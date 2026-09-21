תקרית מכוערת ולא ספורטיבית באולימפיאדת השחמט המתקיימת בסמרקנד שבאוזבקיסטן: נבחרות ישראל בגברים ובנשים שפתחו נפלא את האליפות, ספגו היום (שני) הפסדים טכניים 4:0 לאחר שהמשחקים מול הולנד ובולגריה בהתאמה לא הוזזו כך שיימנע חילול יום הכיפורים.
באיגוד השחמט הישראלי פנו כבר בחודש ינואר לפיד"ה, התאחדות השחמט הבינלאומית, לאחר שהתברר כי לוח המשחקים של האולימפיאדה צפוי להתנגש עם יום הכיפורים. בפיד"ה הוסכם בכתב כי המשחקים של ישראל בערב יום הכיפורים יוקדמו ויסתיימו לפני כניסת החג, ואילו המשחקים שתוכננו ליום הכיפורים יידחו ויחלו לאחר צאתו.
אלא שבפועל, ההסכמה לא עוגנה בתקנון התחרות, וההחלטה על שינוי מועדי המשחקים הושארה להתנהלות מול הנבחרות שיוגרלו מול ישראל. בעוד שאתמול קולומביה וסינגפור התנהגו בספורטיביות והסכימו להתחיל מוקדם את המפגש מול ישראל - היום ההולנדים והבולגריות החליטו לא להתחשב בנבחרת שלנו - ופיד"ה, כאמור, החליטו להעניק להם ניצחון טכני 0:4 על ישראל, שבחרה לכבד את יום הכיפורים ולא התייצבה למשחקים.
"אנחנו כועסים מאוד שפיד"ה לא עמדה בהתחייבויות שנתנה", אמר יו"ר איגוד השחמט הישראלי, ד"ר צביקה ברקאי. "במקום לרשום זאת בתקנון התחרות, הם תכננו לדבר עם הנבחרות שיוגרלו כי לא רצו לייצר שיח ועניין סביב האירוע, בפועל לא עשו כמעט כלום ואנחנו מאוד כועסים עליהם בנושא".
"הסינגפורים והקולומביאנים גילו רוח ספורטיבית והסכימו להקדמת המשחקים. אנחנו אסירי תודה להם ונדע גם לגמול להם על המחווה הספורטיבית", אמר. אלא שהיום, לקראת המפגשים מול הולנד בגברים ובולגריה בנשים, התמונה הייתה שונה. באיגוד הישראלי טוענים כי הנבחרת ההולנדית הסכימה להזיז את המשחק למועד אחר, אך המהלך לא אושר, בעוד שהנבחרת הבולגרית התנגדה לשינוי.
"פיד"ה לא כפתה עליהם מה שסוכם איתנו מראש וגרמה לנו נזק גדול", אמר גיל בורוחובסקי מנכ״ל איגוד השחמט הישראלי. "פיד"ה לא עשתה כלום כדי לצמצם את הנזק שגרמה. יכלו לפחות לנסות למנוע רישום של 4:0, שיפגע בנו מאוד בדירוג בהמשך, נשקול את צעדינו - זה לא יעבור בשתיקה", הוסיף בורוחובסקי.
באיגוד הישראלי מדגישים כי הנבחרות הגיעו לאולימפיאדה בכושר טוב והציגו עד כה יכולת שהותירה אותן במאבק על מיקום גבוה: "הנבחרות הישראליות הצליחו יפה מאוד עד כה באולימפיאדה וימשיכו להיאבק בכל הכוח והיכולת להגיע לאזור מקום 15".
יו"ר האיגוד הוסיף כי בישראל מבינים את הקושי שבהתאמת לוח התחרות לצורכי הנבחרות הישראליות, אך מצפים מהגוף הבינלאומי לעמוד בהסכמות שאליהן הגיע. "אנחנו מבינים את הקושי לאפשר לנו חריגות בגלל מגבלות יום הכיפורים. שמים לנגד עינינו למופת את ההתנהגות הספורטיבית של הסינגפורים והקולומביאנים ומסתכלים באכזבה רבה על התגובה של ההתאחדות ההולנדית והבולגרית", אמר.
"מערכת היחסים בין האיגוד הישראלי לפיד"ה מצוינת ויעילה לאורך השנים. דווקא בגלל זה ציפינו מפיד"ה להרבה יותר, להיות גוף אחראי שעומד בסיכומים איתנו - והתאכזבנו".
באיגוד הישראלי כבר מאיימים בצעדים משפטיים בעקבות האירועים. "אחרי האולימפיאדה נשקול את צעדינו", אמרו באיגוד השחמט. באיגוד צפויים לדרוש מפיד"ה פיצוי על הנזק שנגרם, לטענתם, לנבחרות בעקבות ההפסדים הטכניים.
לצד כל אלו באיגוד הישראלי לשחמט בוחרים לנהוג בספורטיביות: בנובמבר תתקיים אליפות ירושלים הפתוחה ומזמינים את השחמטאים מכל העולם להגיע, להתארח בישראל ולקחת חלק באליפות החגיגית הצפויה לכלול 450 שחמטאים מעשרות מדינות בעולם.