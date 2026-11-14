סבאלנקה (2 בעולם), שהתקשתה להסתיר את התסכול, הטיחה במהלך המשחק את המחבט בקרקע. אחרי שאיבדה את המערכה הראשונה, הצליחה הבלארוסית בת ה-28 להתאושש ולכפות שלישית, אך שוב איבדה את הריכוז וספגה הפסד שני ברציפות. יומיים קודם לכן הפסידה 11 משחקונים ברצף לפני שהובסה על ידי מירה אנדרייבה.