.

מנהיגת אלטרנטיבה לגרמניה גרמניה אליס ויידל ( צילום: John MACDOUGALL / AFP )

שוב, לברטהולד אין סיכוי להיבחר, אבל הסימבוליקה פה חשובה. הבחירות לנשיאות ייערכו בשלושים בינואר. הנשיא פאול פון הינדנבורג מינה את אדולף היטלר לקנצלר גרמניה, מהלך שסימן את עליית הנאצים לשלטון ואת חיסול הדמוקרטיה של רפובליקת ויימאר. המינוי הזה קרה בשלושים בינואר. ברטהולד משווק על ידי המפלגה ועצמו כ"איש שיאחד את גרמניה מבפנים וייצג אותה בכבוד כלפי חוץ". זו לא בדיחה.

כשהרעל מהיציעים חודר גם לחדרי ההלבשה

הסמליות של הבחירה בברטהולד היא מפחידה, אם לוקחים בחשבון עד כמה האלימות והבריונות של הימין הפשיסטי זולגת לעולם הכדורגל. את מה שקורה ביציעים אנחנו כבר מכירים: האלימות, השנאה, הקודים הניאו-נאציים והאנטישמיים. אבל יותר ויותר מקרים חושפים כי הרעל הזה חדר גם לקבוצות עצמן, לחדרי ההלבשה, תדריכי הוידיאו, צוות המאמנים.

שפה גזענית וסקסיסטית או תמיכה מובהקת במפלגות ימין קיצוני הן חלק מרוח המועדון, בעיקר בליגות הנמוכות ( צילום: Adam Berry/Getty Images )

שפה גזענית וסקסיסטית או תמיכה מובהקת במפלגות ימין קיצוני הן חלק מרוח המועדון, בעיקר בליגות הנמוכות. הכל הולך. אין שום אופוזיציה. מי שמתנגד להערות גזעניות או שוביניסטיות, שותק מרוב פחד. אפליה נגד שחורים ומיעוטים היא חלק מההווי. "לגרש אותם, לגרש אותם", שרו אוהדי קבוצת חובבים במגדבורג לקבוצה היריבה מברלין שכללה מהגרים רבים. כדורגל וספורט הם השתקפות של החברה שבה הם משוחקים, ואפשר לקבוע בוודאות שהסטנדרט לגבי מה שמותר ומה שאסור להגיע בכל מה שקשור לגזענות ואפליה, חווה ירידה חדה בשנים האחרונות. שחקן בליגת הכדורגל החובבנית בבוואריה העיד למגזין "11 פרוינדה" כי חלק מהשחקנים בקבוצה שלו מברכים אחד את השני בהצדעה במועל יד. צריך לשים את המועמדות הסימבולית של ברטהולד, אלוף העולם לשעבר, בתוך נראטיב האירועים הללו.

לפי דיווחים ברטהולד תומך בתרפיית שתן וטוען כי ג'פרי אפשטיין עדיין חי. אפשר לבטל אותו ואת דבריו ומעמדו. אפשר להתייחס אליו לפי הציטוט של ספ מאייר האגדי ("לכל קבוצה או נבחרת יש את האדיוט שלה"), אבל אסור להתעלם ממנו. הוא מרואיין מבוקש. הפופולריות שלו צומחת בעקביות לצד הצמיחה בפופולריות של אלטרנטיבה לגרמניה. הוא לא מתבייש להגיד ש"הכל מבויים על ידי אנשי הצללים מאחרי הקלעים ששולטים בעולם. אלו המכונים פוליטיקאים ואלו המכונות ממשלות הם רק בובות שמוציאות לפועל הוראות".