נובאק ג'וקוביץ' (11 בעולם) זכה היום (שלישי) בטורניר בייג'ינג בפעם השביעית בקריירה אחרי שאלכס דה מינור (9 בעולם) נאלץ לפרוש בשל פציעה בירך. את המערכה הראשונה ניצח הסרבי 6:7(3) ובמערכה השנייה הוליך האוסטרלי 0:1 לפני שההתמודדות הופסקה. בעקבות ההישג יחזור "נולה" לעשירייה הראשונה בעולם.

ג'וקוביץ' בן ה-39 האריך בכך את הרצף המושלם שלו בבייג'ינג ל-34 ניצחונות ללא הפסד, בדרך לזכייה בתואר ה-102 בקריירה – והראשון מאז זכייתו בטורניר באתונה לפני קצת פחות משנה.

גלריה ג'וקוביץ' ( צילום: Lintao Zhang/Getty Images )

בייג'ינג הייתה במשך שנים אחד הטורנירים המוצלחים ביותר של ג'וקוביץ': הוא זכה בו שש פעמים בין 2009 ל-2015, אך מאז לא שב להשתתף בו עד השנה. כעת, בקאמבק שלו אחרי 11 שנות היעדרות, הוא השלים זכייה שביעית.

בדרך לגמר ניצח ג'וקוביץ' בשלב חצי הגמר את דניל מדבדב לאחר שהאחרון פגע באוהד עם כדור (וכשהסרבי הוליך 4:7, 3:5 במערכות). עוד לפני הוא חזר מפיגור ברבע הגמר וניצח את המדורג שני בעולם, אלכסנדר זברב, וסיפק עוד הוכחה לכושר התחרותי שלו.

אלקראס זכה בטורניר טוקיו

קרלוס אלקראס נזקק לשני טורנירים בלבד מאז חזרתו מפציעה בת ארבעה חודשים וחצי כדי להניף שוב גביע. הספרדי (3 בעולם) ניצח היום 6:7(4), 4:6 את ייז'י לחצ'קה בגמר אליפות יפן בטוקיו, והגן בהצלחה על תוארו מהשנה שעברה.

תואר 27 בקריירה. אלקראס ( צילום: Kenta Harada/Getty Images )