ברונסון ריד אהב לשמוע את הקהל שורק לו בוז. ב־WWE הוא גילם את הנבל, וככל שהקהל הרעיש יותר, כך ידע שעשה את עבודתו. גם מי שמעולם לא ראה קרב היאבקות היה מבין מה עומד לקרות כשריד טיפס על החבל העליון. המתאבק כבד הגוף נעמד בפינת הזירה, זינק ונחת במלוא משקלו על היריב ששכב למטה. למהלך הזה קראו "צונאמי". ביום שישי, באולם באת'נס שבג'ורג'יה, נשמעו לכבודו עשרה צלצולי פעמון. זמן קצר קודם לכן הודיע ארגון ה־WWE שריד, ששמו האמיתי ג'רמיין היילי, מת בגיל 38 מ"סיבוכים רפואיים".

20 יום קודם לכן נפצע ריד במופע של הארגון בריאד שבסעודיה. לא היה לו קרב משלו באותו ערב. שני חבריו הגנו על אליפות הזוגות, ותפקידו בעלילה היה להתערב לטובתם. אובה פמי, מתאבק אחר, יצא לבלום אותו והשליך אותו מבמת הכניסה אל שולחן שהוצב מתחתיה. הקרב נמשך, חבריו של ריד איבדו את חגורות האליפות, והוא פונה לבית חולים. לפי הדיווחים, הוא סבל מקרע בכליה ומכמה שברים בצלעות. הוא היה בקשר רציף עם חבריו מה־WWE עד שמצבו התדרדר והוא הפסיק לענות לטלפונים לפני שלושה ימים.

גלריה ברונסון ריד ( צילום:ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

ריד עבר ניתוח בריאד. איש צוות רפואי ובכיר ב־WWE נשארו לצדו אחרי ששאר המשלחת עזבה. ב־17 בנובמבר כבר דווח שחזר הביתה, לאשתו ההרה פייג' ולבתם דז'ה. עשרה ימים אחר כך הגיעה ההודעה על מותו. הארגון לא פירט מהם אותם "סיבוכים רפואיים", הניסוח הקצר השאיר מקום לשמועות, ובהן טענות על רשלנות. אבל יש שאלות שה־WWE יכול לענות עליהן גם בלי לחשוף את התיק הרפואי של ריד.

לדעת מתי לעצור

חלק מהאוהדים הפנו את הכעס כלפי פמי, אותו רואים בסרטון משליך את ריד מהבמה. אלא שלא פורסם ממצא שלפיו ביצע את המהלך באופן שגוי. ההחלטות שקשה יותר לראות בסרטון התקבלו עוד לפני ששני המתאבקים עלו לבמה.

לפי התיאור הרשמי של ה־WWE, ריד נחת על שולחן. בארה"ב דווח שבאזור הנחיתה היה ציוד הפקה, אך יחד עם זאת עולות שאלות לגבי הצבת אמצעי זהירות. מי שיכול להשיב על השאלות האלה הוא הארגון: מי אישר את הפעלול, מי בדק את אזור הנחיתה ואילו אמצעי הגנה הוצבו שם? ואחרי שריד נפצע, האם ההפקה בדקה מה קרה מהרגע שבו עזב את הבמה ועד שפגע בשולחן?

ריד הכיר היטב את המחיר של נחיתה שהשתבשה. שנתיים קודם לכן קפץ מגג כלוב פלדה, הושיט רגל באופן אינסטינקטיבי ושבר עצם בכף הרגל. הוא עוד הצליח ללכת אל מאחורי הקלעים, אבל אחרי שהתיישב כבר לא הצליח לקום. לימים אמר שהיה מבצע את הקפיצה שוב. זו אחת הסיבות שחשוב לדעת למי בהפקה יש סמכות לעצור פעלול, גם כשהמתאבק עצמו מוכן לקפוץ.

בין הכיסאות

בדוח השנתי של TKO, החברה האם של WWE, מופיעים שני משפטים בזה אחר זה. בראשון נכתב שהצלחת הארגון תלויה בעיקר בפופולריות המתמשכת של כוכביו. בשני הם מוגדרים כקבלנים עצמאיים. בסוף 2025 היו כ־215 מתאבקים תחת חוזה. בסעיף אחר בדוח מסבירה TKO כי המשתתפים באירועיה אחראים לביטוחי הבריאות, החיים ואובדן כושר העבודה שלהם. החברה עשויה להפעיל את הביטוח שלה במקרה של פציעה או לשאת בעצמה בהוצאות רפואיות שהפוליסה אינה מכסה.

ברונסון ( צילום: AFP/ ELSA )

שיטת ההעסקה הזאת מעוררת ביקורת כבר שנים. ב־2019 עסק בה ג'ון אוליבר בתוכניתו ב־HBO. הוא שאל כמה עצמאות יש למתאבק כשהארגון קובע מתי יופיע, מול מי ואיזה תפקיד יקבל. ה־WWE השיב שבריאות המתאבקים עומדת בראש סדר העדיפויות שלו. השאלה המעשית נוגעת גם לרגע שלפני הפציעה: כמה קל למתאבק לומר שהפעלול מסוכן מדי, כשהחברה שמבקשת ממנו לבצע אותו גם קובעת אם יופיע בשבוע הבא?

אחרי מותו של ריד הזכירה קיילה בקר, מראיינת לשעבר ב־WWE, את אואן הארט. ב־1999 תוכנן להוריד את הארט ברתמה מתקרת אולם בקנזס סיטי אל הזירה. מנגנון השחרור נפתח מוקדם מדי, והוא נפל מגובה של כ־24 מטר ונהרג. המופע נמשך. מאז הוכיח ה־WWE שהוא מסוגל לוותר גם על מהלכים שהקהל התרגל לראות. ב־2010, למשל, אסר הארגון להכות מתאבק בראשו בכיסא מתקפל. אבל היו מתאבקים שמצאו דרכים יצירתיות לעקוף את האיסור.