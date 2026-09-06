הסיבוב השלישי באליפות ארה"ב הפתוחה ננעל הלילה (בין שבת לראשון), ותמונת שמינית הגמר הושלמה. בגברים, אלוף רולאן גארוס, אלכסנדר זברב (שני בעולם)...בנשים, אלופת אוסטרליה, ילנה ריבאקינה (שנייה בעולם) עלתה גם היא לשמינית הגמר, וכך גם נאומי אוסקה.

גברים

אחרי הזכייה ברולאן גארוס והגמר בווימבלדון, אלכסנדר זברב מקווה להגיע גם הפעם לפחות עד הגמר בארה"ב, הישג שהוא עשה ב-2020. הלילה המדורג שני בעולם והראשון בטורניר עשה צעד נוסף לעבר המטרה, כשניצח 2:6, 6:7(2), 2:6 את אלחנדרו טאבילו הצ'יליאני (28 בעולם), במשחק ראשון באליפות שבו הוא לא שומט מערכה - אחרי שני מותחנים בשני הסיבובים הקודמים.

גלריה עלה לשמינית הגמר. אלכסנדר זברב ( צילום: JULIAN FINNEY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

הגרמני פתח היטב, כאשר שתי שבירות במשחקון הראשון והשלישי סללו את דרכו לניצחון קליל במערכה הראשונה. בסט השני הדברים הלכו יותר קשה לזברב, ששמט יתרון 2:4 ואף איבד שתי נקודות מערכה במשחקון העשירי ונגרר לשובר שוויון - שבו הצליח לצאת עם ידו על העליונה. במערכה השלישית טאבילו החזיק מעמד עד המשחקון השישי, שם כבר אזלו כוחותיו, וזברב השתלט לחלוטין על המערכה, עם שתי שבירות. בשלב הבא יחכה לזברב לוצ'אנו דארדרי האיטלקי (21 בעולם).

נשים

ילנה ריבאקינה חגגה בינואר זכייה גדולה באליפות אוסטרליה, שהייתה הפעם השנייה שהיא מניפה גביע גראנד סלאם אחרי ווימבלדון ב-2022. עם זאת, בארה"ב הקזחית לא הצליחה לעבור את שמינית הגמר, והלילה היא שחזרה את הישג השיא שלה בניו-יורק - תקרה שאותה היא תקווה לשבור השנה. יוליה סטארודובצבה (58 בעולם), שניצחה אותה ברולאן גארוס השנה, בהחלט הקשתה על ריבאקינה במערכה הראשונה, אך המדורגת השנייה יצאה עם ידה על העליונה וניצחה בשובר שוויון. בסט השני ריבאקינה שברה שלוש פעמים (לעומת פעם אחת של האוקראינית) בדרך לניצחון 6:7(6), 3:6.

נאומי אוסקה (13 בעולם) זכתה פעמיים באליפות ארה"ב. זה קרה בתקופת השיא שלה, בשלהי העשור הקודם ותחילת העשור הנוכחי (2018 ו-2020), וכעת היא חולמת לשחזר את אותם ימים. הלילה היא השיגה את הכרטיס לשמינית הגמר, לאחר ניצחון 3:6, 6:3, 5:7 על אליסה מרטנס (20 בעולם) בתום משחק הפכפך.

גמלה ליריבתה על ההפסד ברולאן גארוס. ילנה ריבאקינה ( צילום: AP Photo/Adam Hunger )

שבירה אחת הספיקה לאוסקה כדי לנצח במערכה הראשונה, אך הלחימה של מרטנס בשני המשחקונים האחרונים (בשמיני היא חזרה משתי נקודות שבירה ובתשיעי הגיעה לשתי אפשרויות שבירה משלה) לימדו שהבלגית לא מתכוונת לוותר בקלות. ואכן, מרטנס הפכה את היוצרות בסט השני, התגברה על שבירה של אוסקה ולקחה את המערכה אחרי שתי שבירות משלה.

במערכה השלישית היה נראה שאוסקה מאבדת את זה, כשמרטנס שברה במשחקון החמישי ועלתה ל-2:4 במשחקון שלאחר מכן, אך היפנית הראתה אופי חזק, חזרה ל-4:4, ולאחר מכן השיגה שבירה מכרעת במשחקון ה-12 שסידרה לה את הניצחון - ומפגש עם ריבאקינה בשמינית הגמר.