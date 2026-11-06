כריסטיאנו רונאלדו הודיע על פרישתו מנבחרת פורטוגל. אני מרגיש שקודם צריך בקצרה לדבר על עיתוי הפרישה. ההיגיון שלנו, אוהדי הכדורגל, אומר לנו שמגיל מסוים שחקן כדורגל צריך לפרוש ולסיים עם המשחק. רונאלדו פעל הרחק מההיגיון הזה - על המגרש ומחוצה לו. על המגרש הוא תמיד ניסה לעשות את הכי טוב שלו, גם בדקות מתקדמות במשחק, גם כשהמשחק נראה גמור - לטובה או לרעה. הוא תמיד היה מחויב לנבחרת ולאתגר הבא שמגיע בתוך המשחק ובין משחק למשחק.

כעת, תמה תקופה של 23 שנים, שבמהלכן הפך לאחת הדמויות המשמעותיות, אם לא המשמעותית ביותר, בתולדות הכדורגל הפורטוגלי. רונאלדו היווה נקודת מפנה עבור נבחרת פורטוגל. בין אם נחשוב שהשינוי התרחש בזכותו באופן ישיר ובין אם באופן עקיף – קשה להתעלם מההשפעה העצומה שהייתה לו על הנבחרת ועל דורות שלמים של שחקנים. ב-82 השנים שקדמו להופעת הבכורה שלו, פורטוגל העפילה לשלושה גביעי עולם ולשלוש אליפויות אירופה בלבד. הישג השיא שלה היה המקום השלישי במונדיאל 1966, בהובלתו של אאוזביו האגדי, לצד שתי הופעות בחצי גמר היורו, ב-1984 וב-2000. מאז הופעת הבכורה של רונאלדו ב-2003, התמונה השתנתה לחלוטין.





כריסטיאנו רונאלדו עם גביע היורו ( צילום: AP Photo/Frank Augstein )





לצד המספרים האישיים המפלצתיים שלו – 146 שערים ב-234 הופעות, שיאי כל הזמנים בכדורגל הנבחרות לגברים – פורטוגל העפילה לכל 12 הטורנירים הגדולים בתקופתו: שישה גביעי עולם רצופים ושש אליפויות אירופה רצופות (מתוכם ל-3 חצאי גמר). רונאלדו הוא לא רק שיאן השערים וההופעות של פורטוגל, אלא גם שיאן השערים וההופעות בכדורגל הנבחרות העולמי. הוא הראשון בהיסטוריה שהגיע ל-200 הופעות בינלאומיות, הראשון שכבש בחמישה גביעי עולם שונים ובהמשך גם הראשון שהבקיע בשישה. למעשה, הוא מצא את הרשת בכל אחת מ-23 השנים שבהן ייצג את נבחרתו.

רגע השיא הגיע כמובן ביורו 2016. פורטוגל זכתה בתואר הבינלאומי הראשון בתולדותיה, במשחק גמר בלתי נשכח שבו רונאלדו נפצע ונאלץ לעזוב את המגרש, אך לא ויתר על תפקידו כמנהיג. הוא המשיך לדחוף את חבריו מהקווים בתשוקה שלא ניתן היה לפספס ולשכוח. גם בהמשך הדרך, כשכבר נדמה היה שהתקופה הגדולה מאחוריו, רונאלדו המשיך להיות שם ולהביא את האופי הבלתי מתפשר שלו לכל משחק. הוא היה שותף לזכיות בליגת האומות ב-2019 וב-2025, והוסיף עוד שני תארים לארון של הנבחרת.

הסיפור הגדול של רונאלדו ופורטוגל הוא סיפור של נאמנות והתמדה. מהנער בן ה-18 שפרץ לתודעה ביורו 2004, בטורניר שבו פורטוגל הגיעה עד הגמר, ועד לאדם בוגר בן 41 שהפך לסמל של מדינה שלמה. הוא הגיע לנבחרת ככישרון צעיר עם חלומות גדולים, ופורש ממנה כמי שהגשים חלום אישי וחלום של עם שלם.

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