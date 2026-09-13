ילנה ריבאקינה השלימה מסע מופלא בניו יורק: הקזחית, שהגיעה לטורניר כשהיא מתקשה אפילו ללכת בגלל פציעה בכף הרגל, ניצחה הלילה (בין שבת לראשון) 4:6, 7:5, 2:6 את ארינה סבאלנקה בגמר אליפות ארה"ב הפתוחה, זכתה בתואר הגראנד סלאם השלישי בקריירה והשלימה שנה אדירה עם שתי זכיות מתוך ארבעת הטורנירים הגדולים. בנוסף, היא תעלה ביום שני למקום הראשון בעולם ותדיח משם את סבאלנקה, שהחזיקה בפסגה במשך 99 שבועות.

הדרך של ריבאקינה אל התואר הפכה את הזכייה למרשימה אפילו יותר. הטניסאית בת ה-27 החמירה את הפציעה בכף רגלה במהלך רבע הגמר בטורניר סינסינטי מול איגה שוויונטק, קצת יותר משבוע לפני פתיחת אליפות ארה"ב. כשהגיעה לניו יורק היא עברה בדיקת MRI, והתוצאות לא היו מעודדות. "לא יכולתי אפילו ללכת בימים הבאים בלי כאב", סיפרה לאחר מכן. "הייתי כל כך מתוסכלת. למעשה, לא ידעתי איך זה יהיה מיום ליום".

גלריה ילנה ריבאקינה ( צילום: JULIAN FINNEY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

ריבאקינה אף ויתרה על אימוני טניס במשך שבוע שלם והתמקדה בטיפולי התאוששות בחדר הכושר. הצוות שלה, בסיוע רופאה מאוסטרליה שהייתה איתה בקשר רציף, הצליח להכין אותה לטורניר. בין הטיפולים היא ניסתה גם להסיח את דעתה, יצאה לארוחות ערב ולסרטים, ורק קיוותה שהגוף יאפשר לה להתחרות. מה שהחל בספק גדול הסתיים עם גביע האליפות בידיים.

"אני עדיין לא מאמינה", הודתה ריבאקינה לאחר המשחק, כשהיא מחזיקה בגביע. "משהו קסום קורה לי בתקופה האחרונה", הוסיפה, ולא במקרה היא בחרה במילים האלה. רק לפני מספר שבועות כלל לא היה ברור אם תוכל לשחק בניו-יורק. "הייתי חסרת מזל מאוד עם הפציעה, אבל אני מאוד גאה".

בארבעת משחקיה הראשונים בטורניר היא לא איבדה מערכה, כולל ניצחון על ארבע פעמים אלופת גראנד סלאם, נאומי אוסקה. משם היא העלתה הילוך: ניצחה את האלופה האולימפית צ'ינוון ז'נג ברבע הגמר, גברה על קוקו גוף בחצי הגמר, ובגמר השלימה ניצחון נוסף על יריבתה הגדולה ביותר בתקופה האחרונה.

"כמו מכונה"

ריבאקינה כבר ניצחה את סבאלנקה בגמר אליפות אוסטרליה הפתוחה בינואר, והמאזן ביניהן בגמרי גראנד סלאם עומד כעת על 2:1 לטובת הקזחית. גם הפעם היא הפגינה את התכונה שאפיינה אותה לאורך הטורניר: קור רוח יוצא דופן.

קור רוח מרשים. ריבאקינה מגישה ( צילום: AP Photo/Adam Hunger )

המערכה הראשונה הייתה צמודה, אך ריבאקינה הצליחה לקחת אותה 4:6 למרות שאחוזי ההגשה הראשונה שלה היו נמוכים במיוחד. סבאלנקה הצליחה לחזור במערכה השנייה, שברה במשחקון ה-12 וכפתה מערכה מכרעת. אלא שדווקא שם ריבאקינה השתלטה על המשחק. בעוד סבאלנקה התקשתה לשלוט ברגשותיה ובתסכולה, הקזחית נותרה כמעט בלתי ניתנת לערעור.

"היא כמו מכונה", תיארה אותה פרשנית ה-BBC אנאבל קרופט, שהתרשמה מהאופן שבו ריבאקינה כמעט לא שידרה רגשות. גם כשהגיעה לנקודת האליפות והלחץ הורגש, היא לא נשברה. לאחר שתי שגיאות כפולות ברגעים הקריטיים היא התעשתה, שלפה את האייס ה-12 שלה במשחק וסגרה את הגמר.

זו הזכייה השלישית של ריבאקינה בטורניר גראנד סלאם, אחרי ווימבלדון ב-2022 ואליפות אוסטרליה השנה. כעת חסר לה רק תואר ברולאן גארוס כדי להשלים 'גראנד סלאם קריירה'. למרות הצלחותיה על משטחים קשים, היא מעולם לא עברה את רבע הגמר בפריז.

שברון הלב של סבאלנקה

מהצד השני, עבור סבאלנקה מדובר בעוד פספוס כואב במיוחד. הבלארוסית, שהגיעה לגמר במטרה לזכות בפעם השלישית ברציפות בניו יורק, סיימה את הטורניר עם תבוסה כואבת ובלי אף תואר גראנד סלאם ב-2026 - לראשונה מאז 2022. בנוסף, רצף 20 הניצחונות שלה באליפות ארה"ב נעצר, והיא איבדה את המקום הראשון בעולם לטובת אותה יריבה שניצחה אותה גם בגמר באוסטרליה.

סבאלנקה בוכה כשהיא נואמת לאחר ההפסד שלה ( צילום: AP Photo/Kirsty Wigglesworth )

התסכול של סבאלנקה היה גלוי לעין. היא הטיחה את המחבט ברצפה במהלך המערכה השנייה, ולאחר האייס שסגר את המשחק זרקה אותו בזעם לפני שניגשה ללחוץ את ידה של ריבאקינה. לאחר מכן, כשישבה עם הצוות שלה, התקשתה לעצור את רגשותיה ואף ביקשה מאחד מאנשי הצילום לעזוב אותה.