רז הרשקו חזרה לעמוד על הפודיום. הג'ודוקא הישראלית, המתחרה בקטגוריית המשקל של מעל 78 ק"ג, זכתה הערב (ראשון) במדליית הארד טורניר הגראנד פרי בלימה, פרו.

הרשקו פתחה את יום הקרבות בצורה חזקה כשניצחה ברבע הגמר באיפון את טאואנה סילבה הברזילאית. בחצי הגמר פגשה ברזילאית נוספת – האלופה האולימפית שטוקיו, ביאטריז סוזה ונכנעה לה. בעקבות ההפסד נשרה הישראלית לקרב על מדליית הארד מול בריג'ית קראבלי הקולומביאנית, וכבר דקה ו-30 שניות מפתיחת הקרב הצליחה להטיל אותה, להשיג איפון ולהבטיח את המדליה.

גלריה רז הרשקו עם מדליית הארד ( צילום: IJF )

"מקדישה לחיילי צה"ל" ( צילום: IJF )

"אחרי שתי תחרויות ללא מדליה, רז הרשקו חוזרת לפודיום", אמר מאמן העל של הנבחרת, שני הרשקו. "אמנם מדובר בתחרות מסבב הגראנד פרי, אבל בתקופה הזו כל מדליה וכל חזרה לפודיום הן חשובות".