"שמי טדי רינר, והיום, כשאני מביט לכם ישר בעיניים, אני מכריז על מועמדותי בבחירות לנשיאות ב-2027", הצהיר היום בן ה-37, יליד גוואדלופ. "מאבק תמיד היה חלק ממי שאני. אני יודע מה המשמעות של להילחם, ליפול ותמיד לקום מחדש", הוסיף הג'ודוקא, שעדיין מתחרה באופן פעיל. בסרטון נראה רינר יושב מול כוננית ספרים, לבוש בחולצה לבנה ובז'קט כהה. ההודעה התקבלה בהפתעה בעולם הספורט והפוליטיקה בצרפת.

"שמי טדי רינר, והיום, כשאני מביט לכם ישר בעיניים, אני מכריז על מועמדותי בבחירות לנשיאות ב-2027", הצהיר היום בן ה-37, יליד גוואדלופ. "מאבק תמיד היה חלק ממי שאני. אני יודע מה המשמעות של להילחם, ליפול ותמיד לקום מחדש", הוסיף הג'ודוקא, שעדיין מתחרה באופן פעיל. בסרטון נראה רינר יושב מול כוננית ספרים, לבוש בחולצה לבנה ובז'קט כהה. ההודעה התקבלה בהפתעה בעולם הספורט והפוליטיקה בצרפת.

"שמי טדי רינר, והיום, כשאני מביט לכם ישר בעיניים, אני מכריז על מועמדותי בבחירות לנשיאות ב-2027", הצהיר היום בן ה-37, יליד גוואדלופ. "מאבק תמיד היה חלק ממי שאני. אני יודע מה המשמעות של להילחם, ליפול ותמיד לקום מחדש", הוסיף הג'ודוקא, שעדיין מתחרה באופן פעיל. בסרטון נראה רינר יושב מול כוננית ספרים, לבוש בחולצה לבנה ובז'קט כהה. ההודעה התקבלה בהפתעה בעולם הספורט והפוליטיקה בצרפת.

כשנשאל אם יש להתייחס ברצינות להתמודדות שלו על הנשיאות, השיב רינר: "מה שהיה חסר אחריות הוא להישאר בשקט ולעמוד מהצד כצופה לנוכח המתרחש בארצנו, ולנוכח מה שמתרחש בה כבר כמה שנים".

כשנשאל אם יש להתייחס ברצינות להתמודדות שלו על הנשיאות, השיב רינר: "מה שהיה חסר אחריות הוא להישאר בשקט ולעמוד מהצד כצופה לנוכח המתרחש בארצנו, ולנוכח מה שמתרחש בה כבר כמה שנים".

כשנשאל אם יש להתייחס ברצינות להתמודדות שלו על הנשיאות, השיב רינר: "מה שהיה חסר אחריות הוא להישאר בשקט ולעמוד מהצד כצופה לנוכח המתרחש בארצנו, ולנוכח מה שמתרחש בה כבר כמה שנים".