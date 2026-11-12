לאחר התבוסה מול מכבי נתניה במשחק הליגה האחרון, מאמנה היוצא של מכבי חיפה ברק בכר עמד מול המצלמות בדמעות והודיע על התפטרותו מהקבוצה. אם היינו צריכים להשוות את ברק בכר לדמות קולנועית, המאמן המעוטר היה יכול להשלים באופן כמעט מושלם את דמותו של כוכב "הסנדק" מייקל קורליאונה.

בכר התחיל את הקריירה כמי שבכלל לא רצה לאמן ורק ניסה לרצות את מי שהיה ויטו קורליאונה עבורו, איזי שרצקי. בהתחלת דרכו כעוזר מאמן של רן בן שמעון, אף אחד לא חשב שברק יהפוך למאמן שהוא היום, וגם בסנדק מייקל לא היה מי שיועד להוביל את המשפחה, אך נסיבות החיים הובילו אותו לשם - וכאשר נכנס לקרביים של תחום האימון או המאפיה, גילה ברק כמה הוא אוהב את מה שהוא עושה, כמה טוב הוא יכול להיות ואיך הוא יכול להפוך להיות הגדול ביותר שכולם נושאים אליו את עיניהם.





בכר ( צילום: עוז מועלם )





המערכה השנייה בקריירה של ברק הייתה הפיכתו למאמן המוצלח ביותר שידע הכדורגל הישראלי, ב-6 שנים זכה ברק בכר ב-6 אליפויות, 3 בהפועל באר שבע אחרי 40 שנה במדבר ו-3 במכבי חיפה אחרי 10 שנים ריקות ואומללות. אך כמו מייקל ברק לא רק הצליח. הוא שלט, הוא עשה את הבלתי אפשרי, הצליח ליצור רגעים היסטוריים כמו שני ניצחונות על אינטר בהפועל באר שבע או ניצחון על יובנטוס במכבי חיפה. כשהם הצליחו הם הצליחו בגדול ולא השאירו מקום לספק מי מספר 1, מי השולט, מי הסנדק.

המערכה השלישית והטרגית בקריירה של ברק היא הפרק השני שלו במכבי חיפה. לאחר ניסיון לא מוצלח בכוכב האדום בלגרד, הסנדק חזר לקחת את מה שנדמה שתמיד היה שלו וזו מכבי חיפה, אך כמו מייקל בסנדק 3, ברק לא חזר לאותו מקום בו היה, הכוכבים עזבו אחד אחרי השני, המחליפים לא הצליחו לממש את הציפיות הגבוהות שהיו מהאוהדים שחשבו שהאימפריה תשרוד לנצח, הצוות המקצועי השתנה ובכל אספקט אחר מכבי חיפה הייתה במקום פחות טוב, אך בגלל שברק חזר כולם האמינו שאם הסנדק חזר האימפריה תחזור לשלוט.

האשליה הזאת התנפצה לאחר ההשפלה בדרבי מול הפועל חיפה, בהפסד 5:1, כשיענקל'ה שחר פיטר את בכר, ופה היה נדמה שהפרק במכבי חיפה הגיע לסיום. אך כאשר היא נשארה אובדת עצות והניסוי של דייגו פלורס לא הצליח, קראו הירוקים לברק בחזרה כדי להציל את הקבוצה. בעונה שעברה נדמה היה שהם הולכים יד ביד לדרך חדשה, אך את משקעי העבר אף אחד לא יכול למחוק, ואת התנאים הנוכחיים וביכולת המקצועית שבהם נמצאת מכבי חיפה אף שיטה של בכר לא יכולה לשפר. למרות האשליה שניסו בכר ומכבי חיפה לייצר, המציאות היכתה בהם חזק, כל כך חזק שברק קר הרוח, האיש שתמיד מקבל החלטות מחושבות, התפטר ישירות בראיון לאחר המשחק. את הרגש כבר אי אפשר להסתיר, ובכך גילה ברק "כשהאמנתי שאני בחוץ הם משכו אותי חזרה פנימה".

הרצון לקבל את האהבה והמעמד שהיה רגיל אליו התגברו על החלטות מחושבות וקריאת המציאות. אך למרות השנים הקשות שבכר חווה, הוא עדיין גדול המאמנים שהיו בכדורגל הישראלי. הוא שינה גישות, הוא גילה כוכבים, הוא יצר היסטוריה ולעד ברק בכר יהיה "הסנדק".

גם אתם רוצים להיות פרשנים?

איך זה עובד? פשוט מאוד: כותבים ושולחים בגוף המייל או בקובץ Word לכתובת: kick@ynet.co.il, בצירוף שם מלא.

אורך הטקסט הרצוי: 250–800 מילים.

אין לצרף תמונות, טבלאות או גרפים.