"קושי הוא השם השני שלי, את הלחץ הגדול ביותר אני שם על עצמי ואף אחד לא מלחיץ אותי יותר. שעה אחרי שפנו אליי, כבר ישבתי על וידיאו של הנבחרת ויש כאן הרבה צעירים טובים ופוטנציאל גדול לעשות דברים יפים. באתי לכאן כי אני בחור תחרותי. הפעולות שלי יראו את המטרות, נרצה לנצח בכל משחק. בסוף הקמפיין אני רוצה שתראו שהנבחרת הזאת נלחמת כל דקה על המגרש ואנחנו מסוגלים לעשות את זה. הרוח נמצאת ואני אביא את ההשפעה שלי. תוך שנתיים נראה כיוון על הדשא. השנתיים הבאות הן הפריביו למה שיקרה".
לחובבי הכדורגל הישראלי, הטקסט העוצמתי והנחוש הזה נשמע אולי מוכר מהצגתו של רן בן־שמעון כמאמן נבחרת ישראל לפני שנתיים. אלא שמדובר למעשה באותן מילים בדיוק שאמר כשמונה למאמן נבחרת קפריסין לפני תשע שנים. הערב (21.45), כשהוא יעלה למגרש בלינץ שבאוסטריה לפתיחת קמפיין ליגת האומות, השלישי שלו כאיש על הקווים בנבחרת ישראל, בן־שמעון יגיע מתוך רצון עז להוכיח כי הדרך, החזון והפילוסופיה המקצועית שביקש להנחיל בשנים האחרונות מתורגמים לבסוף לתוצאות ממשיות ולגרף שיפור עקבי על הדשא.
במבט לאחור על הקדנציה של בן־שמעון בקפריסין, הדרך הייתה רצופה אתגרים מורכבים. הוא הציב עם מינויו רף ציפיות גבוה ויעד ברור של בנייה לטווח ארוך. בפועל, המאזן שלו עמד על 15 הפסדים ב־23 משחקים - כ־28 אחוזי הצלחה. לצד תבוסות מול נבחרות מהדרג הבכיר באירופה דוגמת בלגיה, רוסיה וסקוטלנד, השיגה קפריסין ניצחונות על נבחרות צנועות יותר כמו סן־מרינו וקזחסטן. במוקדמות היורו ובליגת האומות רשמה הנבחרת הקפריסאית ניצחונות על בוסניה וסלובניה, לצד הפסדים לאסטוניה, יוון ובלגיה וגם לירדן במשחק אימון. בתום שנתיים וחצי של עבודה, בחרה ההתאחדות המקומית לסיים את ההתקשרות, ובן־שמעון חזר לכדורגל הישראלי.
הזדמנות לא חוזרת
עם מינויו לנבחרת ישראל לפני שנתיים, קיבל בן־שמעון הזדמנות של פעם בחיים. המינוי, שהגיע לאחר שברק בכר העדיף שלא לקחת את התפקיד בתום מגעים ממושכים, הציב את בן־שמעון בעמדת מפתח בכדורגל הישראלי. בשונה מאווירת הלחץ סביב מאמנים קודמים, בן־שמעון זכה לגיבוי רחב, יחסים מצוינים ורשת ביטחון מקצועית וניהולית במסדרונות ההתאחדות לכדורגל, שאיפשרו לו לעבוד בשקט תעשייתי יחסי ולהתמקד בתהליך הבנייה.
מבחן התוצאה בנבחרת ישראל עד כה מציג תמונה מורכבת של תהליך בהתהוות. הבית המאתגר בליגת האומות מול נבחרות מהדרג הראשון באירופה סיפק ניצחון אחד בששת המשחקים, בעוד שבמוקדמות המונדיאל נרשמו ניצחונות על אסטוניה ובלארוס לצד הפסדים מול נורווגיה ואיטליה. ב־14 משחקים רשמיים תחת הדרכתו, עומד מאזנו של בן־שמעון על 38 אחוזי הצלחה. לצורך ההשוואה, למאמנים קודמים דוגמת אלון חזן ולואיס פרננדז שקיבלו קדנציה אחת בלבד היו 50 אחוזי הצלחה, כשהראשון אף העפיל בזמנו לפלייאוף היורו לצד המנהל המקצועי יוסי בניון - אך בן־שמעון זוכה להזדמנות להמשיך ולהתוות את הדרך גם לקמפיין הנוכחי.
