על פי הדיווחים, שורוצ'קינה מילאה דלק בקמין המופעל באמצעות ביואתנול בפנטהאוז שלה, בקומה ה־17 בבניין מגורים במערב מוסקבה. אדים דליקים התלקחו ובגדיה עלו באש. היא נמצאה בחדר המדרגות כשהיא זועקת מכאב, ופונתה באמבולנס למכון סקליפוסובסקי לרפואת חירום בעיר.

על פי הדיווחים, שורוצ'קינה מילאה דלק בקמין המופעל באמצעות ביואתנול בפנטהאוז שלה, בקומה ה־17 בבניין מגורים במערב מוסקבה. אדים דליקים התלקחו ובגדיה עלו באש. היא נמצאה בחדר המדרגות כשהיא זועקת מכאב, ופונתה באמבולנס למכון סקליפוסובסקי לרפואת חירום בעיר.

על פי הדיווחים, שורוצ'קינה מילאה דלק בקמין המופעל באמצעות ביואתנול בפנטהאוז שלה, בקומה ה־17 בבניין מגורים במערב מוסקבה. אדים דליקים התלקחו ובגדיה עלו באש. היא נמצאה בחדר המדרגות כשהיא זועקת מכאב, ופונתה באמבולנס למכון סקליפוסובסקי לרפואת חירום בעיר.

עוד דווח כי שורוצ'קינה סובלת מכוויות באזור הראש, הצוואר, החזה, הבטן, הזרועות וכפות הידיים. ב"סאן" נטען כי נשקפת סכנה לחייה בשל חשש לסיבוכים חמורים. איגוד ענפי המים הרוסי אישר את אשפוזה ומסר כי נציגיו נמצאים בקשר עם בית החולים ועם משפחתה.

עוד דווח כי שורוצ'קינה סובלת מכוויות באזור הראש, הצוואר, החזה, הבטן, הזרועות וכפות הידיים. ב"סאן" נטען כי נשקפת סכנה לחייה בשל חשש לסיבוכים חמורים. איגוד ענפי המים הרוסי אישר את אשפוזה ומסר כי נציגיו נמצאים בקשר עם בית החולים ועם משפחתה.

עוד דווח כי שורוצ'קינה סובלת מכוויות באזור הראש, הצוואר, החזה, הבטן, הזרועות וכפות הידיים. ב"סאן" נטען כי נשקפת סכנה לחייה בשל חשש לסיבוכים חמורים. איגוד ענפי המים הרוסי אישר את אשפוזה ומסר כי נציגיו נמצאים בקשר עם בית החולים ועם משפחתה.

שורוצ'קינה היא אחת הספורטאיות המעוטרות בשחייה האמנותית הרוסית. היא זכתה בזהב אולימפי בריו ב-2016 ובמשחקי טוקיו, שנערכו ב-2021, ולצד שתי המדליות האולימפיות צברה גם 11 תארים באליפויות העולם.

שורוצ'קינה היא אחת הספורטאיות המעוטרות בשחייה האמנותית הרוסית. היא זכתה בזהב אולימפי בריו ב-2016 ובמשחקי טוקיו, שנערכו ב-2021, ולצד שתי המדליות האולימפיות צברה גם 11 תארים באליפויות העולם.

שורוצ'קינה היא אחת הספורטאיות המעוטרות בשחייה האמנותית הרוסית. היא זכתה בזהב אולימפי בריו ב-2016 ובמשחקי טוקיו, שנערכו ב-2021, ולצד שתי המדליות האולימפיות צברה גם 11 תארים באליפויות העולם.