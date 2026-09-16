"קשה מאוד", אמר המאמן איתמר שטיין. "בתור ספורטאים, אנחנו עוברים עליות וירידות בעולם הספורטיבי. חוויתי לא מעט כאלה, שאתה זוכר את האכזבות יותר מאשר את הניצחונות. את האכזבה הזאת נזכור לעוד הרבה זמן. ניקח את זה איתנו. זה הרגע הכי קשה שלי בתור מאמן ואולי בכלל בתור כדורעפן. ידענו שיהיה קשה, אבל חשבנו שנמצא דרך לצאת מזה כמו שעשינו במקרים בעבר, כמו בניצחון על פורטוגל לפני כמה ימים. היום לא מצאנו את הדרך החוצה. המקדונים שיחקו מעל הרמה שלהם. כל כדור בהתקפה עבר בין החוסמים, מהידיים, לא הצלחנו להגיע למעבר. נתקענו במשחק ההתקפה שלנו באופן קבוע".