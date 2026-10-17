



בפיגור 3:1 ברומא, ז'וזה מוריניו היה בדרך לערב שכולו שאלות קשות. עד כמה ריאל מדריד שלו באמת מסוגלת ללכת רחוק, מי צריך להוביל אותה, והאם המאמן המעוטר עדיין יכול להוציא ממנה משהו שאחרים לא הצליחו. שבע דקות ושלושה שערים הפכו את התמונה. הניצחון 3:4 סיפק למוריניו הרבה יותר משלוש נקודות בליגת האלופות: הוא הראה לו שהפתרונות שחיפש נמצאים אצלו על הספסל.

הצמד של דוניאל מאלן העמיד את ריאל במצב שבו הכישרון לבדו כבר לא הספיק. היא הייתה זקוקה לשינוי, ומוריניו היה מוכן ללכת עליו גם במחיר הוצאתו של ויניסיוס ג'וניור. אנדריק, קרלוס אספי, ברנרדו סילבה וארדה גולר נכנסו במהלך המחצית השנייה ושינו את פני המשחק. השחקנים שחיכו להזדמנות הפכו את הדקות שקיבלו לטיעון שקשה מאוד להתעלם ממנו לקראת בחירת ההרכב הבא.

ריאל בטירוף ( רויטרס )

זה היה השינוי המרשים ביותר בריאל: פתאום היו לה יותר אנרגיה, יותר תנועה ובעיקר יותר שחקנים שלקחו אחריות. גולר סיפק את האיכות, אנדריק הביא רעב ונוכחות ברחבה, ואספי היה במקום שבו חלוץ צריך להיות. סילבה, שקצת נדחק מהתמונה לאחרונה, הוסיף אפשרות להניע את הכדור ולחבר בין השחקנים. יחד הם נתנו למוריניו את מה שחיפש בהרכב שפתח.

גם בתוך ההתלהבות, צריך לדייק במה שהכריע את המשחק. שלושת שערי המהפך נולדו מקרנות של גולר, עם סיומות של אספי, אנדריק ואנטוניו רודיגר. האיכות במצבים הנייחים, הנחישות להגיע לכדור והלחץ המתמשך על ההגנה עשו את ההבדל. ריאל מצאה דרך לפגוע ברומא, התעקשה עליה ולא הסתפקה בשוויון. במובן הזה, היא נראתה בדיוק כמו הקבוצה שאירופה למדה לחשוש ממנה גם כשהיא בפיגור.

קיליאן אמבאפה סיפק את האיכות האישית שלו, כבש וגם ראה שער נוסף שלו נפסל בנבדל. אבל הערב הזה המחיש עד כמה ריאל זקוקה לעוד שחקנים שישפיעו על המשחק לצידו. כשהאיום מגיע מכמה כיוונים, כשהמחליפים נכנסים כדי לשנות וכשהקבוצה ממשיכה לחפש ניצחון גם אחרי שכבר הצילה את עצמה מהפסד, האפשרויות של המאמן מתרחבות מאוד.

מכאן מגיעה המסקנה לגבי ויניסיוס. מוריניו נתן לו גיבוי, אבל גיבוי אינו הבטחה למקום קבוע בהרכב. ברומא הקבוצה השתפרה אחרי יציאתו, ומי שנכנסו הוכיחו שמגיע להם יותר. בעיניי, הגיע הזמן לתת להם לפתוח ולאפשר לברזילאי לחזור דרך הספסל. גם שחקן במעמדו צריך להרגיש שהתחרות אמיתית, ושמה שקורה על הדשא קובע יותר ממה שכתוב על גב החולצה.

מוריניו צריך לקחת את ההרכב שסיים את המשחק כבסיס להמשך. לתת לגולר להוביל יותר, להרחיב את התפקיד של אנדריק ואספי, ולבחון כיצד סילבה יכול לעזור לו לייצר רצף של כדורגל איכותי. לצד אמבאפה, ועם אפשרויות נוספות כמו יאן דיומנדה, יש לו מספיק כישרון כדי לבנות קבוצה שקשה לעצור. עכשיו נדרשת ההמשכיות: אותם שחקנים ששינו משחק מהספסל צריכים לקבל הזדמנות להשפיע גם מהפתיחה.

הדרך לזכייה בליגת האלופות עדיין ארוכה. פריז סן־ז'רמן, שזכתה במפעל פעמיים ברציפות, מכוונת לתואר שלישי, ואף אחת מהיריבות לא תפנה לריאל את הדרך בגלל ערב גדול באולימפיקו. ובכל זאת, משחקים כאלה יכולים לשנות עונה. הם נותנים למאמן כיוון, מעניקים לשחקנים אמונה ומחזירים לקבוצה את התחושה שגם במצב קשה היא מסוגלת לנצח.

אחרי החיפושים והאכזבות, ברומא אפשר היה לראות את הפוטנציאל של הקבוצה שפלורנטינו פרס רוצה: כישרון גדול, עומק ושאיפה לנצח עד הרגע האחרון. מוריניו ראוי לקרדיט על ההחלטות שהחזירו אותה למשחק, אבל המבחן הבא שלו יהיה דווקא אחרי שההתלהבות תירגע. אם ייתן למצטיינים את המקום שהרוויחו, המהפך הזה יוכל להפוך לנקודת מפנה. "המיוחד" חזר להשפיע מהקווים; עכשיו הוא צריך לתת למי שהחזירו אותו למרכז הבמה להישאר עליה.





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