נסיעה בשבילים השקטים מדי של קיבוץ בארי משאירה תחושה מוזרה. רוב החורבן מ־7 באוקטובר 2023, כ־130 בתים שנהרסו, כבר נמחק ופינה את מקומו לחלקות אדמה ריקות, מלבד מספר מבנים שרופים שנותרו כעדות לטבח. תנופת הבנייה ניכרת מכל עבר, לא מנסה להשכיח דבר אלא רק להתחיל מחדש, אבל משהו עדיין חסר בין השכונות הוותיקות והצומחות, בין חדר האוכל לבית הדפוס - חיים.

קהילת בארי מתגוררת כיום בקיבוץ חצרים, מלבד מעטים שחזרו להתגורר במקום. ישנם כאלו שעדיין מגיעים לעבוד בבארי במהלך היום, אך מרכז החיים שלהם כבר לא שם. היעד של אנשי הקיבוץ הוא יולי 2027, אז הקהילה אמורה לחזור ולהחיות את בארי. המתחם החדש שנפתח אתמול סמוך לשער הקיבוץ אמור לסייע בכך.

גלריה גולת הכותרת היא מסלול פאמפטרק חדש מהניילונים ( צילום: הרצל יוסף )

פארק בארי ע"ש סילבן אדמס, שגולת הכותרת שלו היא מסלול פאמפטרק חדש מהניילונים, הושק ברכיבה של ותיקי הקיבוץ וילדי האזור לזכר רוכבי ורוכבות האופניים שנרצחו ב־7 באוקטובר. מאחורי הפרויקט עמד אדמס יחד עם "ישראל סייקלינג אקדמי", השם שתחתיו מתכוונת הקבוצה להגביר את הפעילות בישראל, בדגש על ילדים.

פופולריות אדירה

מסלולי הפאמפטרק צוברים פופולריות אדירה בעולם, והייחוד שבהם הוא הייחוד: כמו פתיתי שלג, אין שניים זהים בגלל תנאי השטח השונים בכל מקום שבו הם מוקמים. הקבוצה הישראלית כבר הקימה מסלול דומה ברואנדה, שהפך לסיפור הצלחה מסחרר ומושך אליו המוני ילדים. בארץ פזורים כעשרה מסלולים נוספים, אך המתחם החדש הוא הראשון בעוטף וגם הגדול בישראל, כ־190 מטרים עם מקטעים שמייצרים מהירות גבוהה ומאפשרים קפיצות. המסלול, העשוי מסוג מיוחד של אספלט, מסייע בפיתוח ושיפור הטכניקה של רוכבים צעירים, אבל מיועד גם למבוגרים - ומתאים אפילו לסקייטבורדים. רק שימו לב והקפידו: אין כניסה לאופנועים.

על הביצוע הופקדה חברת Velosolutions השווייצרית המתמחה בתחום, שלא היססה לשנות כיוון ולהחליף את העיצוב כדי להימנע מעקירת עצים בלב המסלול, מהלך סמלי למדי. הפארק צפוי לארח את אליפות ישראל בפאמפטרק וכן תחרות מוקדמות לאליפות העולם - הראשונה מסוגה בישראל. ולמה "פאמפ"? מאחר שדיווש אינו המוקד ברכיבה על המסלול, אלא הפמפומים שמייצרים את התנועה ומתאימים את הגוף למעברים.

