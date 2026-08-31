אליפות ארה"ב יצאה לדרך רק אתמול, אבל כבר הבוקר (בין ראשון לשני) נרשמה בה סנסציה ענקית. נובאק ג'וקוביץ', שיאן הזכיות בטורנירי גראנד סלאם (24), המדורג רביעי בטורניר ואחד הפייבוריטים לזכייה, הודח כבר בסיבוב הראשון לאחר שנכנע לארגנטינאי מריאנו נאבונה (48 בעולם) 7:6 (5), 5:7, 4:6, 6:2, 6:1. ג'וקוביץ' קרס פיזית במהלך המשחק, נזקק לטיפול רפואי ולא הצליח להתאושש בדרך להדחה מפתיעה וכואבת.

מצד אחד, ההפסד מרמז על המרחק של הפנומן הסרבי בן ה-39 משיאו. מצד שני, הוא גם ממחיש עד כמה יוצאת דופן הייתה הקריירה שלו: לאורך יותר משני עשורים, עם 24 תארי גראנד סלאם ושורה ארוכה של שיאים, ג'וקוביץ' כמעט שלא נקשר בהדחות מוקדמות ומפתיעות. לכן, רשימת ההפסדים הסנסציוניים שלו במייג'ורס קצרה במיוחד - והנה היא לפניכם.

גלריה רשימה יוקרתית ומצומצמת. ג'וקוביץ' ( צילום: Cameron Spencer/Getty Images )

ווימבלדון 2016, סיבוב שלישי: סם קוורי (41 בעולם)

גם זקני ווימבלדון לא זכרו מתי חזו בסנסציה כזו, ועוד בשלב כל-כך מוקדם. אז, ג'וקוביץ' מדורג 1 בעולם והאלוף המכהן, הודח כבר בסיבוב השלישי של הטורניר אחרי הפסד דרמטי למדורג 41 בעולם (28 בטורניר) סם קוורי 7:6, 6:1, 3:6, 7:6.

אחרי אין-ספור הפסקות גשם, ובתום מותחן שנמתח על-פני יומיים, הסרבי פיספס אפשרות לזכות בגראנד-סלאם חמישי ברציפות מול האמריקאי. המשחק בין השניים הופסק וחודש למחרת (שבת) כשג'וקוביץ' בפיגור של 2:0 במערכות. עם חידושו "נולה" זכה במערכה השלישית, אך במצב של 1:1 ברביעית המשחק הופסק שוב.

לא מאמין. סם קוורי ( צילום: Adam Pretty/Getty Images )

ברגע שמזג האוויר חזר לאפשר, ג'וקוביץ' וקוורי חזרו להתכתש, ובשלב מסוים נראה היה שהפנומן נמצא בדרך הבטוחה לכפות את המערכה החמישית אלא שקוורי התעשת בזמן והתאושש מפיגור שבירה בדרך להפתעת ענק. עד כמה ההפתעה הייתה גדולה? סוכנויות ההימורים העניקו לתרחיש כזה יחס של פי 31. זו גם הייתה הפעם הראשונה מאז 2009 שג'וקוביץ' מצא את עצמו בחוץ בשלב כל-כך מוקדם של טורניר גראנד-סלאם - אז זה קרה ברולאן גארוס.

אליפות אוסטרליה 2017, סיבוב שני: דניס איסטומין (117 בעולם)

נולה הגיע לטורניר כאלוף המכהן וכזוכה בחמש מתוך שש השנים הקודמות, ואחרי שהשלים זכייה בכל טורנירי המייג'ור בשנה אחת (לראשונה מאז רוד לייבר שעשה זאת ב-1968), אבל בפעם ההיא זה הסתיים עם הדחה לא נתפסת כבר בסיבוב השני של אליפות 2017 על ידי דניס איסטומין מאוזבקיסטן - כנראה הסנסציה הגדולה מכולן.

נבואה שלא ממש הגשימה את עצמה. איסטומין וג'וקוביץ' לאחר ההפתעה ( צילום: Clive Brunskill/Getty Images) )

עד כמה ההדחה הזו הייתה מפתיעה? איסטומין, שניצח 7:6, 5:7, 2:6, 7:6, 4:6 בדו קרב עוצר נשימה, היה בן 30, הרחק משיאו והמדורג הנמוך ביותר שניצח את ג'וקוביץ' בטורניר גראנד סלאם. עד אז, הוא מעולם לא עבר את הסיבוב השלישי באוסטרליה או הרביעי בטורניר גראנד סלאם כלשהו. למעשה, לטורניר ההוא הגיע האוזבקי בזכות וויילד קארד שהעניקו לו מארגני הטורניר.

"אני מצטער עבור נובאק, שיחקתי כ"כ טוב היום", אמר המנצח בסיום. "הפתעתי את עצמי. אני מוצף ברגשות, אז קשה לי לדבר. מהמערכה השלישית היו לי התכווצויות ברגליים, לא ידעתי איך אתמודד עם זה, אבל הצלחתי. זה הניצחון הגדול בקריירה שלי. אני מרגיש שעכשיו אני יכול לשחק עם הטובים בעולם ולהיות ברמה שלהם" – נבואה שלא ממש הגשימה את עצמה.

