שלב שמינית הגמר באליפות ארה"ב נמשך הערב (שני) - והוא כבר סיפק לנו משחק מהסרטים.

נשים

צ'ינוון ז'נג כבר יודעת דבר או שניים על קאמבקים בלתי אפשריים. אבל אפילו היא כנראה לא דמיינה שתצליח לעשות את אותו הדבר פעמיים ברציפות. הסינית המדורגת 121 בעולם הדהימה את איגה שוויונטק (8 בעולם) עם ניצחון 5:7, 3:6 וכרטיס לשלב שמונה האחרונות.

גלריה ז'נג מנסה לעכל את הקאמבק ( צילום: AP Photo/Seth Wenig )

בתחילת המשחק הכול נראה הפוך לחלוטין. שוויונטק פתחה בסערה, ניצלה שורה של טעויות לא מחויבות מצד ז'נג ועלתה ל-0:5 בתוך זמן קצר. הסינית נראתה בדרך למערכה חד-צדדית ולניצחון קליל של הפולנייה. אלא שדווקא אז משהו השתנה.

ז'נג החלה לצמצם את כמות הטעויות, שוויונטק איבדה מהדיוק שלה - והסינית יצאה לריצה מדהימה של ניצחון בשבעה משחקונים רצופים. בתוך זמן קצר הפכה מערכה שנראתה אבודה לחלוטין ל-5:7 לזכותה.

איזה ניצחון. ז'נג ( צילום: AP Photo/Seth Wenig )

לא היום שלה. שוויונטק ( צילום: KENA BETANCUR / AFP )

הנתון המדהים הוא שזו לא הייתה הפעם הראשונה בטורניר שבה ז'נג עושה בדיוק את אותו הדבר. בשבת, במשחק מול מדיסון קיז, היא נקלעה לפיגור 5:0 במערכה השלישית. גם אז הצליחה להפוך את המצב, לנצח שבעה משחקונים ברציפות ולסגור את המשחק עם 5:7.

במערכה השנייה שוויונטק ניסתה לעצור את המומנטום של ז'נג, ופתחה עם שבירה בדרך ל-0:1. הסינית השיבה מיד והשוותה, אבל הפולנייה לקחה גם את המשחקון השלישי ועלתה ל-1:2. רגע לפני המשחקון הרביעי נכנס איש צוות רפואי כדי לבדוק את שוויונטק, שנראתה מוטרדת, אך היא המשיכה לשחק. ז'נג ניצלה את המצב, השוותה שוב ובהמשך השתלטה על המערכה. היא זכתה בשלושה משחקונים רצופים, עלתה ל-3:5, ובמשחקון האחרון עמדה בלחץ.

גם היא ביצעה קאמבק. אנדרייבה ( צילום: AP Photo/Kirsty Wigglesworth )

מירה אנדרייבה, המדורגת חמישית בטורניר, גברה על אנסטסיה פוטאפובה האוסטרית 7:5, 4:6, 3:6 והעפילה לראשונה בקריירה לרבע הגמר בניו יורק. במשחקון התשיעי במערכה השלישית, פוטאפובה רדפה אחרי כדור, לפתע קרסה על המגרש כשהיא אוחזת בברך השמאלית וסובלת מכאבים. אנדרייבה מיד רצה לעזרתה וסייעה לה להגיע לספסל.

פוטאפובה שכבה במשך כמה דקות על המגרש בזמן שהפיזיותרפיסט חבש את רגלה, ולמרות הפציעה בחרה לחזור ולהשלים את המשחק. אנדרייבה סגרה את ההתמודדות עם חבטת גב יד מנצחת, אך במקום לחגוג היא ניגשה מיד ליריבתה וחיבקה אותה. "היא חברה טובה שלי, ולראות איזו מלחמה הייתה לנו ואז לראות אותה נופלת ככה - זה לא פשוט", אמרה אנדרייבה. "זו כמובן לא הדרך שבה את רוצה לסיים משחק. רק אמרתי לה שהיא שיחקה מדהים עד עכשיו".

גברים

אצל הגברים, המדורג ראשון אלכסנדר זברב ינסה להתגבר על העומס המצטבר ולעלות לרבע הגמר מול לוצ'אנו דארדרי האיטלקי. זברב כבר בילה 11 שעות ו-52 דקות על המגרש בטורניר, יותר מכל שחקן אחר, כולל שני משחקים של חמש מערכות שהסתיימו בשעות הקטנות של הלילה. ארתור ז'אי הצרפתי יפגוש את בוטיק ואן דה זאנדסחלופ. ההולנדי, שכבר הדיח את קרלוס אלקראס ב-2024 והגיע לרבע הגמר בניו יורק ב-2021.