המקרה המוזר של הפועל פ"ת מול מכבי נתניה ממחיש היטב את הבעיה. גם לשופט הרביעי יש אחריות, והוא היה צריך לשים לב. אבל הטעות שלו לא פוטרת את הקבוצה מהחובה הבסיסית לדעת מה קורה בחילוף שלה. בשביל מה יושבים על הספסל כל כך הרבה אנשי צוות? מישהו הרי צריך לעשות משהו חוץ מלצעוק על השופט. למשל, לוודא שהשחקן יוצא בזמן ושהמחליף מוכן להיכנס.