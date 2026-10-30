המחזור השביעי של ליגת ווינר בכדוריד יצא לדרך כבר ביום רביעי כשהפועל אשדוד השיגה ניצחון רביעי העונה עם 26:42 משכנע על נס ציונה. מכבי ראשל"צ המשיכה את פתיחת העונה הנהדרת שלה ונשארה היחידה בליגה עם מאזן מושלם אחרי 27:36 בקריית אונו.
היום נערכו ארבעה משחקים כשבמוקד סגנית המוליכה, הפועל ראשל"צ יצאה למשחק חוץ מסקרן מול מכבי ת"א והפסידה 37:32, מ.כ חולון ניצחה 34:39 את בני הרצליה, הדאבליסטית, א.ס רמת השרון המשיכה להתאושש עם 26:41 על מכבי קריית מוצקין ובדרבי דרומי הפסידה האחרונה בטבלה מ.כ באר שבע 30:28 מול העולה החדשה, הפועל ערד.
מכבי ת"א – הפועל ראשון לציון 32:37
האדומים הגיעו כשהם במקום השני עם עשר נקודות וארבעה ניצחונות רצופים, ורצו להמשיך במומטום, אך מכבי ת"א ניצלה את הביתיות והתקרבה לדבוקה המובילה. המארחת הכתיבה את הקצב מהפתיחה, ובדקה ה-18 הובילו 3:9. ראשל"צ לא הרימה ידיים, צימקה את הפער וירדה להפסקה בפיגור של שני שערים בלבדו בפתיחת המחצית אף השוותה את התוצאה. המקומיים נטלו שוב את ההובלה וברחו שוב לפער של שישה שערים, והפעם לאורחת לא הייתה תשובה. פולג אסייג הוביל את כובשי המנצחת עם 12 שערים, בן ליברטי הוסיף 10.
הפועל קריית אונו – מכבי ראשון לציון 36:27
המארחת הגיעה אחרי שני ניצחונות ברציפות וניסתה להקשות על אחת הקבוצות הבכירות בליגה, ובמחצית הראשונה אפשר להגיד שעשתה זאת, כשהמוליכה הוליכה 13:16 בהפסקה. הפער הלך וגדל במחצית השנייה, והגיע ל-21:29 הודות לירמי סידי, ומכאן לקריית אונו לא הייתה תשובה. סידי הוליך את כובשי המנצחת עם שבעה שערים.
א.ס רמת השרון – מכבי קריית מוצקין 26:41
הדאבליסטית שלטה מהפתיחה. תומר בודנהיינר ודניאל צרפתי העלו אותה ליתרון של 3:7 ועד המחצית המשיכה להגדיל את ההפרש. במחצית השנייה רם טורקניץ ומיכאילו רדויקוביץ' בלטו ורמת השרון השיגה ניצחון ליגה שמקרב אותה לצמרת הגבוהה. כבשו לרמת השרון: רם טורקניץ וברק קרמון 7 שערים כ"א.
תוצאות נוספות:
מ.כ באר שבע – הפועל ערד 30:28 מ.כ חולון – בני הרצליה 34:39 הפועל אשדוד – א.כ נס ציונה 26:42