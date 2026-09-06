תארו לעצמכם את הרגע הזה: יום שני, 7 באוקטובר, השעה היא 18:29 בדיוק. השמש כבר שקעה, ובמאות נקודות שונות בכל רחבי הארץ - בקיבוצים, בערים, בשכונות ובפארקים - אלפי אנשים נעמדים יחד לדקת דומייה אחת מתוחה ומלכדת. מיד אחריה, ללא במות וללא נאומים, כולם יוצאים יחד לדרך. צעד אחר צעד, קילומטר אחר קילומטר, בריצה או בהליכה.

"רצים 7.10" הוא מיזם זיכרון אזרחי, מבוזר והתנדבותי לחלוטין, שנולד מתוך מטרה אחת פשוטה: ליצור רגע לאומי אחד משותף של זיכרון, חיבור ותקווה דרך הרגליים. הסיפור של המיזם הזה מתחיל בנקודה אישית מאוד עבורי. הריצה תמיד הייתה המקום שלי לנשום ולהתמודד. אחרי השבת השחורה של 7 באוקטובר, כשהלב נשבר על חברים ואנשים יקרים וטובים שהכרתי בשנים בהן גרתי בקיבוץ כפר עזה ונרצחו, ובהם נדב גולדשטיין ז"ל - הרגשתי שאני חייב לתעל את הכאב לתנועה. נדב היה איש של ספורט, אולטרה מרתוניסט ואיש ברזל, אדם שחי ונשם את השבילים, וההחלטה להתחרות בטריאתלון אילת ולהקדיש את המאמץ לזכרו ולזכר חבריי הייתה הניצוץ הראשון.





נדב וים גולדשטיין אלמוג שנרצחו בטבח





מאותו טריאתלון המשכתי למרתונים מלאים, וכיום אני נמצא בעיצומם של האימונים המפרכים לישראמן 2027 באילת. אך ככל שרצתי יותר, הבנתי שההנצחה הזו לא צריכה להישאר פרטית. הבנתי שהגוף והספורט הם כלי החיבור החזק ביותר שיש לנו, ושיש עוד אלפי ישראלים שמחפשים דרך לזכור יחד, באופן פשוט, נקי וישיר. כך נולד הרעיון של "רצים 7.10".

זיכרון מבוזר, בלי פוליטיקה ובלי חסויות

האירוע הזה בכוונה אינו עוד מרוץ תחרותי. אין בו הרשמה בתשלום, אין מדידת זמנים, אין מנצחים, ואין הפקה מרכזית יקרה. כל אחד ואחת יכולים להוביל קבוצה ביישוב שלהם: בוחרים נקודת מפגש, מתכננים מסלול מואר ובטוח של 7.10 ק"מ, רושמים את הקבוצה באתר, ומזמינים את הקהילה המקומית להצטרף.

מאחורי המיזם עומדים כיום עשרות מתנדבים - ספורטאים, אנשי טכנולוגיה, בני משפחות שכולות ומילואימניקים - שמנהלים את הכל מאפס. בשבועיים בלבד מאז שעלינו לאוויר, הוצפנו בפניות בקצב שלא יכולנו לדמיין. נראה שהצורך ברגע המשותף והנקי הזה פגש לבבות פתוחים בכל פינה במדינה.

אנחנו נמצאים כעת בקשר הדוק עם עשרות עיריות ומועצות, גופים ממשלתיים, תנועות נוער, מוסדות חינוך ומובילי קבוצות ריצה שמחברים את הקהילות שלהם למיזם. עשרות קבוצות מקומיות כבר נפתחו על המפה הארצית, מצפון ועד דרום, ואפילו במספר ערים בחו"ל שיוזנקו במקביל אלינו. מאות משתתפים כבר נרשמו, ואנחנו צופים שביום האירוע נגיע לאלפי רצים ואולי אף הרבה מעבר לכך.

אחד האלמנטים המרגשים ביותר במיזם הוא האפשרות להפיק באתר שלט חזה אישי להדפסה ביתית. כל משתתף שנרשם לקבוצה (ההרשמה היא חינמית לחלוטין וללא שום כוונת רווח) יכול לבחור עד 5 שמות של נופלים או נרצחים שהוא מכיר באופן אישי, או לקבל שם באקראי מתוך מאגר ההנצחה שלנו. ב-7.10 נרוץ כולנו כשהשמות שלהם צמודים לחזה שלנו.

המטרה העליונה היא שלא נשכח את היום הנורא הזה אף פעם, ובעיקר שלא נשכח את האנשים המדהימים שאיבדנו. הריצה המשותפת באותה השעה בדיוק מייצרת פסיפס ישראלי מרהיב של ערבות הדדית, סולידריות ותקווה. את הדופק של היקירים שלנו הפסיקו בכוח, אבל את הריצה והזיכרון שלהם אנחנו נמשיך בכל הכוח.

גם אתם רוצים להיות פרשנים? איך זה עובד? פשוט מאוד: כותבים ושולחים בגוף המייל או בקובץ Word לכתובת: kick@ynet.co.il, בצירוף שם מלא.

אורך הטקסט הרצוי: 250–800 מילים.

אין לצרף תמונות, טבלאות או גרפים.