שלושה ימים לסיום אליפות העולם בדגם הפויל האולימפי בווימות', שני ישראלים צועדים במקום הראשון. בנשים זו תמר שטיינברג, שמככבת מתחילת האליפות. בגברים עלה אתמול (שלישי) למקום הראשון יואב עומר, כשמחרתיים יתקיים שיוט המדליות באתר שאירח את השיוטים האולימפיים בלונדון 2012.
עומר, שהחל את יום השיוטים בווימות' במקום הרביעי, טיפס בדירוג אחרי שסיים את ארבעת השיוטים במקום הראשון, פעמיים במקום השלישי ו-ויתר על הרביעי, שבו סיים במקום ה-29 - עד שתפס את הפסגה. הוא מוביל את התחרות עם 25 נקודות שליליות, אחת בלבד לפני האמריקאי, נואה ליונסֿ, כשבמקום השלישי מדורג הדני יואן סו עם 27 נקודות שליליות.
מי שהתדרדר ביום השיוטים אתמול באנגליה היה האלוף האולימפי, תום ראובני עם עם שיוטים בינוני מאוד, כשמי שהחל במקום החמישי ירד עד לעשירי.
אחרי כמה ימי תחרויות מצוינים שבהם שטיינברג הציגה עליונות מוחלטת, היא חוותה יום שיוטים פחות טוב, שבו סיימה במקום החמישי בשיוט התשיעי והראשון של אתמול, אולם לאחר מכן סיפקה שני שיוטים שנפלו עם 29 ו-19 הגרועים ביותר שלה בתחרות והוסיפה עוד אחד עם המקום ה-19. עם זאת, היא עדיין עם 47 נקודות שליליות ובמרחק 14 נקודות מהמקום השני, שבו נמצאת האוסטרלית, סטלה בילגר.
מי שעשתה לעומת זאת יום שיוטים מצוין ועלתה למקום השלישי, היא סגנית האלופה האולימפית, שרון קנטור, עם שני שיוטים במקום השלישי ושניים במקום החמישי, כשהיא עם 62 נקודות שליליות, במרחק נקודה אחת בלבד מבילגר שבמקום השני. שחר טיבי, שמדורגת כעת במקום ה-12, תילחם על הכניסה לשיוט המדליות, בעוד דניאלה פלג שני מקומות מתחתיה. ביומיים הקרובים יתקיימו עוד שני ימי שיוטים במוקדמות ואז בשבת, כאמור, ייערכו שיוטי המדליות.