דאגה ברוסיה לשלומה של מריה שורוצ'קינה: האלופה האולימפית בשחייה אמנותית, בת 31, אושפזה לאחר שסבלה מכוויות נרחבות בעקבות תאונה בביתה במוסקבה. לפי דיווח ב"סאן" הבריטי מצבה הוגדר בתחילה בינוני ובהמשך הידרדר לקשה.
על פי הדיווחים, שורוצ'קינה מילאה דלק בקמין המופעל באמצעות ביואתנול בפנטהאוז שלה, בקומה ה־17 בבניין מגורים במערב מוסקבה. אדים דליקים התלקחו ובגדיה עלו באש. היא נמצאה בחדר המדרגות כשהיא זועקת מכאב, ופונתה באמבולנס למכון סקליפוסובסקי לרפואת חירום בעיר.
עוד דווח כי שורוצ'קינה סובלת מכוויות באזור הראש, הצוואר, החזה, הבטן, הזרועות וכפות הידיים. ב"סאן" נטען כי נשקפת סכנה לחייה בשל חשש לסיבוכים חמורים. איגוד ענפי המים הרוסי אישר את אשפוזה ומסר כי נציגיו נמצאים בקשר עם בית החולים ועם משפחתה.
שורוצ'קינה היא אחת הספורטאיות המעוטרות בשחייה האמנותית הרוסית. היא זכתה בזהב אולימפי בריו ב-2016 ובמשחקי טוקיו, שנערכו ב-2021, ולצד שתי המדליות האולימפיות צברה גם 11 תארים באליפויות העולם.
לאחר שפרשה מספורט תחרותי לפני כארבע שנים, פנתה לעולם הבמה, השתתפה במופעי תיאטרון במים ופיתחה קריירה במחול. מוקדם יותר השנה הופיעה בארמון הקרמלין הממלכתי במוסקבה, בהפקה של הרקדן והכוריאוגרף אילדר גאינוטדינוב. על הקושי למצוא כיוון חדש לאחר הפרישה סיפרה בעבר: "הרגשתי כמו ילדה אבודה שלא יודעת לאן ללכת או מה לעשות הלאה".
שורוצ'קינה היא אחותה למחצה של הזמרת ניושה, ששמה האמיתי הוא אנה שורוצ'קינה ונחשבת לאחת מכוכבות הפופ הגדולות ברוסיה. השתיים השתתפו יחד בתוכנית הריאליטי "אוצרות הקיסר", וזכו בעונתה השנייה ב־2025.