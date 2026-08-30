אליפות ארה"ב הפתוחה יצאה היום (ראשון) לדרך, ובמוקד משחקי יום הפתיחה יעמדו נובאק ג'וקוביץ', דניל מדבדב ו-ונוס וויליאמס, שיעלו בזה אחר זה למגרש המרכזי באצטדיון ארתור אש בהמשך הלילה.
ג'וקוביץ' בן ה-39, המדורג רביעי בטורניר, יפגוש לראשונה בקריירה את מריאנו נאבונה הארגנטינאי, המדורג 48 בעולם. הסרבי לא זכה בתואר גרנד סלאם מאז שהניף בניו יורק את התואר ה-24 שלו לפני שלוש שנים, וינסה לפתוח ברגל ימין את המרדף אחרי שיא חדש. אצל הנשים, ג'סיקה פגולה (3 בעולם) העפילה לסיבוב השני לאחר שגברה 3:6, 2:6 על אלנה-גבריאלה רוסה מרומניה. האמריקאית, שהגיעה לגמר הטורניר ב-2024, תפגוש בשלב הבא את המנצחת בין סופיה קנין לוונוס וויליאמס.
בהמשך הגיעה ההפתעה הראשונה של הטורניר: קמילה רחימובה (88 בעולם) גברה 6:7 (4), 2:6 על ברבורה קרייצ'יקובה (27 בעולם), שזכתה בעבר בשני תארי גרנד סלאם רחימובה נזקקה לשבע נקודות משחק לפני שהצליחה להשלים את הניצחון. המערכה הראשונה הייתה צמודה והוכרעה בשובר שוויון, אך בשנייה רחימובה כבר שלטה והשלימה ניצחון בשתי מערכות. קרייצ'יקובה, אלופת רולאן גארוס 2021 וּ-ווימבלדון 2024, סיימה את דרכה בניו יורק כבר ביום הפתיחה.
בהמשך בנשים תעלה למגרש ונוס וויליאמס בת ה-46, שזכתה בטורניר ב-2000 וב-2001. היא קיבלה כרטיס חופשי ותנסה לקטוע רצף של 14 הפסדים. היא לא עברה את הסיבוב הראשון בניו יורק מאז 2019. גם יריבתה סופיה קנין, אלופת אוסטרליה לשעבר המדורגת כיום במקום ה-103 בעולם, נכנסה לטורניר באמצעות כרטיס חופשי.