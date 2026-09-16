נבחרת ישראל הפסידה הערב (רביעי) לצפון מקדוניה 3:0 במשחק הנועל של שלב הבתים באליפות אירופה, וסיימה את דרכה עם מאזן של ארבעה הפסדים לצד ניצחון בודד.
למרות האמונה שהכחולים-לבנים יכולים לנצח את היריבה (שעד המשחק הייתה במאזן של 4:0) ובכך לעלות לשמינית הגמר, היכולת הייתה חסרה אקס פקטור מסוים בסיום המערכות, שהיו צמודות, אבל המקדונים ידעו איך לזכות בנקודות לטובתם בכל השלוש עם 21:25, 23:25 ו-22:25.
שי ליברמן הוביל את הנבחרת עם 21 נקודות, ומארק רורה הוסיף 12. את הבית שלה הנבחרת סיימה במקום האחרון עם שתי נקודות בלבד.
"קשה מאוד", אמר המאמן איתמר שטיין. "בתור ספורטאים, אנחנו עוברים עליות וירידות בעולם הספורטיבי. חוויתי לא מעט כאלה, שאתה זוכר את האכזבות יותר מאשר את הניצחונות. את האכזבה הזאת נזכור לעוד הרבה זמן. ניקח את זה איתנו. זה הרגע הכי קשה שלי בתור מאמן ואולי בכלל בתור כדורעפן. ידענו שיהיה קשה, אבל חשבנו שנמצא דרך לצאת מזה כמו שעשינו במקרים בעבר, כמו בניצחון על פורטוגל לפני כמה ימים. היום לא מצאנו את הדרך החוצה. המקדונים שיחקו מעל הרמה שלהם. כל כדור בהתקפה עבר בין החוסמים, מהידיים, לא הצלחנו להגיע למעבר. נתקענו במשחק ההתקפה שלנו באופן קבוע".
"לא הצלחנו מנטלית למצוא את הדרך שלנו לשחק חופשי, בשום רגע במשחק", סיכם שטיין. "האכזבה היא עצומה, אני מאוד עצוב. קשה להרים את החבר'ה אחרי ההפסד הזה. נעבור את זה ביחד, אמרתי לשחקנים אחרי המשחק שאתה מנצח כולם אוהבים אותך ומסביבך. כשאתה מפסיד, זה נמדד, גם הקבוצה נמדדת. אנחנו נישאר חזקים, נישאר קבוצה. גאה בכל מה שעשינו בשנים האחרונות ובמיוחד בקיץ הזה. לא ניתן למשחק הזה להגדיר אותנו, אבל אנחנו עצובים. עצובים בשבילנו, בשביל הכדורעף הישראלי, בשביל האוהדים בבית שבנו על זה. נצטרך לספוג את ההפסד, להרים את הראש ולהמשיך הלאה".