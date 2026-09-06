בשיתוף תפוזינה

4 ימים למירוץ תפוזינה סינגלס ראן: סיפורי הניצחון של המשתתפים ( צילום: גיל שלו )

בעוד ארבעה ימים בלבד, ביום חמישי הקרוב, ייצא לדרך ה "סינגלס ראן" – מירוץ האהבה של תל אביב, שצפוי למשוך אליו אלפי רצים, רווקים ורווקות (וזוגות) מכל רחבי הארץ. רגע לפני, נערך בסוף השבוע בטיילת בתל אביב מיצג יוצא דופן: הליכון שהוצב במקום למשך 24 שעות רצופות. מסביב לשעון, בכל חצי שעה בדיוק, התחלף רץ נוסף ועלה על המסלול כדי לא להפסיק את התנועה. לצד ספורטאים, מדריכי כושר ומשפיענים – בלטו שני סיפורים מעוררי השראה של כוח רצון והתמודדות.





משתתף 'המירוץ למיליון' עמרי רוזנבליט: "אני פה להרים אתכם, ואתם תרימו אותי"

מי שיזניק רשמית את המירוץ ביום חמישי הוא עמרי רוזנבליט, כוכב "המירוץ למיליון" ולוחם שאיבד את רגלו במהלך הלחימה ברצועת עזה, שהפך מאז לסמל של התמודדות ועוצמה. "שמעתי שבמרוצי הריצה בתל אביב יש סצנה מטורפת של קבוצות ריצה, שזה בעצם במסווה מועדוני דייטים". סיפר עמרי. "אולי אגלה ונבדוק". כשנשאל אם נשים מנסות להתחיל איתו תוך כדי ריצה, הגיב: "כשאני רץ, אני נעול. קשה לפנות אליי. אני עוד לא בכושר שהייתי לפני הפציעה, אז קשה לי לפנות את האנרגיות לזה – אני בשלי, מנטלי".

לכל מי שמתקשה למצוא את המוטיבציה לצאת מהספה, לעמרי יש מסר חד וברור: "קודם כל, תקבעו עם עוד בן אדם. כשאתם לבד, קל יותר לוותר – זה הטיפ מספר אחד. אחרי שקבעתם, תציבו לעצמכם יעד. אני עכשיו, פעם ראשונה בחיים אחרי הפציעה שלי, הולך לרוץ שני קילומטר רצופים. אין לי מושג אם אעשה את זה, אבל אני הולך להצליח כי זה יעד שהצבתי לעצמי".

גלריה יזניק את ה"סינגלס ראן", עמרי רוזנבליט ( צילום:גיל שלו )

"אני מבין שאת הכתבה הזו יראו חבר'ה שקשה להם, כאלה שלא בהכרח יש להם יכולת לרוץ, ואני מבין מה המשמעות של לראות בחור כמוני שנפצע, איבד את הרגל שלו, עושה את זה ומממש את האתגר. החיים של כולנו לא פשוטים, אבל אם כבר – בואו נהנה ונרים אחד את השני. אז אני פה להרים אתכם, ואתם תרימו אותי".





המרתוניסטית שחר ג'וס: "הייתי שבורה, אבל הדרך היא להתמיד"

סיפור מופלא נוסף שנרשם על ההליכון בטיילת הוא של המרתוניסטית שחר ג'וס בת ה-29, שמציגה ניצחון אישי מדהים על מחלת הסרטן. "בדיוק עכשיו אני חוגגת עשור: בגיל 19, לפני עשר שנים, חליתי בסרטן מסוג לימפומה. הייתי בשנת שירות ממש לפני גיוס, ואובחנתי אחרי שנה לא פשוטה. נכנסתי לשבעה חודשים של טיפולים כימותרפיים, וחודש אחרי שהם הסתיימו החלטתי שאני רוצה לחזור לרוץ – בהתחלה עם משאפים. אחרי שנתיים נפטרתי מהמשאף, והיום אני רצה פה".

ג'וס נזכרת בריצה הראשונה שלאחר הטיפולים: "בהתחלה הייתי שבורה. לא האמנתי שאני לא מצליחה ללכת חמישה קילומטרים, כששנה קודם רצתי חצי מרתון. אבל החלטתי לקחת את עצמי בידיים: הליכה-ריצה, מתחילים משתי דקות. את ה-10 קילומטרים הראשונים עשיתי שנה אחרי, את חצי המרתון עשיתי שלוש שנים אחר כך. אחר כך השלמתי 5 מרתונים. היעד הבא שלי הוא מרתון וולנסיה בדצמבר".

ריצת 12 ק"מ בדייט ראשון, שחר ג'וס ( צילום:גיל שלו )

כשנשאלה על דייטים וריצה, שחר שיתפה סיפור משעשע: "הייתי באפליקציה, עשינו מאץ' והוא אמר 'אני מצטרף לרוץ איתך מחר'. אמרתי 'מגניב, תבוא', ולא חשבתי שהוא באמת יופיע. הוא הופיע לדייט ורץ איתי 12 קילומטרים למרות שלא רץ בחייו! דייט שני כבר לא היה – הוא פשוט שנא אותי אחרי זה."

הטיפ שלה למירוץ הקרוב? "התמדה. בהתחלה זה קשה, אחר כך זה כיף. וגם – לרוץ עם אנשים. זה הופך את הריצה להרבה יותר קלה".

מירוץ האהבה תפוזינה סינגלס ראן יתקיים זו השנה הרביעית ב-10 בספטמבר 2026. מדובר באירוע ספורט חברתי ייחודי, המשלב פעילות גופנית, מוזיקה, הפנינג ומתחמי היכרויות באווירה פתוחה ובלתי רשמית עם אלפי צעירים. המירוץ יתקיים בשיתוף פעולה של קבוצת "ידיעות אחרונות" וקבוצת התקשורת RGE. להרשמה לחצו כאן





בשיתוף תפוזינה