המחזור השביעי של ליגת ווינר בכדוריד יצא לדרך כבר ביום רביעי כשהפועל אשדוד השיגה ניצחון רביעי העונה עם 26:42 משכנע על נס ציונה. מכבי ראשל"צ המשיכה את פתיחת העונה הנהדרת שלה ונשארה היחידה בליגה עם מאזן מושלם אחרי 27:36 בקריית אונו.

המחזור השביעי של ליגת ווינר בכדוריד יצא לדרך כבר ביום רביעי כשהפועל אשדוד השיגה ניצחון רביעי העונה עם 26:42 משכנע על נס ציונה. מכבי ראשל"צ המשיכה את פתיחת העונה הנהדרת שלה ונשארה היחידה בליגה עם מאזן מושלם אחרי 27:36 בקריית אונו.

המחזור השביעי של ליגת ווינר בכדוריד יצא לדרך כבר ביום רביעי כשהפועל אשדוד השיגה ניצחון רביעי העונה עם 26:42 משכנע על נס ציונה. מכבי ראשל"צ המשיכה את פתיחת העונה הנהדרת שלה ונשארה היחידה בליגה עם מאזן מושלם אחרי 27:36 בקריית אונו.

היום נערכו ארבעה משחקים כשבמוקד סגנית המוליכה, הפועל ראשל"צ יצאה למשחק חוץ מסקרן מול מכבי ת"א והפסידה 37:32, מ.כ חולון ניצחה 34:39 את בני הרצליה, הדאבליסטית, א.ס רמת השרון המשיכה להתאושש עם 26:41 על מכבי קריית מוצקין ובדרבי דרומי הפסידה האחרונה בטבלה מ.כ באר שבע 30:28 מול העולה החדשה, הפועל ערד.

היום נערכו ארבעה משחקים כשבמוקד סגנית המוליכה, הפועל ראשל"צ יצאה למשחק חוץ מסקרן מול מכבי ת"א והפסידה 37:32, מ.כ חולון ניצחה 34:39 את בני הרצליה, הדאבליסטית, א.ס רמת השרון המשיכה להתאושש עם 26:41 על מכבי קריית מוצקין ובדרבי דרומי הפסידה האחרונה בטבלה מ.כ באר שבע 30:28 מול העולה החדשה, הפועל ערד.

היום נערכו ארבעה משחקים כשבמוקד סגנית המוליכה, הפועל ראשל"צ יצאה למשחק חוץ מסקרן מול מכבי ת"א והפסידה 37:32, מ.כ חולון ניצחה 34:39 את בני הרצליה, הדאבליסטית, א.ס רמת השרון המשיכה להתאושש עם 26:41 על מכבי קריית מוצקין ובדרבי דרומי הפסידה האחרונה בטבלה מ.כ באר שבע 30:28 מול העולה החדשה, הפועל ערד.