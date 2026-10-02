המחזור השני של ליגת העל בכדוריד הושלם היום (שישי) כאשר במוקד הדרבי של ראשל"צ, שבו מכבי יצאה המנצחת הגדולה עם 27:32 יוקרתי בחוץ על הפועל. הדאבליסטית, א.ס רמת השרון לא התקשתה עם 22:36 בבאר-שבע בעוד מ.כ חולון הלוהטת רשמה ניצחון שמיני רצוף בכל המסגרות אחרי 26:38 על הפועל אשדוד.

אתמול: הפועל ערד גברה 29:31 על נס ציונה בחוץ ורשמה את הניצחון הראשון בתולדותיה בליגה הבכירה. גם העולה השנייה, מכבי קריית מוצקין חגגה ניצחון בכורה העונה עם 29:32 על קריית אונו.

הצהובים יצאו עם ידם על העליונה בדרבי הראשון של העונה ( צילום: הדר ואן קולא, איגוד הכדוריד )

הפועל ראשל"צ – מכבי ראשל"צ 32:27

הקבוצה של ג'ו מתתיה עם ניצחון שני בשני מחזורים והנחילה ליריבה העירונית הפסד ראשון העונה כבר במחזור השני. המשחק היה צמוד לכל אורכו, עם יתרון קל למכבי, שהוליכה במחצית 16:18. האדומים עוד עלו ליתרון במהלך המחצית השנייה, אבל גיא גרא השווה וירמי סידי החזיר את היתרון לצהובים ומיכאילידיס קבע 24:26. לידור פסו הגדיל את היתרון, יונתן פלח צימק, ורקיץ' עצר פנדל אבל גיא גרא העלה ל-26:28 חמש דקות לסיום. סידי, המצטיין של מכבי, העלה את הצהובים ל-27:30 ומשלב זה לאדומים לא היה מענה.

מ.כ חולון – הפועל אשדוד 26:38

מחזיקת גביע ווינר הטרייה ממשיכה בפתיחת העונה הנהדרת שלה, ורושמת ניצחון שמיני ברציפות בכל המסגרות. הפתיחה הייתה עוד צמודה, אך בפתיחת המחצית השנייה חולון ברחה ל-17:23 ומאז היתרון רק הלך וגדל. אור לוי היה המצטיין של המנצחת עם 12 שערים בעוד בצד השני אדיר כהן הוליך עם שישה שערים, אך זה לא הספיק לאורחים.

מ.כ באר שבע – א.ס רמת השרון 36:22

המשחק היה חד צדדי מתחילתו. רמת השרון רצה קדימה מהדקה הראשונה ולא הביטה לאחור. ברק קרמון קבע 8:17 לפני הירידה להפסקה, פיליפ וויוביץ' רק צימק והמחצית הראשונה הסתיימה ביתרון מבטיח, 11:21 לאורחת. המגמה נמשכה במחצית השנייה. איתמר גולדשטיין הגדיל ל-12:25, רם טורקניץ כבש בפנדל ושלו אהרוני רק צימק ועד לסיום הדאבליסטית לא התקשתה לסיים את המשחק בניצחון שני העונה בעוד באר שבע סופגת הפסד שני רצוף.