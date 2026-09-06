לאחר סיום התערוכה, הוצבו הנעליים בכניסה לאגף הספורט בעירייה, שם נשמרו לאורך השנים. כעת, בברכתה של רוט שחמורוב, יועברו למשמורת במוזיאון הספורט היהודי העולמי בכפר המכביה, שם יוצגו בפני הציבור כחלק מהסיפור ההיסטורי של הספורט הישראלי והיהודי.

לאחר סיום התערוכה, הוצבו הנעליים בכניסה לאגף הספורט בעירייה, שם נשמרו לאורך השנים. כעת, בברכתה של רוט שחמורוב, יועברו למשמורת במוזיאון הספורט היהודי העולמי בכפר המכביה, שם יוצגו בפני הציבור כחלק מהסיפור ההיסטורי של הספורט הישראלי והיהודי.

לאחר סיום התערוכה, הוצבו הנעליים בכניסה לאגף הספורט בעירייה, שם נשמרו לאורך השנים. כעת, בברכתה של רוט שחמורוב, יועברו למשמורת במוזיאון הספורט היהודי העולמי בכפר המכביה, שם יוצגו בפני הציבור כחלק מהסיפור ההיסטורי של הספורט הישראלי והיהודי.