נבחרת ישראל רשמה היום (ראשון) את ניצחונה הראשון באליפות אירופה בכדורעף, כשגברה 2:3 על פורטוגל לאחר שני הפסדים רצופים. כבר מחר תפגוש הנבחרת את בולגריה המארחת, כאשר ניצחון נוסף עשוי לקרב אותה אל המטרה – העפלה לשמינית הגמר, שאליו יעלו ארבע הראשונות בכל בית.

הנבחרת פתחה את המשחק בהיסוס ופורטוגל ניצלה זאת כדי לזכות במערכה הראשונה 19:25. הכחולים-לבנים, שלא הצליחו לנצח במערכה השנייה בשני משחקיהם הקודמים בטורניר, התעשתו הפעם והשוו עם 20:25. הפורטוגלים השיבו לעצמם את היתרון לאחר 20:25 במערכה השלישית, אך ישראל נראתה מרוכזת יותר ברביעית, ניצחה בה 20:25 ושלחה את המשחק למערכה חמישית ומכרעת.

גלריה נבחרת ישראל בכדורעף נגד פורטוגל ( צילום: לילך וייס רוזנברג )

"התרגשות מאוד גדולה" ( צילום: לילך וייס רוזנברג )

"מי שנלחם ניצח" ( צילום: לילך וייס רוזנברג )

המערכה החמישית בכדורעף משוחקת עד 15 נקודות, כאשר כדי לנצח נדרש יתרון של שתי נקודות לפחות. הפעם השחקנים של איתמר שטיין לא נזקקו לדרמה נוספת: הם השתלטו על המערכה המכרעת, ניצחו בה 7:15 באופן חד-צדדי והשלימו את ניצחון הבכורה שלהם בטורניר. עבור ישראל מדובר בהופעה היסטורית, שכן זו אליפות אירופה הראשונה שאליה העפילה הנבחרת שלא כמארחת מאז 1971.

"התרגשות מאוד גדולה", סיכם שי ליברמן את המשחק. "ידענו שזה משחק מאוד חשוב בשבילנו. אין מילים. נלחמנו ואפילו שלא הלך הצלחנו לחזור ולהביא את המשחק שלנו לידי ביטוי. היה ממש כיף על המגרש".