לאיטלקים חובבי ומעריצי הפורמולה־1 (ויש המונים כאלה), העונה הנוכחית שעומדת להסתיים בקרוב איפשרה להם שוב להרים את הראש בגאווה. לראשונה מזה עשרות רבות של שנים, נהג איטלקי, קימי אנטונלי בן ה־18, הפך לאלוף העולם, ועוד הצעיר ביותר אי פעם. בהחלט סיבה להיות גאים ומאושרים. אלא שאנטונלי עשה זאת בקבוצת מרצדס הגרמנית. עבור האיטלקים, קבוצת פרארי היא היא הסמל הלאומי פר אקסלנס, זו שמאחדת את האומה בהערצה ואהדה אולי אפילו יותר מאשר הכדורגל. ומה שקורה שם העונה גורם למבוכה אדירה.

לפרארי עבר מאוד מפואר והווה, איך נאמר, מאוד מורכב. אחרי השנים הגדולות של מיכאל שומאכר, שהחזיר לקבוצה האדומה מהעיר מראנלו שליד מודנה את התהילה ואת ההובלה העולמית בסבב מרוצי המכוניות היוקרתי ביותר, העשור האחרון היה רצוף באכזבות קשות. דווקא העונה נראה היה כי חל שיפור משמעותי בביצועי הרכב, במיוחד הודות לניהול של הצרפתי פרד ואסר, שהובא כדי להחזיר את פרארי למקום הראוי שלה, ובמיוחד שני הנהגים, העילוי ממונאקו שארל לקלר (29) והשועל הוותיק (41) לואיס המילטון הבריטי, שבע פעמים אלוף העולם (מחזיק בשיא). אלא ששני האגואים הענקיים האלה פשוט לא מסתדרים. כאילו לא מספיקה התחרות מול היריבים – המהירים והטובים יותר יש לציין – התחרות הפנימית מעסיקה יותר את פרארי.

לקלר והמילטון ( צילום: AFP/ ALFREDO ESTRELLA )

עימות פנימי אגרסיבי

רצף תקריות על המסלול ומחוצה לו במרוצים האחרונים, גרם לקבוצת הפאר לנזקים של ממש על המסלול, ובעיקר לתחושת מיאוס גדולה ולמתקפה תקשורתית חסרת תקדים. השיא הגיע בשבוע שעבר בלאס וגאס, כאשר לקלר התעלם מהוראות המנהל והתעקש לנסות לעקוף את המילטון. לבסוף לקלר התנגש בחברו לקבוצה, גרם לו להסתובב ולאבד מקומות קריטיים בדירוג, וספג מיידית עונש משופטי המרוץ – 10 שניות שגרמו גם לו להידרדר לאחור. הקבוצה איבדה נקודות יקרות כשהמילטון סיים רק שביעי ולקלר עשירי.

מנהל הקבוצה ואסר לא הצליח לשמור על איפוק, ואיבד את הראש מול התקשורת. "מדובר במצב בלתי מתקבל על הדעת", האשים ואסר. "הבהרנו לשארל שוב ושוב את המסר שאינו יכול לעקוף את חברו לקבוצה, אבל הוא לא הקשיב וזה עלה לקבוצה ביוקר". עוד לפני סיום המרוץ נשמע ואסר קורא בקשר הפנימי ללקלר: "אני רוצה לראות אותך מיד בתום המרוץ, לפני כל דבר אחר". לקלר עצמו שמר על פאסון אחרי המרוץ והודה כי עשה טעות, אבל מאחורי הקלעים הרוחות סערו וכלי התקשורת באיטליה דיווחו על עימות אגרסיבי בין שני הנהגים, ובינם לבין המנהל.

העניין הוא שזו לא הייתה הפעם הראשונה: התקרית הראשונה, שהעכירה את האווירה בקבוצה, אירעה במרוץ הבית במונזה, התנגשות והפרעה שגרמה לשני הנהגים לפספס דאבל היסטורי, מקום ראשון ושני. במקסיקו קרה דבר דומה מאוד, כששני הנהגים התנגשו תוך כדי מרוץ זה בזה, מה שגרם להמילטון לזעום על לקלר בשידור חי וגם אחרי הסיום. "זה בהחלט קשה כשחברך לקבוצה עובד נגדך ואתה מאבד בגלל זה מקומות בדירוג". ב"גאזטה דלו ספורט" דווח אז על תחושה של רעידת אדמה בתוך פרארי, על איבה ממשית שנוצרה בין לקלר להמילטון, שעד אז עוד ניסו לשמור על מראית עין של שיתוף פעולה וקולגיאליות. הנהלת הקבוצה הכריחה אותם לקיים שיחת הבהרה, אך לא נראה שהיא הניבה תוצאות חיוביות.