בארי תמיד הייתה בית חם לרוכבי אופניים ( צילום: הרצל יוסף )

בארי תמיד הייתה בית חם לרוכבי אופניים. חנות האופניים הידועה "לה מדווש" נמצאת בכניסה לקיבוץ, והמנהל שלה, ארז מנור, יחד עם רמי גולד (שיצא להילחם בבוקר הטבח והפך לאחד מסמלי הגבורה של אותו היום), היו הרוח החיה מאחורי פיתוח הענף באזור לפני מספר עשורים. הם פיתחו מסלולים ויצרו את "בור בארי" הסמוך לקיבוץ, בור גדול שאותו הפכו למסלול איכותי שנסגר בינתיים. כעת הם מביטים בעיניים נוצצות על מסלול הפאמפטרק, וחולמים להקים צמוד אליו מחדש את בור בארי באמפי שנהג לארח מדי שנה את טקס בני המצווה, שטח פתוח שמציע תנאי שטח שמשוועים לזוגות אופניים שיחרשו אותם. החלום התקרב אתמול צעד נוסף להגשמה, אחרי שאדמס הודיע כי יבחן את הקמתו מחדש של הבור - והטיל על גולד את הגשת התוכנית.

שני שמות בולטים נוספים בקהילת הרכיבה של בארי הם אבידע בכר ושרון שבו, חלק מאלו שהיו עורכים מסעות שבת קבועים על האופניים. אשתו ואחד מארבעת ילדיו של בכר, דנה וכרמל ז"ל, נרצחו בממ"ד במתקפת המחבלים, והוא איבד רגל; שבו, שבאותו בוקר יצא לבדו לרכיבה, נפצע קשה בזרועו בכביש 232, בזמן שביתו בקיבוץ עלה באש - אך משפחתו התחבאה ושרדה, בעוד בנו הקצין שקד חיסל מחבלים שניסו לפרוץ למקום.

מחזון למציאות

בעלי קבוצת הרכיבה הישראלית NSN, לשעבר ישראל פרמייר טק, סילבן אדמס ורוני בר־און, ערכו סיור בבארי כחודשיים אחרי הטבח והזמינו את בכר ושבו להיות אורחיהם בטור דה פראנס ב־2024. משם נוצר קשר חזק בין הצדדים, שהוביל להקמת המסלול החדש. בכר: "פגשתי הרבה תורמים מאז הפציעה, אבל מעט מאוד אנשים עם חזון גם יודעים להפוך אותו למציאות כמו סילבן. מה שהוא תרם זה עוד נדבך בשיקום קהילות האופניים של העוטף, כי הכל התפרק אחרי 7 באוקטובר".

חברת הקיבוץ איה מידן, שנקלעה למארב מחבלים חמאס בדרכה לרכיבה: "קיבלנו הרבה יותר ממסלול אופניים - זהו מסלול של תקומה ועתיד. הפארק יחזיר את הדופק לקהילה הפצועה שלנו ולנגב המערבי כולו"

שבו: "אני מאוד מעריך את סילבן, שנותן לתרבות, לספורט ולבריאות בישראל. הוא הקים את הפאמפטרק לזכר הנרצחים בבארי כפלטפורמה לשיקום ולעידוד הספורט".

אדמס: "אמרתי לאנשי בארי: 'כמובן שנבנה מחדש את תשתיות האופניים שנפגעו כאן. אבל נבנה אותן טוב יותר, כדי שאויבינו ידעו שאותנו לא ניתן להרתיע'. המתקן הנפלא הזה מראה שאנחנו חזקים, שאי־אפשר לשבור אותנו ושאנחנו כאן כדי להישאר. הפארק שייך לבארי, לילדי היישובים השכנים ולנגב המערבי כולו".

"אמרתי לאנשי בארי: 'כמובן שנבנה מחדש את תשתיות האופניים שנפגעו כאן'" ( צילום: הרצל יוסף )

ההנצחה דרך קבוצות רכיבה, או קבוצת הריצה של שדרות, בולטת מאוד במיזמי השיקום שאחרי 7 באוקטובר. בכר: "הבן שלי, כרמל ז"ל, היה גולש גלים, ובקהילה הזו יש נוהג של מעגל גולשים שמכבד את מי שמת, כפי שעשו במקרה שלו. זה נכון גם עם הרכיבה והריצה: מדובר בקהילות, במוקדים חברתיים, בביחד. האופניים הם רק תירוץ בשביל החברה. זו דרך לקנות זמן איכות עם החברים. הייתי רוכב בערך פעמיים בשבוע באזור בארי, כמובן עוצרים בדרך לעוגיות וקפה, מדברים על החיים. זו דרך להחזיר את החיים לאזור שלנו.

