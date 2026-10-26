חמישה ניצחונות רצופים למכבי חיפה, ארבעה להפועל באר שבע. שתי קבוצות שנמצאות בכושר מצוין, לפחות על הנייר, וייפגשו ביום שני בסמי עופר למשחק שאמור לספק תשובות לגבי מאבק האליפות. אבל רגע לפני שמתלהבים מהרצפים וממהרים להסיק מסקנות, כדאי לשאול שאלה אחת פשוטה: את מי הן בעצם ניצחו?

כדי להבין את הסיפור, צריך להסתכל על ליגת העל קצת אחרת. 14 קבוצות משחקות בה, אבל בפועל אפשר לחלק אותן לשלוש ליגות נפרדות. בראשונה נמצאות חמש הגדולות – מכבי ת"א, הפועל ת"א, בית"ר ירושלים, הפועל באר שבע ומכבי חיפה. בשנייה נמצאות שלוש קבוצות הביניים – מכבי נתניה, הפועל חיפה ובני סכנין. את השלישית מאיישות שש הקבוצות הנותרות, שנמצאות בתחתית הטבלה.

גלריה שחקני מכבי חיפה חוגגים ( צילום: עידו ארז )

זאת כמובן חלוקה שאינה רשמית, אבל היא מאפשרת לבחון את התוצאות מזווית מעניינת הרבה יותר מזו שמציעה הטבלה הרגילה. נתחיל מהמפגשים בין חמש הגדולות. מכבי ת"א השיגה עד כה עשר נקודות מ-12 אפשריות מול יריבותיה לצמרת. להפועל ת"א שלוש משש, לבית"ר ירושלים נקודה אחת משש, ואילו מכבי חיפה והפועל באר שבע עדיין לא השיגו אפילו נקודה אחת במשחקים האלה. שתיהן הפסידו למכבי ת"א, כל אחת במשחק היחיד שלה מול יריבה מהחמישייה הראשונה.

גם מול שלוש קבוצות הביניים יש פערים. בית"ר צברה שש נקודות מתשע אפשריות, מכבי ת"א ארבע משש, ואילו הפועל ת"א ובאר שבע הסתפקו בנקודה אחת משלוש. מכבי חיפה? היא עדיין לא פגשה אף אחת משלוש היריבות האלה.

ועכשיו מגיע הנתון המעניין באמת. מול שש קבוצות התחתית, כל חמש הגדולות עומדות על מאזן מושלם: מכבי חיפה עם 18 נקודות מ-18 אפשריות, באר שבע עם 15 מ-15, הפועל ת"א עם 12 מ-12, בית"ר עם שש משש ומכבי ת"א עם שלוש משלוש.

כלומר, בינתיים אף אחת מחמש הגדולות לא איבדה אפילו נקודה מול קבוצה מהשישייה התחתונה. וזה בדיוק מה שמעמיד את רצפי הניצחונות של חיפה ובאר שבע בפרופורציה. אין שום סיבה לזלזל בניצחונות שלהן, ובוודאי לא ביכולת לנצח שוב ושוב משחקים שבהם הן פייבוריטיות. גם את זה צריך לדעת לעשות. אבל כשכל הגדולות מצליחות באותם משחקים, קשה לראות בכך הוכחה לעליונות של אחת מהן.

מכבי חיפה, למשל, ניצחה בחמשת משחקיה האחרונים, אבל כולם היו מול קבוצות מהשישייה התחתונה. נגד מכבי ת"א, היריבה הבכירה היחידה שפגשה עד כה, היא הפסידה 3:1 בבלומפילד. היא גם עדיין לא נדרשה להתמודד מול קבוצות הביניים, שכבר הצליחו לקחת נקודות מחלק מיריבותיה לצמרת.

אצל באר שבע התמונה לא שונה בהרבה. האלופה אמנם ניצחה בארבעת משחקיה האחרונים, אבל גם היא עשתה זאת מול קבוצות התחתית. מול הפועל חיפה, הקבוצה היחידה שפגשה מהשלישייה האמצעית, היא סיימה בתיקו ביתי. ובמבחן הגדול היחיד שלה העונה, נגד מכבי ת"א, היא הובסה 4:1 דווקא בטרנר.

הפועל באר שבע ( צילום: הרצל יוסף )

האם כל זה אומר שמכבי חיפה ובאר שבע אינן קבוצות מספיק טובות כדי להיאבק על האליפות? ממש לא. שבעה מחזורים הם מדגם קטן מדי בשביל לקבוע דבר כזה, במיוחד כששתיהן פגשו עד כה רק יריבה אחת מהצמרת. אבל הם בהחלט מספיקים כדי להטיל ספק במסקנות שנשמעות בעקבות רצפי הניצחונות.

נהוג לומר שהטבלה לא משקרת. אולי. אבל לפעמים היא גם לא מספרת את כל הסיפור. במקרה הזה, לוח המשחקים אפשר לחיפה ולבאר שבע לצבור לא מעט נקודות מול יריבות נוחות יחסית, בזמן שהמבחנים הקשים באמת עוד ממתינים להן. לכן גם ההתלהבות בתקשורת החיפאית, שכבר ממהרת להציג את מכבי חיפה כמועמדת לאליפות, נראית מעט מוקדמת.

ביום שני זה ישתנה. אחרי שבועות של ניצחונות על קבוצות התחתית, חיפה ובאר שבע יפגשו סוף-סוף יריבה שנמצאת איתן באותה ליגה פנימית. הפעם לא יהיה אפשר להסתפק בעוד שלוש נקודות מול קבוצה חלשה כדי להמשיך את החגיגה.

כי בסופו של דבר, השאלה היא לא כמה משחקים ניצחת ברציפות, אלא מה שווים הניצחונות האלה. ביום שני, לפחות אחת מהן תקבל הזדמנות להתחיל לענות על כך.





גם אתם רוצים להיות פרשנים? איך זה עובד? פשוט מאוד: כותבים ושולחים בגוף המייל או בקובץ Word לכתובת: kick@ynet.co.il, בצירוף שם מלא.