הישג יוצא דופן לשחמט הישראלי באליפות אירופה לנוער שנערכה בכרתים שביוון: נועם ששון הוכתר לאלוף אירופה עד גיל 14, בעוד אלירן שילון רהב סיים במקום השני. שני הישראלים צברו 7.5 נקודות מתוך תשעה סיבובים וחלקו את שני המקומות הראשונים בתחרות.

ששון, ממועדון "שחמט לכל", עשה את דרכו אל התואר האירופי וסיים בראש הדירוג, בעוד שילון רהב, ממועדון "מצוינות בשחמט", השלים הישג ישראלי מרשים במיוחד עם המקום השני.

גלריה השחמטאים הישראלים על הפודיום ( צילום: פרטי )

גם בקטגוריות הגיל הבוגרות יותר נרשמו תוצאות מצוינות. רוי וגמן, ממועדון השחמט ראשון לציון, סיים במקום הרביעי בקטגוריית עד גיל 18. חברו למועדון, פליקס טולצינסקי, דורג במקום השביעי, כחלק מחלוקת המקומות 4-7.

בקטגוריית עד גיל 16 בלטו אורי שפר ממועדון אטיוד רמת גן, שהגיע למקום השביעי לאחר שפתח את האליפות כשהוא מדורג במקום ה-40 על פי מד הכושר, ועילי זקין ממועדון השחמט ראשון לציון, שסיים במקום התשיעי. שניהם צברו 6.5 נקודות מתוך תשעה סיבובים.

גם בתחרות הבנות עד גיל 12 נרשם הישג מרשים: יהלי מקייה שחר ממועדון השחמט קריית אונו סיימה במקום השמיני עם 6.5 נקודות. מקייה שחר פתחה את התחרות כשהיא מדורגת במקום ה-70, אך הצליחה להתקדם בצמרת ולסיים בחלוקת המקומות 5-9.

מימין לשמאל: ששון, שילון רהב ו-וגמן ( צילום: פרטי )

השחמטאים הצעירים נחשבים להבטחה הישראלית וישתתפו בשבוע הבא גם בחגיגת שחמט בינ"ל גדולה שתתקיים החל משבוע הבא -אליפות ירושלים הפתוחה בשח מהיר, בין ה-17 ל-18 בנובמבר במלון רמדה וצפויה להפוך לאחד ממוקדי העניין המרכזיים של חובבי השחמט בישראל. במשך יומיים יתמודדו יותר מ-450 שחקנים מ-42 מדינות, החל באלופי אירופה ורבי-אמנים מנוסים ועד לכישרונות צעירים שעושים את צעדיהם הראשונים בזירה הבינלאומית.

שיאו של פסטיבל השחמט יגיע באליפות המאסטרס (23-26.11), שבה יתכנסו 12 שחמטאים מהבכירים בעולם לקרב על תואר יוקרתי ועל הפרס הראשון בסך 101 אלף דולר. לצד שמות כמו ווסלי סו, ארג'ון אריגאיסי ויאן נפומניאשצ'י, תינתן גם לנציגים הישראלים הזדמנות להתמודד מול הצמרת העולמית על הבמה הביתית. מעבר ליוקרה המקצועית, גובה הפרסים - 250 אלף דולר בסך הכול - מציב את התחרות בליגה אחרת בכל הנוגע לאירועי השחמט שנערכו בישראל.

יו"ר איגוד השחמט בישראל, ד"ר צביקה ברקאי, אמר: "אנחנו גאים מאוד בנבחרת הצעירה שלנו, שהוכיחה פעם נוספת כי לשחמט הישראלי יש דור עתיד מוכשר ואיכותי. הזכייה של נעם באליפות אירופה, לצד המקום השני של אלירן ושורת ההישגים הנוספים, הם עדות לעבודה הקשה של השחקנים, המאמנים והמועדונים. ההישגים האלה מעניקים לנו הרבה תקווה וגאווה, וממחישים את הפוטנציאל הגדול של השחמט בישראל".