לגדול בצילו של בן משפחה מצליח זה תיק כבד בכל תחום בחיים, קל וחומר כשמדובר בספורט. אבל היום (רביעי), בגיל 21 בלבד, כרם פרימו הוכיחה שהיא כבר מזמן לא רק "אחות של גפן" עם מדליית כסף באליפות העולם בג'ודו בבאקו. עם הישג השיא הזה היא סללה לעצמה את הדרך לפסגה.

אפשר לטעון שהג'ודו זורם אצל האחיות פרימו בדם. בתור אחותה הצעירה של גפן, אחת הג'ודאיות המובילות והמוכרות בישראל בעשור האחרון, כרם גדלה לתוך הציפיות, האולמות והלחץ. אבל מי שמכיר את הדרך שעברה בשנים האחרונות יודע שהיא בנתה את השם שלה בהרבה יזע ודמעות.

גלריה כבר מזמן לא רק אחות של. פרימו ( צילום: FERENC ISZA / AFP )

על הנייר, הכישרון היה אמור להוביל אותה שלב אחרי שלב עד הטופ. היא סומנה מגיל צעיר לאחר שזכתה במדליית הזהב באליפות אירופה ומדליית הכסף באליפות העולם בשנת 2021 בקטגוריית הג'וניור. לג'ודו הנשים הייתה הבטחה גם מעבר לדור הזהב הנוכחי, ובענף ראו כבר את האופק לכיוון המשחקים האולימפיים ב-2032.

אלא שרומנטיקה יכולה להסתיים בלב שבור ותקוות לא תמיד מספיקות כדי להגיע לפודיום. פציעה אחת מספיקה כדי לעצור קריירה שלמה, אז נסו לדמיין מה עברה פרימו הצעירה עם קרע ברצועה הצולבת בברך שדרש סדרת ניתוחים מפרכת - שלושה במספר - ושיקום ארוך. המומנטום נעצר אי שם ב-2023, והחיים מחוץ למזרן והסבב העולמי הפכו לסבב בין קליניקות וטיפולים שונים.

"כשכרם זכתה בתארים, שני הרשקו הקפיץ אותה לבוגרות כדי להגיע למרוץ האולימפי לפריז 2024", מספר אופיר פרימו, אביה של כרם. "היא הייתה מדורגת בין ה-32 הראשונות, ויכולה הייתה להשתתף במאסטרס (טורניר שנתי עם ניקוד גבוה אליו מוזמנים רק 36 המדורגים הראשונים, ס.א). בניקוד הזהב באחד הקרבות היא נפצעה. בהתחלה חשבנו, דרך הטלוויזיה, שזה לא נראה גרוע. אבל אז היא חזרה לישראל עם קביים".

עשרה ימים חלפו, והניתוח הראשון הגיע. הדד ליין היה חזרה למזרן תוך עשרה חודשים - ועל פרימו הצעירה לעבור קודם מספר תחנות לפני שהיא לובשת חזרה את החליפה ועולה על מטוס לתחרויות בסבב העולמי. רק שהדברים לא היו כמתוכנן. "בשיקום יש שלבים שצריך לעבור, מעין סרגל מאמצים. זה לא התקדם כמו שצריך. ניסו פיזיותרפיסטים, ניסו רופאים לעזור לה ליישר את הרגל. זה לא עבד, היא המשיכה לצלוע, לא מחלימה".

כרם פרימו עם שני הרשקו ( צילום: איגוד הג'ודו )

פרימו המשיכה להגיע לצפות בחברותיה בנבחרת הנשים באימונים. באחד הימים משה פונטי, יו"ר האיגוד, ראה אותה מדדה ושאל על השיקום. כשהבין שהספורטאית שלו לא מחלימה כמתוכנן, הוא פנה אל הרשקו בשאלה מה עושים. התשובה הייתה אבחנה נוספת, ששלחה את פרימו לניתוח שני.

"חשבנו שהניתוח עבר בהצלחה, אבל משהו בברך לא נדבק", משחזר אופיר את הכניסה לניתוח השלישי. "רק בסוף 2023 כרם התחילה לדרוך על הרגל ולחזור לעצמה. אף פעם לא אמרנו לה במשפחה לעזוב, שהבריאות שלה חשובה יותר. יש לילדה חלום להיות אלופת עולם. דאגנו מאוד, ולא אנחנו נשבור לה אותו. לאלופים אולימפיים יש פץ' מזהב, ולאלופי עולם בצבע אדום. במשך תקופת ההחלמה היא ציירה פצ'ים אדומים וזהובים. היא חולמת להיות אלופת עולם, בינתיים היא השיגה מדליית כסף. היא חזקה מנטלית. בקרב לא רואים את זה, היא חמודה, עדינה ורגישה בחוץ, בבית גם. בקרב היא מפלצת".

"בשום שלב היא לא חשבה לעצור"

במדיה דיי של האיגוד לפני הטיסה לאליפות העולם, פרימו העדיפה לא לבלוט. "היא לא רצתה שיכתבו עליה", מעיד האב. "לא רצתה שיצלמו אותה. היא אמרה לי 'אבא, לא עשיתי כלום, לא זכיתי במדליה חשובה או עשיתי הישג גדול, על מה אני אדבר?'. בדרך כלל הפוקוס על גפן".

היא אמרה לי 'אבא, לא עשיתי כלום, לא זכיתי במדליה חשובה או עשיתי הישג גדול, על מה אני אדבר?' ( צילום: Anne-Christine POUJOULAT / AFP )

זה לא שבחודשים האחרונים הדברים היו חלקים לגמרי אצל פרימו. "הראש לא נותן לגוף לעבוד כמו שהוא רגיל, הוא מפחד להיפצע. היא גם עלתה משקל מ-57 ל-63 ק"ג בהחלטת שני. היא הייתה מאסיבית מדי ל-57, חששו שהדיאטות יגרמו לה לפציעות. היא חזרה לאחרונה לסבב הבוגרות, לא פשוט. טוב שאנחנו מאחורי זה. היה ליווי מנטלי, היה את נמרוד משה הפיזיותרפיסט של האיגוד שעזר לה מאוד. היא הייתה הולכת אליו הרבה. אני לא מאחל לאף ספורטאי לעבור מה שהיא עברה, זה היה סיוט. בשום שלב היא לא חשבה לעצור, הייתה באטרף".

ואז הגיעה האליפות הנוכחית בבאקו. בבית משפחת פרימו צפו באדיקות בקרבות היום, ועצרו את הנשימה בזמן שהבת עברה עוד שלב ועוד שלב עד הגמר. "היום השבעה באוקטובר, יום מיוחד. היא לקחה על עצמה מעמסה כזו, ופחדתי שדברים לא יתחברו. בגלל זה, או בזכות - איך שלא תקראי לזה - היא פרחה. כשהיא הפסידה בגמר, היא התבאסה מאוד".