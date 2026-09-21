תקרית מכוערת ולא ספורטיבית באולימפיאדת השחמט המתקיימת בסמרקנד שבאוזבקיסטן: נבחרות ישראל בגברים ובנשים שפתחו נפלא את האליפות, ספגו היום (שני) הפסדים טכניים 4:0 לאחר שהמשחקים מול הולנד ובולגריה בהתאמה לא הוזזו כך שיימנע חילול יום הכיפורים.

תקרית מכוערת ולא ספורטיבית באולימפיאדת השחמט המתקיימת בסמרקנד שבאוזבקיסטן: נבחרות ישראל בגברים ובנשים שפתחו נפלא את האליפות, ספגו היום (שני) הפסדים טכניים 4:0 לאחר שהמשחקים מול הולנד ובולגריה בהתאמה לא הוזזו כך שיימנע חילול יום הכיפורים.

תקרית מכוערת ולא ספורטיבית באולימפיאדת השחמט המתקיימת בסמרקנד שבאוזבקיסטן: נבחרות ישראל בגברים ובנשים שפתחו נפלא את האליפות, ספגו היום (שני) הפסדים טכניים 4:0 לאחר שהמשחקים מול הולנד ובולגריה בהתאמה לא הוזזו כך שיימנע חילול יום הכיפורים.

באיגוד השחמט הישראלי פנו כבר בחודש ינואר לפיד"ה, התאחדות השחמט הבינלאומית, לאחר שהתברר כי לוח המשחקים של האולימפיאדה צפוי להתנגש עם יום הכיפורים. בפיד"ה הוסכם בכתב כי המשחקים של ישראל בערב יום הכיפורים יוקדמו ויסתיימו לפני כניסת החג, ואילו המשחקים שתוכננו ליום הכיפורים יידחו ויחלו לאחר צאתו.

באיגוד השחמט הישראלי פנו כבר בחודש ינואר לפיד"ה, התאחדות השחמט הבינלאומית, לאחר שהתברר כי לוח המשחקים של האולימפיאדה צפוי להתנגש עם יום הכיפורים. בפיד"ה הוסכם בכתב כי המשחקים של ישראל בערב יום הכיפורים יוקדמו ויסתיימו לפני כניסת החג, ואילו המשחקים שתוכננו ליום הכיפורים יידחו ויחלו לאחר צאתו.

באיגוד השחמט הישראלי פנו כבר בחודש ינואר לפיד"ה, התאחדות השחמט הבינלאומית, לאחר שהתברר כי לוח המשחקים של האולימפיאדה צפוי להתנגש עם יום הכיפורים. בפיד"ה הוסכם בכתב כי המשחקים של ישראל בערב יום הכיפורים יוקדמו ויסתיימו לפני כניסת החג, ואילו המשחקים שתוכננו ליום הכיפורים יידחו ויחלו לאחר צאתו.

בפועל, ההסכמה לא עוגנה בתקנון התחרות, וההחלטה על שינוי מועדי המשחקים הושארה להתנהלות מול הנבחרות שיוגרלו מול ישראל

בפועל, ההסכמה לא עוגנה בתקנון התחרות, וההחלטה על שינוי מועדי המשחקים הושארה להתנהלות מול הנבחרות שיוגרלו מול ישראל

אלא שבפועל, ההסכמה לא עוגנה בתקנון התחרות, וההחלטה על שינוי מועדי המשחקים הושארה להתנהלות מול הנבחרות שיוגרלו מול ישראל. בעוד שאתמול קולומביה וסינגפור התנהגו בספורטיביות והסכימו להתחיל מוקדם את המפגש מול ישראל - היום ההולנדים והבולגריות החליטו לא להתחשב בנבחרת שלנו - ופיד"ה, כאמור, החליטו להעניק להם ניצחון טכני 0:4 על ישראל, שבחרה לכבד את יום הכיפורים ולא התייצבה למשחקים.

