פרס ג'פצ'ירצ'יר, אלופה אולימפית ואלופת העולם במרתון, הושעתה זמנית לאחר שבדגימה שנלקחה ממנה מחוץ לתחרות נמצאו ממצאים חריגים המעידים לכאורה על שימוש בחומר האסור EPO, כך הודיעה ביום שישי היחידה ליושרה באתלטיקה (AIU), הגוף האחראי למאבק בסימום בענף מטעם התאחדות האתלטיקה העולמית.
על פי הודעת ה-AIU, הדגימה נאספה בקניה, לפני ניצחונה של הרצה בת ה-33 במרתון סידני בחודש אוגוסט. הארגון פרסם ברשת X כי הבדיקה העלתה ממצא חריג בנוגע ל-EPO, חומר המשמש להגברת ייצור תאי הדם האדומים ועשוי לשפר את יכולת נשיאת החמצן ואת הסיבולת של ספורטאים.
נכון לעכשיו, מדובר בהשעיה זמנית ולא בפסילה סופית. במקרים רבים של חשד להפרות של תקנות הסימום, ספורטאים מושעים עד להשלמת ההליך המשמעתי, שבסיומו עשויה להתקבל החלטה על עונש או על סגירת התיק. לפי הדיווחים, נציגה של ג'פצ'ירצ'יר, ג'אני דמדונה, סירב להגיב.
ג'פצ'ירצ'יר נחשבת לאחת הרצות הבולטות בדורה. היא זכתה במדליית הזהב במרתון במשחקים האולימפיים בטוקיו ב-2021, ובשנה שעברה הוכתרה לאלופת העולם במקצה. לאורך הקריירה שלה ניצחה גם במרתונים היוקרתיים של ניו יורק ב-2021, בוסטון ב-2022 ולונדון ב-2024, לפני שהוסיפה לרשימת הישגיה את הניצחון בסידני. כיום היא מדורגת במקום החמישי בעולם במרתון הנשים.
הקנייתית רשמה גם הישג יוצא דופן ב-2017, כאשר שברה את שיא העולם בחצי מרתון בזמן שהייתה בתחילת היריון. לפי התאחדות האתלטיקה העולמית, היא ילדה את בתה כשמונה חודשים לאחר מכן.
מארגני מרתון סידני הביעו אכזבה מההודעה על השעייתה. "אנחנו מאוכזבים מאוד לשמוע על ההשעיה של ג'פצ'ירצ'יר", מסרו, אך הדגישו כי היא זכאית להליך הוגן וכי לא יגיבו עוד עד לסיומו. "המחויבות שלנו לספורט נקי אינה מתפשרת. כל רץ שמתייצב לקו הזינוק בסידני ראוי להתחרות בתנאים שווים, וכל משתתף וצופה ראוי להיות מסוגל לסמוך על התוצאה שהוא רואה בקו הסיום".
המקרה של ג'פצ'ירצ'יר מצטרף לשורה ארוכה של פרשות סימום שבהן היו מעורבים רצים קנייתים, אף שהמדינה נחשבת לאחת המעצמות הגדולות בעולם בריצות למרחקים ארוכים. בחודש שעבר נבחרה קניה לארח את אליפות העולם באתלטיקה ב-2029, שתיערך לראשונה ביבשת אפריקה.
אחת הפרשות הבולטות מהשנים האחרונות נוגעת לרות צ'פנגטיץ', המחזיקה בשיא העולם במרתון הנשים. הקנייתית נענשה ב-2025 בהשעיה לשלוש שנים, לאחר שהודתה בעבירה הקשורה לבדיקה חיובית לחומר משתן אסור. במרץ האחרון נענש גם אלברט קוריר, לשעבר מנצח מרתון ניו יורק, בהשעיה לחמש שנים.