לקראת המרוץ הלפני אחרון לעונה, שיתקיים הערב בקטאר, ואסר צוטט באומרו כי "הנהגים חייבים לחשוב על הצוות, על אלפי האנשים שעובדים במראנלו, נותני החסויות, כל הצדדים, כל מי שעובד עבור הקבוצה הזאת. אנחנו מאוד כועסים עכשיו, כי אחרי מקסיקו המסר היה ברור. אבל בשלושת המרוצים האחרונים המצב ביניהם ובכלל הפך להיות פשוט בלתי נסבל". המנהל הוסיף: "זה עניין אישי בין לקלר והמילטון, הם חייבים עכשיו ללמוד לכבד אחד את השני והם חייבים לכבד את הקבוצה. זו שאלה של אגו ואין כל תשובה אחרת לעניין".

"זה לא ייגמר טוב"

העונה דווקא החלה בצורה חיובית, הרבה יותר מהשנים הקודמות. לקלר נוהג בקבוצה מאז 2019, ונחשב לאחד הנהגים הכישרוניים והמהירים בסבב. המילטון "הגשים את חלומו" והגיע לפני שתי עונות לפרארי. אחרי שכבר השיג הכל בסבב, הוא רצה לעשות זאת גם בקבוצת הפאר בעלת המסורת הכי חזקה ועשירה שיש בפורמולה־1.

אבל ככל שהעונה התקדמה, התברר ששני הנהגים חזקים כמעט באותה מידה, ולרוב השיגו את אותם זמנים, זינקו זה לצד זה, מצאו את עצמם רודפים זה אחר זה וסיימו צמודים. תחרות בריאה בין נהגי אותה קבוצה היא כמובן דבר מבורך וחלק מהענף, אבל האסטרטגיה של הקבוצות, במיוחד בשנים האחרונות, הראתה את הצורך בהיררכיה מסוימת בין הנהגים ובעבודת צוות וטקטיקה של פרגון הדדי תוך כדי מרוץ, עבודה משותפת שמטרתה לשפר מיקומים ולגבור על הקבוצות היריבות.

לקלר, המילטון ופרארי עשו העונה בדיוק ההפך. המילטון נמצא במקום השלישי בדירוג הנהגים, ניצח במרוץ אחד ועלה שבע פעמים על הפודיום; לקלר שישי, אחרי שזכה במרוץ אחד ועלה שש פעמים על הפודיום. והמרוץ בווגאס שבר את גב הגמל. תוך כדי המרוץ, כשלקלר מתעלם מההוראות, הוא נשמע אומר בקשר "זה לא ייגמר טוב", בעוד המילטון רותח: "תגידו לו כבר לעוף ממני לעזאזל".

כעת, ואסר הבהיר כי נמאס לו, ושיהיו השלכות חמורות לקרע בין הנהגים.באיטליה מדברים על סנקציות קשות שיוטלו על לקלר או על שניהם גם יחד. בעבר, מנהל מרצדס טוטו וולף, הטיל קנסות משמעותיים נגד נהגים לא ממושמעים, והצליח לעשות סדר. ואסר שוקל את המהלך, כמו גם השעיה זמנית ממרוץ אחד או יותר של לקלר. בינתיים, נהגי עבר לעגו להתנהלות של המילטון ולקלר, ובתקשורת האיטלקית מדברים על אובדן שליטה מוחלט של ואסר.

הדרישה של מומחים רבים היא להציג לנהגים מדריך כתוב וברור של "עשה ואל תעשה", ולקבוע היררכיה ברורה של בחירת נהג ראשון ונהג שני, כפי שקיים בקבוצות אחרות. ואסר הגיב לכך: "לאחרונה המצב בין שניהם הפך להיות כזה שלא ניתן לניהול. בכנות, אני לא חושב שזו שאלה של חוקים ונוהל פנימי. אי אפשר להבהיר הכל בכתב, הם פשוט חייבים להתנהג בצורה מקצועית, ומה שקורה כאן לא מקצועי".