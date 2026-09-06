סגירת מעגל מרגשת: ביום השנה לטבח י"א הספורטאים במינכן, נעלי האתלטיקה ההיסטוריות שעימן התאמנה אסתר רוט שחמורוב לקראת המשחקים האולימפיים ב־1972 יועברו מעיריית ירושלים למוזיאון הספורט היהודי העולמי בכפר המכביה.
היום יצוינו 54 שנים לטבח בי"א חברי המשלחת הישראלית במהלך המשחקים האולימפיים במינכן 1972. רוט שחמורוב, מגדולות האתלטיות בתולדות מדינת ישראל, הייתה חלק מהמשלחת הישראלית. הנעליים ההיסטוריות הובאו על ידה לפני מספר שנים לעיריית ירושלים, במסגרת תערוכה לקראת מרתון ירושלים.
לאחר סיום התערוכה, הוצבו הנעליים בכניסה לאגף הספורט בעירייה, שם נשמרו לאורך השנים. כעת, בברכתה של רוט שחמורוב, יועברו למשמורת במוזיאון הספורט היהודי העולמי בכפר המכביה, שם יוצגו בפני הציבור כחלק מהסיפור ההיסטורי של הספורט הישראלי והיהודי.
הנעליים יצטרפו לאוסף המוזיאון ברמת־גן, הכולל מוצגים היסטוריים בולטים מתולדות הספורט היהודי והישראלי, ובהם הגלשן שעימו זכה גל פרידמן במדליית הזהב באולימפיאדת אתונה 2004, חליפת הג'ודו שעימה זכתה יעל ארד במדליית הכסף באולימפיאדת ברצלונה 1992, חולצות נבחרת מקוריות של ערן זהבי ויוסי בניון ועוד.
"הנעליים של אסתר רוט שחמורוב הן פריט היסטורי מרגש, שמספר את סיפורו של דור שלם בספורט הישראלי. אנו גאים להעביר אותן למשמורת במוזיאון", אמר ראש העיר ירושלים, משה ליאון. מנהלת מוזיאון הספורט היהודי העולמי בכפר המכביה, אסנת צור: "תהיה לנו הזכות הגדולה לדאוג לשימורן ולהצגתן של הנעליים במקום ראוי להן לצד מוצגים מרכזיים מההיסטוריה הספורטיבית של כולנו".
פורסם לראשונה: 09:36, 06.09.26