אחת מנקודות התורפה המרכזיות שאיפיינו את הקמפיינים האחרונים ודורשת תיקון מיידי היא משחק ההגנה. הנבחרת ספגה כמות שערים גבוהה שדרדרה אותה למקום ה־49 מבין 55 נבחרות באירופה במדד הספיגות, כשרק נבחרות קטנות כמו סן־מרינו, ליכטנשטיין, גיברלטר ואסטוניה ספגו יותר ממנה. עבור בן־שמעון, שצמח והצטיין כבלם עבר מוערך, ייצוב החלק האחורי הוא יעד טקטי ראשון במעלה. היכולת להוציא נקודות גם מול הבכירות של הבית היא המפתח שיכול להפוך את הנבחרת לקבוצה תחרותית באמת.
כישרון, עומק ואיכות
הספורט הישראלי מלא בדוגמאות למאמנים שהגיעו מעמדת ברירת המחדל והפכו במהרה לסיפור הצלחה וללב הקונצנזוס. דוגמה עכשווית לכך ניתן לראות במכבי ת"א, שם קני מילר - שהוקפץ לעמדת המאמן הראשי בעקבות עזיבתו של רוני דיילה - לקח בשתי ידיים את ההזדמנות. מילר ייצר חיבור חזק עם השחקנים והוביל את הקבוצה למאזן מרשים. זהו בדיוק המודל וההשראה שבן־שמעון שואף לייצר בנבחרת ישראל: הפיכת הספקות הראשוניים להערכה מקצועית מקורקעת.
עבור בן־שמעון, הקמפיין הנוכחי מסמן את קו התפר המרכזי בקריירת האימון שלו. מורשת האימון שלו כוללת שיא היסטורי בדמות זכייה באליפות המדינה עם קריית־שמונה, לצד קדנציות מורכבות יותר במועדונים הגדולים כמו מכבי ת"א, הפועל ת"א ובית"ר ירושלים, ושנים של יציבות במ.ס אשדוד. השנה הקרובה בנבחרת היא ההזדמנות הגדולה שלו לפרוץ את תקרת הזכוכית, לשנות את התפיסה הציבורית ולמצב את עצמו בשורה הראשונה של המאמנים בישראל.
הנתון המעודד ביותר עבור בן־שמעון לקראת המשחק הלילה באוסטריה הוא חומר הגלם העומד לרשותו. הנבחרת הנוכחית נהנית משילוב נדיר של כישרון, עומק ואיכות, עם נציגות חסרת תקדים של שחקנים המובילים בקבוצות מהליגות הבכירות בעולם.
בין הקורות עומד דניאל פרץ, שמפגין יכולת גבוהה בצ'מפיונשיפ האנגלית. בחלק ההגנתי וההתקפי בולט ענאן חלאילי, שחקנה של קריסטל פאלאס בפרמיירליג האנגלית, לצד רוי רביבו שמציג יכולת מצוינת במדי אלצ'ה בספרד. בחלק הקדמי והיצירתי עומדים לרשות המאמן מנור סולומון מווסטהאם ואוסקר גלוך מאיאקס, ולצידם סוללת חלוצים איכותית הכוללת את דור תורג'מן, תאי בריבו וסייד אבו־פרחי שנמכר לקולורדו ראפידס וצפוי לפתוח הלילה בהרכב באוסטריה.
בן־שמעון, יחד עם הצוות המקצועי שלצידו - הכולל את גל כהן ואמיר שלח - הצהיר כי הופקו הלקחים מהקמפיינים הקודמים. הקמפיין הנוכחי בליגת האומות, מול יריבות כמו אירלנד וקוסובו, הוא המאני טיים האמיתי. המטרות שהוגדרו ברורות: התמודדות על אחד משני המקומות הראשונים בבית, שימור הדרג, והשגת כרטיס לפלייאוף היורו לקראת מוקדמות אליפות אירופה שייפתחו באביב. הלילה באוסטריה, המסע הזה מתחיל - והגיע הזמן לתרגם את המילים והחזון למהפכה של ממש על כר הדשא.