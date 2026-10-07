בקרב הראשון פרימו, אחותה הצעירה של גפן, ניצחה את קרלוטה אווזנטו האיטלקיה, ולא הסתפקה בווזארי המוקדם שלה כשסיימה את הקרב באיפון מרשים. בקרב שלאחר מכן השיגה הישראלית את הכרטיס לשמינית הגמר אחרי דרמה לא קטנה. פרימו נקלעה לפיגור של ווזארי ויוקו מול אנג'ליקה סיזמנקה הפולנייה, אלא שהאחרונה, שכבר צברה שני עונשים לחובתה, ביצעה התקפת סרק עליה קיבלה את השלישי - ובכך שלחה את פרימו ל-16 הגדולות.