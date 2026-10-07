כרם פרימו נמצאת במרחק קרב ממדליה באליפות העולם לג'ודו בבאקו. הג'ודוקא הישראלית בת ה-21 (עד 63 ק"ג), עלתה היום (רביעי) לחצי הגמר בזכות ניצחון בארבעה קרבות, האחרון על חארלין יקוטוגו ממונגוליה, בדרך למקום בארבע הגדולות.
בקרב הראשון פרימו, אחותה הצעירה של גפן, ניצחה את קרלוטה אווזנטו האיטלקיה, ולא הסתפקה בווזארי המוקדם שלה כשסיימה את הקרב באיפון מרשים. בקרב שלאחר מכן השיגה הישראלית את הכרטיס לשמינית הגמר אחרי דרמה לא קטנה. פרימו נקלעה לפיגור של ווזארי ויוקו מול אנג'ליקה סיזמנקה הפולנייה, אלא שהאחרונה, שכבר צברה שני עונשים לחובתה, ביצעה התקפת סרק עליה קיבלה את השלישי - ובכך שלחה את פרימו ל-16 הגדולות.
בשלב הבא ניצחה פרימו את מיב קוגלחן האוסטרלית ביוקו וקטפה את הכרטיס לרבע הגמר, שם גברה בווזארי על חארלין יקוטוגו ממונגוליה – בדרך למקום בין ארבע הגדולות באליפות - שם תתמודד נגד אנה קרוזה מהונגריה.
הנבחרת הישראלית עדיין ללא מדליה בתחרות, כאשר רק אתמול יהונתן אלבז (73 ק"ג) היה הראשון להגיע לשלב רבע הגמר ואף להתמודד על מדליה, שם כזכור הפסיד בקרב על הארד וסיים במקום החמישי. יצחק אשפיז, גפן פרימו, אוהד מוריץ, ענבל שמש ותמנע נלסון-לוי סיימו את דרכם במוקדמות. נלסון-לוי הייתה היחידה עד היום שהצליחה לנצח קרב.
העיניים בנבחרת נשואות אל שבת, אז רז הרשקו, שלא התחרתה באליפות העולם מאז 2023, תעלה על המזרן. כזכור, הנבחרת לא השתתפה באליפות של 2024 משום שזו הייתה סמוכה למשחקים האולימפיים. בשנה שעברה המדליסטיות הרשקו וענבר לניר לא הצליחו להגיע לאליפות בעקבות שיבושי הטיסה שיצר מבצע עם כלביא. לניר עדיין מתאוששת מפציעה, ותשוב להתחרות על פי הערכת הצוות המקצועי בתחילת 2027.
פורסם לראשונה: 12:54, 07.10.26