ג'וקוביץ' בן ה-39, המדורג רביעי בטורניר, יפגוש לראשונה בקריירה את מריאנו נאבונה הארגנטינאי, המדורג 48 בעולם. הסרבי לא זכה בתואר גרנד סלאם מאז שהניף בניו יורק את התואר ה-24 שלו לפני שלוש שנים, וינסה לפתוח ברגל ימין את המרדף אחרי שיא חדש. אצל הנשים, ג'סיקה פגולה (3 בעולם) העפילה לסיבוב השני לאחר שגברה 3:6, 2:6 על אלנה-גבריאלה רוסה מרומניה. האמריקאית, שהגיעה לגמר הטורניר ב-2024, תפגוש בשלב הבא את המנצחת בין סופיה קנין לוונוס וויליאמס.