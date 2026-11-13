לאחרונה שוב עולה שמו של ברק בכר כמועמד להחליף את רן בן־שמעון בנבחרת ישראל. אבל לפני שממהרים להכתיר אותו למושיע הבא, כדאי לזכור שגם מאמן שזכה בשש אליפויות והוביל את מכבי חיפה לליגת האלופות אינו חסין מכישלונות.

בכר עשה דברים גדולים בכדורגל הישראלי, ועל כך מגיע לו כל הכבוד. אלא שהקדנציה שלו בכוכב האדום בלגרד הסתיימה בפיטורים, ושתי החזרות האחרונות למכבי חיפה היו רחוקות מההצלחות של תחילת הדרך. בעיניי, אין שום סיבה להניח שהוא יצליח בנבחרת יותר מקודמיו.

שזרוע ( צילום: נמרוד גליקמן )

אבל האמת היא שהשאלה מי יאמן את ישראל מעניינת אותי פחות ממה שקורה בינתיים לליגת העל. המחזור העשירי הסתיים ב־8 בנובמבר, והבא ייפתח רק ב־27 בחודש. כמעט שלושה שבועות בלי משחקי ליגה. קבוצות שנכנסו למומנטום צריכות לעצור, שחקנים מאבדים את רצף המשחקים והאוהדים מוצאים את עצמם בלי הדבר שהם מחכים לו בכל סוף שבוע.

נכון, פגרות נבחרות מתקיימות בכל העולם. הן חלק מלוח המשחקים של פיפ"א, והקבוצות מחויבות לשחרר שחקנים למשימות הבינלאומיות. אלא שבאנגליה, בספרד, באיטליה ובגרמניה יחזרו לשחק כבר בסוף השבוע של 20–22 בנובמבר. אצלנו יצטרכו לחכות עוד שבוע.

הסיבה אינה רק הנבחרת. הפגרה הארוכה משמשת גם לשזרוע המגרשים. אבל מי שקובע את לוח המשחקים צריך לחשוב קודם כל על הקבוצות ועל האוהדים, ולבחון כיצד אפשר לצמצם את ההשבתה.

אני לא טוען שאפשר תמיד לקיים משחקי ליגה במקביל לפעילות הנבחרת. קבוצות שמאבדות שחקנים רבים לזימונים עלולות להיפגע מכך. אבל למה צריך לעצור את כל הליגה לתקופה ארוכה כל כך? האם נעשה הכל כדי שההפסקה תהיה קצרה ככל האפשר?

הבעיה הזאת מתסכלת במיוחד כשמסתכלים על מצבו של הכדורגל הישראלי. במקום לייצר תחרות רציפה ומעניינת, אנחנו עוצרים שוב ושוב. קשה לבנות קצב ומתח לאורך עונה כשהלוח מקוטע כל כך.

גם מגבלת הזרים, מבנה הליגה ואיכות הניהול מחייבים בעיניי חשיבה מחודשת. הגיע הזמן שההתאחדות ומנהלת הליגות ישאלו את עצמן כיצד אפשר לשפר את המוצר שהן מציעות לציבור. הייתי רוצה לראות גם שינוי בהנהגה, ואישית תמכתי בניסיון של עיסאווי פריג' להתמודד מול שינו זוארץ על ראשות ההתאחדות.

אפשר להמשיך להתווכח אם בן־שמעון צריך להישאר או אם בכר מתאים להחליפו. מבחינתי, אף אחד מהם אינו פתרון קסם לבעיות של הכדורגל שלנו.

כאוהד, אני רוצה ליגה שמשוחקת ברצף, עם אצטדיונים מלאים ומשחקים כמעט בכל סוף שבוע. אני רוצה להגיע לבלומפילד, לטרנר, לסמי עופר ולנתניה, לראות כדורגל ולהרגיש שהעונה מתקדמת.

הנבחרת חשובה לחלק גדול מהאוהדים, ואני מכבד את זה. אבל גם לליגה יש קהל שמגיע לו לקבל מוצר טוב יותר.

ואם באירופה יודעים לחזור לשחק אחרי פגרת הנבחרות, הגיע הזמן שגם בישראל ימצאו דרך לקצר את ההמתנה.





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