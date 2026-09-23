"קושי הוא השם השני שלי, את הלחץ הגדול ביותר אני שם על עצמי ואף אחד לא מלחיץ אותי יותר. שעה אחרי שפנו אליי, כבר ישבתי על וידיאו של הנבחרת ויש כאן הרבה צעירים טובים ופוטנציאל גדול לעשות דברים יפים. באתי לכאן כי אני בחור תחרותי. הפעולות שלי יראו את המטרות, נרצה לנצח בכל משחק. בסוף הקמפיין אני רוצה שתראו שהנבחרת הזאת נלחמת כל דקה על המגרש ואנחנו מסוגלים לעשות את זה. הרוח נמצאת ואני אביא את ההשפעה שלי. תוך שנתיים נראה כיוון על הדשא. השנתיים הבאות הן הפריביו למה שיקרה".