אוסטרליה 2018, שמינית גמר: צ'ונג היון (58 בעולם)

לטורניר ההוא הגיע ג'וקוביץ' כשיאן הזכיות במלבורן (שש פעמים) אבל גם כמדורג 14 בטורניר לאחר היעדרות ממושכת בשל פציעה. את הדרך הביתה עשה הסרבי לאחר הפסד בשמינית הגמר 7:6 (4), 7:5, 7:6 (3) לצ'ונג היון בתום 3:23 שעות. הקוריאני הדיח בסיבוב הקודם את אלכסנדר זברב (4) והסתמן כקוטל הענקים של האליפות, אבל אחרי שניצח ברבע הגמר את טניס סנדגרן האמריקאי, רוג'ר פדרר האגדי הדיח אותו בחצי הגמר.

צ'ונג היון חוגג ורושם הישג לאומי ( צילום: Mark Kolbe/Getty Images )

עם ג'וקוביץ' בסיום ( צילום: Cameron Spencer/Getty Images )

ג'וקוביץ', שכאמור הגיע לטורניר אחרי היעדרות בת חצי שנה מהמגרשים, התקשה מאוד מול הקוריאני שהחזיר לו כמעט כל כדור ותיסכל אותו מאוד. בין המערכות קיבל ג'וקוביץ' טיפול בגלל כאבים במרפק יד ימין, ונראה כואב וסובל. לצופים היה ברור שנולה רחוק מכושרו המלא, אבל למרות זאת הוא נלחם עד הרגע האחרון, לפני שצ'ונג הפך לדרום-קוריאני הראשון בהיסטוריה שמגיע לרבע גמר טורניר גראנד סלאם.

ארה"ב 2024, סיבוב שלישי: אלכסיי פופירין (28 בעולם)

הסיבוב השני באליפות ארה"ב הפתוחה 2024 הביא עמו הפתעת ענק בדמות הדחתו של קרלוס אלקראס (3 בעולם) על ידי ההולנדי בוטיק ואן דה זנדשולפ (74), אבל בסיבוב השלישי נרשמה הפתעה גדולה אפילו יותר. נובאק ג'וקוביץ', האלוף מהשנה שעברה, הודח בעקבות הפסד 6:4, 6:4, 2:6, 6:4 לאלכסיי פופירין האוסטרלי ולמעשה סימן בכך עידן חדש כשסיים את שנת 2024 ללא אף זכייה בטורניר מייג'ור, דבר שלא קרה מאז עונת הפציעות ב-2017.

ניצחון אדיר. פופירין ( צילום: Mike Hewitt/Getty Images )

מתחילת המשחק נולה לא היה בעניינים, ופופירין - שהפסיד לסרבי חודש וחצי קודם לכן בסיבוב השלישי בווימבלדון - נראה פשוט מצוין וניצח בשתי המערכות הראשונות מבלי ששמט אף משחקון הגשה. השבירה הראשונה של ג'וקוביץ' הגיעה במערכה השלישית, שבה ניצח בקלות, אך ראה את פופירין שובר פעמיים במערכה הרביעית בדרך לניצחון אדיר.

ארה"ב 2026, סיבוב ראשון: מריאנו נאבונה (48 בעולם)

ההדחה לפנות בוקר מגיעה כאשר ג'וקוביץ' כבר רחוק משיאו, וכשהוא מדורג רביעי בטורניר (וחמישי בעולם) – ועדיין, אליפות ארה"ב הפתוחה קיבלה כבר בפתיחת דרכה את אחת הסנסציות הגדולות ביותר שניתן היה לדמיין. נובאק ג'וקוביץ', שהגיע עם שאיפה לזכות בגראנד סלאם ה-25 בקריירה נפרד מניו יורק כבר אחרי משחק אחד, כשנוצח 7:6 (5), 5:7, 4:6, 6:2, 6:1 על ידי מריאנו נאבונה הארגנטינאי.

ג'וקוביץ' ונאבונה. גרם לו להקיא ( צילום: REUTERS/Robert Deutsch )

עבור ג'וקוביץ' בן ה-39 מדובר בהדחה היסטורית. זו הפעם הראשונה בקריירה שבה הוא מפסיד במשחק פתיחה בפלאשינג מדו, אחרי שהגיע עם מאזן 0:19 לאורך הקריירה בסיבוב הראשון בניו יורק. מעבר לכך, הוא הודח בסיבוב הראשון של טורניר גראנד סלאם לראשונה מאז אליפות אוסטרליה ב-2006. בכך נקטע גם רצף מדהים של 78 ניצחונות במשחקי הפתיחה של טורנירי הגראנד סלאם - הארוך ביותר של שחקן בעידן הפתוח.