עומר, שהחל את יום השיוטים בווימות' במקום הרביעי, טיפס בדירוג אחרי שסיים את ארבעת השיוטים במקום הראשון, פעמיים במקום השלישי ו-ויתר על הרביעי, שבו סיים במקום ה-29 - עד שתפס את הפסגה. הוא מוביל את התחרות עם 25 נקודות שליליות, אחת בלבד לפני האמריקאי, נואה ליונסֿ, כשבמקום השלישי מדורג הדני יואן סו עם 27 נקודות שליליות.