"גם המסלול החדש יהיה עוד מקום מפגש לקהילות האזור, וגם מוסיף לנו צבע. בכלל, מי שרוצה להעביר שבת בכיף מכל הארץ יכול להגיע. הדבר הכי חשוב בחיים הוא זמן עם המשפחה והחברים, וזה מתאפשר בזכות האופניים".

שבו: "הרבה אנשים בקיבוץ עוסקים בספורט. בעצם, הספורט מבחינתי הוא המרפא, הפסיכולוג הכי טוב".

רמי גולד, אחד מסמלי הגבורה של בארי: "זה הדבר הירוק הראשון שנבנה מחוץ לקיבוץ מאז 7 באוקטובר, והוא מסמל חזרה הביתה. קרוב לשלוש שנים היו כאן שכונות הרוסות, ופתאום רואים את הכל נבנה"

מה הפאמפטרק נותן לרוכבים? גולד: "כדי להיות מסוגל להשתתף בחוג הרכיבה של בארי, צריך להתאמן על מכשולים, לשלוט בהם וללמוד להתמודד עם קשיים. זה בונה את האופי. אבל ההסתכלות צריכה להיות רחבה יותר: זה נותן לדור הבא שלנו, שכרגע די מבולבל ולא מחובר למקום, כלים להכיר את עצמו, שיאמין שאפשר לשקם את האזור הזה. נוכל לטעת פה קצת תקווה. ילדי בארי צריכים לחזור הביתה, ואנחנו צריכים לתת להם תחושת ביטחון, שהקיבוץ לא הולך לשום מקום. הילד יוכל לשוב לכאן, לשטח שיחזור להיות המקום הבטוח ביותר בעולם מבחינתו.

מימין: הפילנתרופ סילבן אדמס, אבידע בכר, מזכיר בארי גל כהן, שרון שבו ( צילום: רונן טופלברג )

"אני לא עזבתי מלבד חודש שבו היה צריך לשפץ את הנזקים בבית, והייתי בצוות 'אופטימיים חסרי תקנה' שהתחיל לנקות ולסדר את ההרס, אבל אני יודע שלא פשוט לחזור לכאן. אנשים ראו את הרוע מסתובב בחוץ, ואני מעריך שהביחד יכול לטשטש את התחושה הזו ולחזק. זה הדבר הירוק הראשון שנבנה מחוץ לקיבוץ מאז 7 באוקטובר, והוא מסמל חזרה הביתה. כולנו בלי יוצא מהכלל חיים את היום ההוא. קרוב לשלוש שנים היו כאן שכונות הרוסות, ופתאום רואים את הכל נבנה".

בונים מחדש

שבו, ראש מינהלת שיקום בארי (וגיסו של יוסי בניון), מתגאה בבתים הטריים שהולכים ומקבלים צורה בקיבוץ. והוא לא שוכח דבר: "7 באוקטובר ניפץ את הקהילה וקרע אותה לגזרים. הוא שינה לנו את החיים מקצה לקצה. אנחנו קיבוץ כאוב, סמל בעל כורחו. הרכיבה תעזור לילדים בשעות הפנאי למצוא את הכוחות להתעצם וללכת קדימה. האופניים יהיו חלק מרכזי בשיקום ובטיפול שלנו כקהילה".

שבו מוסיף: "בבנייה בבארי יש גם אלמנט פסיכולוגי. לחזור למקום טוב יותר, מפותח יותר, יפה יותר - זה טוב לנפש. המסלול החדש הוא כלי עבור הילדים, החינוך, הספורט. הוא יאפשר לנו לצמוח".