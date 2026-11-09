אלוף הג'ודו האולימפי חמש פעמים ואלוף העולם 11 פעמים, טדי רינר, הודיע היום (שני) על מועמדותו בבחירות לנשיאות צרפת ב-2027. את ההכרזה המפתיעה פירסם אחד הסמלים הגדולים של הספורט הצרפתי בחשבונותיו ברשתות החברתיות.
ההכרזה מגיעה כחודשיים לאחר שהרשויות בצרפת הודיעו כי פתחו בחקירת התבטאויות גזעניות שפורסמו ברשת נגד רינר, לאחר שהביע חשש מהתחזקות הימין הקיצוני. בריאיון לתוכנית הספורט הצרפתית "סטאד 2" אמר רינר כי הוא "מזועזע" מהתחזקות הקיצוניות. כשנשאל אם הוא מתכוון לשני הצדדים – הימין הקיצוני והשמאל הקיצוני – השיב: "הימין הקיצוני".
"שמי טדי רינר, והיום, כשאני מביט לכם ישר בעיניים, אני מכריז על מועמדותי בבחירות לנשיאות ב-2027", הצהיר היום בן ה-37, יליד גוואדלופ. "מאבק תמיד היה חלק ממי שאני. אני יודע מה המשמעות של להילחם, ליפול ותמיד לקום מחדש", הוסיף הג'ודוקא, שעדיין מתחרה באופן פעיל. בסרטון נראה רינר יושב מול כוננית ספרים, לבוש בחולצה לבנה ובז'קט כהה. ההודעה התקבלה בהפתעה בעולם הספורט והפוליטיקה בצרפת.
כשנשאל אם יש להתייחס ברצינות להתמודדות שלו על הנשיאות, השיב רינר: "מה שהיה חסר אחריות הוא להישאר בשקט ולעמוד מהצד כצופה לנוכח המתרחש בארצנו, ולנוכח מה שמתרחש בה כבר כמה שנים".
רינר, מהדמויות המוכרות ביותר בספורט הצרפתי, נכנס למרוץ לנשיאות כאשר מועמדת הימין הקיצוני, מארין לה פן, מובילה בסקרים, בבחירות שבהן ייבחר מחליפו של הנשיא עמנואל מקרון. בשבועות האחרונים מתקיימות בפריז ובמקומות נוספים ברחבי צרפת הפגנות המוניות במחאה על יוקר המחיה.
רינר אמר כי הוא מודע למתיחות החברתית שפוקדת את המדינה, וכי הוא אינו יכול להשלים עם כך שצעירים אומרים כי הם מתקשים לדמיין לעצמם עתיד: "אני שומע את הכעס אבל צרפת היא מדינה גדולה. היא אפשרה לי להפוך לאדם שאני היום והעניקה לי את ההזדמנות לחלום בגדול. כיום, זה בדיוק מה שחסר. כבר אין שאפתנות כזאת, אין עוד תקווה".
בחודש ספטמבר אמר רינר כי הוא מעוניין לסיים את הקריירה המפוארת שלו עם זכייה רביעית במדליית זהב אולימפית אישית, במשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס ב-2028, והיום הבהיר ש"אם תפקידי כנשיא יאפשר זאת והעם הצרפתי ייתן לי את ברכתו - אתמודד גם בלוס אנג'לס".