בפורמולה 1 יש נהגים ששוברים שיאי מהירות, יש כאלה ששוברים שיאי ניצחונות, ויש את לאנס סטרול. הקנדי, בן זוגה של יעל שלביה, רושם העונה הישג מסוג קצת פחות מחמיא: 13 פרישות ממרוצי גרנד פרי. האחרונה שבהן הגיעה בברזיל, שם שוב נאלץ לסיים את המרוץ מוקדם ולחזור למוסך.

זה אמנם לא שיא כל הזמנים, ששייך לאנדראה דה צ'זאריס עם 16 פרישות ב־1987, אבל בהחלט נתון יוצא דופן. במיוחד בענף שבו נהגים נלחמים על כל נקודה, כל מיקום וכל הזדמנות להוכיח שהם ראויים למקום על הגריד.

לאנס סטרול ( צילום: גטי אימג'ס )

אלא שכדי להבין את הסיפור של סטרול, צריך להסתכל קצת מעבר למכונית שמתקשה להגיע לקו הסיום. מדובר באחת הדוגמאות הבולטות לנפוטיזם בספורט המוטורי. אביו, המיליארדר לורנס סטרול, לא הסתפק במימון הקריירה של בנו. ב־2018 הוא הוביל קבוצת משקיעים שרכשה את פורס אינדיה, שהפכה בהמשך לרייסינג פוינט ולאחר מכן לאסטון מרטין. שנה לאחר הרכישה הצטרף הבן לקבוצה, ומאז הוא שם.

בזמן שנהגים אחרים נאלצים להוכיח את עצמם בכל סוף שבוע מחדש, סטרול נהנה מיתרון שלא מופיע באף תקנון של התאחדות הרכב הבינלאומית: אבא שלו נמצא בצמרת מקבלי ההחלטות. שלושה פודיומים, פול פוזישן אחד וכמעט עשור בפורמולה 1 הם בהחלט לא נתונים של נהג חסר כישרון. אבל האם אלה הישגים שמצדיקים מקום מובטח בקבוצה במשך שנים ארוכות, גם כשהתוצאות רחוקות מלהרשים?

כמובן, לא כל אחת מהפרישות העונה היא באשמתו. אסטון מרטין סובלת מבעיות אמינות קשות, וחלק גדול מהאחריות נמצא אצל אנשי הקבוצה ולא אצל מי שיושב מאחורי ההגה. אלא שכאן בדיוק נמצאת השאלה המעניינת: האם נהג אחר, שלא נהנה מהקשר המשפחתי הזה, היה שורד כל כך הרבה עונות מאכזבות בלי שמעמדו יתערער?

בפורמולה 1, שבה כישרונות צעירים מחכים לפעמים שנים להזדמנות אחת, קשה להתעלם מהפער הזה. יש נהגים שמאבדים את מקומם אחרי כמה מרוצים חלשים, ויש כאלה שממשיכים לקבל הזדמנות אחרי הזדמנות. סטרול כבר בן 28, עם ניסיון עשיר על המסלול, אבל עדיין לא הצליח להוכיח שהוא ראוי למעמד של נהג מוביל.

בסופו של דבר, כולם בפורמולה 1 מחפשים את הדרך הקצרה ביותר לפודיום. סטרול מצא דרך קצרה הרבה יותר: למוסך. וההבדל בינו לבין לא מעט נהגים אחרים הוא שגם כשהמכונית נעצרת, הקריירה שלו ממשיכה לנסוע.





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