אלא שבפועל, ההסכמה לא עוגנה בתקנון התחרות, וההחלטה על שינוי מועדי המשחקים הושארה להתנהלות מול הנבחרות שיוגרלו מול ישראל. בעוד שאתמול קולומביה וסינגפור התנהגו בספורטיביות והסכימו להתחיל מוקדם את המפגש מול ישראל - היום ההולנדים והבולגריות החליטו לא להתחשב בנבחרת שלנו - ופיד"ה, כאמור, החליטו להעניק להם ניצחון טכני 0:4 על ישראל, שבחרה לכבד את יום הכיפורים ולא התייצבה למשחקים.

אלא שבפועל, ההסכמה לא עוגנה בתקנון התחרות, וההחלטה על שינוי מועדי המשחקים הושארה להתנהלות מול הנבחרות שיוגרלו מול ישראל. בעוד שאתמול קולומביה וסינגפור התנהגו בספורטיביות והסכימו להתחיל מוקדם את המפגש מול ישראל - היום ההולנדים והבולגריות החליטו לא להתחשב בנבחרת שלנו - ופיד"ה, כאמור, החליטו להעניק להם ניצחון טכני 0:4 על ישראל, שבחרה לכבד את יום הכיפורים ולא התייצבה למשחקים.

"אנחנו כועסים מאוד שפיד"ה לא עמדה בהתחייבויות שנתנה", אמר יו"ר איגוד השחמט הישראלי, ד"ר צביקה ברקאי. "במקום לרשום זאת בתקנון התחרות, הם תכננו לדבר עם הנבחרות שיוגרלו כי לא רצו לייצר שיח ועניין סביב האירוע, בפועל לא עשו כמעט כלום ואנחנו מאוד כועסים עליהם בנושא".

"אנחנו כועסים מאוד שפיד"ה לא עמדה בהתחייבויות שנתנה", אמר יו"ר איגוד השחמט הישראלי, ד"ר צביקה ברקאי. "במקום לרשום זאת בתקנון התחרות, הם תכננו לדבר עם הנבחרות שיוגרלו כי לא רצו לייצר שיח ועניין סביב האירוע, בפועל לא עשו כמעט כלום ואנחנו מאוד כועסים עליהם בנושא".

"אנחנו כועסים מאוד שפיד"ה לא עמדה בהתחייבויות שנתנה", אמר יו"ר איגוד השחמט הישראלי, ד"ר צביקה ברקאי. "במקום לרשום זאת בתקנון התחרות, הם תכננו לדבר עם הנבחרות שיוגרלו כי לא רצו לייצר שיח ועניין סביב האירוע, בפועל לא עשו כמעט כלום ואנחנו מאוד כועסים עליהם בנושא".

"הסינגפורים והקולומביאנים גילו רוח ספורטיבית והסכימו להקדמת המשחקים. אנחנו אסירי תודה להם ונדע גם לגמול להם על המחווה הספורטיבית", אמר. אלא שהיום, לקראת המפגשים מול הולנד בגברים ובולגריה בנשים, התמונה הייתה שונה. באיגוד הישראלי טוענים כי הנבחרת ההולנדית הסכימה להזיז את המשחק למועד אחר, אך המהלך לא אושר, בעוד שהנבחרת הבולגרית התנגדה לשינוי.

"הסינגפורים והקולומביאנים גילו רוח ספורטיבית והסכימו להקדמת המשחקים. אנחנו אסירי תודה להם ונדע גם לגמול להם על המחווה הספורטיבית", אמר. אלא שהיום, לקראת המפגשים מול הולנד בגברים ובולגריה בנשים, התמונה הייתה שונה. באיגוד הישראלי טוענים כי הנבחרת ההולנדית הסכימה להזיז את המשחק למועד אחר, אך המהלך לא אושר, בעוד שהנבחרת הבולגרית התנגדה לשינוי.

"הסינגפורים והקולומביאנים גילו רוח ספורטיבית והסכימו להקדמת המשחקים. אנחנו אסירי תודה להם ונדע גם לגמול להם על המחווה הספורטיבית", אמר. אלא שהיום, לקראת המפגשים מול הולנד בגברים ובולגריה בנשים, התמונה הייתה שונה. באיגוד הישראלי טוענים כי הנבחרת ההולנדית הסכימה להזיז את המשחק למועד אחר, אך המהלך לא אושר, בעוד שהנבחרת הבולגרית התנגדה לשינוי.