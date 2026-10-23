על פי הודעת ה-AIU, הדגימה נאספה בקניה, לפני ניצחונה של הרצה בת ה-33 במרתון סידני בחודש אוגוסט. הארגון פרסם ברשת X כי הבדיקה העלתה ממצא חריג בנוגע ל-EPO, חומר המשמש להגברת ייצור תאי הדם האדומים ועשוי לשפר את יכולת נשיאת החמצן ואת הסיבולת של ספורטאים.

על פי הודעת ה-AIU, הדגימה נאספה בקניה, לפני ניצחונה של הרצה בת ה-33 במרתון סידני בחודש אוגוסט. הארגון פרסם ברשת X כי הבדיקה העלתה ממצא חריג בנוגע ל-EPO, חומר המשמש להגברת ייצור תאי הדם האדומים ועשוי לשפר את יכולת נשיאת החמצן ואת הסיבולת של ספורטאים.

על פי הודעת ה-AIU, הדגימה נאספה בקניה, לפני ניצחונה של הרצה בת ה-33 במרתון סידני בחודש אוגוסט. הארגון פרסם ברשת X כי הבדיקה העלתה ממצא חריג בנוגע ל-EPO, חומר המשמש להגברת ייצור תאי הדם האדומים ועשוי לשפר את יכולת נשיאת החמצן ואת הסיבולת של ספורטאים.

נכון לעכשיו, מדובר בהשעיה זמנית ולא בפסילה סופית. במקרים רבים של חשד להפרות של תקנות הסימום, ספורטאים מושעים עד להשלמת ההליך המשמעתי, שבסיומו עשויה להתקבל החלטה על עונש או על סגירת התיק. לפי הדיווחים, נציגה של ג'פצ'ירצ'יר, ג'אני דמדונה, סירב להגיב.

נכון לעכשיו, מדובר בהשעיה זמנית ולא בפסילה סופית. במקרים רבים של חשד להפרות של תקנות הסימום, ספורטאים מושעים עד להשלמת ההליך המשמעתי, שבסיומו עשויה להתקבל החלטה על עונש או על סגירת התיק. לפי הדיווחים, נציגה של ג'פצ'ירצ'יר, ג'אני דמדונה, סירב להגיב.

נכון לעכשיו, מדובר בהשעיה זמנית ולא בפסילה סופית. במקרים רבים של חשד להפרות של תקנות הסימום, ספורטאים מושעים עד להשלמת ההליך המשמעתי, שבסיומו עשויה להתקבל החלטה על עונש או על סגירת התיק. לפי הדיווחים, נציגה של ג'פצ'ירצ'יר, ג'אני דמדונה, סירב להגיב.

ג'פצ'ירצ'יר נחשבת לאחת הרצות הבולטות בדורה. היא זכתה במדליית הזהב במרתון במשחקים האולימפיים בטוקיו ב-2021, ובשנה שעברה הוכתרה לאלופת העולם במקצה. לאורך הקריירה שלה ניצחה גם במרתונים היוקרתיים של ניו יורק ב-2021, בוסטון ב-2022 ולונדון ב-2024, לפני שהוסיפה לרשימת הישגיה את הניצחון בסידני. כיום היא מדורגת במקום החמישי בעולם במרתון הנשים.

ג'פצ'ירצ'יר נחשבת לאחת הרצות הבולטות בדורה. היא זכתה במדליית הזהב במרתון במשחקים האולימפיים בטוקיו ב-2021, ובשנה שעברה הוכתרה לאלופת העולם במקצה. לאורך הקריירה שלה ניצחה גם במרתונים היוקרתיים של ניו יורק ב-2021, בוסטון ב-2022 ולונדון ב-2024, לפני שהוסיפה לרשימת הישגיה את הניצחון בסידני. כיום היא מדורגת במקום החמישי בעולם במרתון הנשים.

ג'פצ'ירצ'יר נחשבת לאחת הרצות הבולטות בדורה. היא זכתה במדליית הזהב במרתון במשחקים האולימפיים בטוקיו ב-2021, ובשנה שעברה הוכתרה לאלופת העולם במקצה. לאורך הקריירה שלה ניצחה גם במרתונים היוקרתיים של ניו יורק ב-2021, בוסטון ב-2022 ולונדון ב-2024, לפני שהוסיפה לרשימת הישגיה את הניצחון בסידני. כיום היא מדורגת במקום החמישי בעולם במרתון הנשים.

הקנייתית רשמה גם הישג יוצא דופן ב-2017, כאשר שברה את שיא העולם בחצי מרתון בזמן שהייתה בתחילת היריון. לפי התאחדות האתלטיקה העולמית, היא ילדה את בתה כשמונה חודשים לאחר מכן.

הקנייתית רשמה גם הישג יוצא דופן ב-2017, כאשר שברה את שיא העולם בחצי מרתון בזמן שהייתה בתחילת היריון. לפי התאחדות האתלטיקה העולמית, היא ילדה את בתה כשמונה חודשים לאחר מכן.

הקנייתית רשמה גם הישג יוצא דופן ב-2017, כאשר שברה את שיא העולם בחצי מרתון בזמן שהייתה בתחילת היריון. לפי התאחדות האתלטיקה העולמית, היא ילדה את בתה כשמונה חודשים לאחר מכן.