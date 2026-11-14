ארינה סבאלנקה סיימה את העונה באכזבה גדולה. הבלארוסית, שזכתה בארבעה תארי גראנד סלאם לאורך הקריירה, הודחה מטורניר גמר הסבב אחרי הפסד 6:3, 3:6, 6:1 לאלינה סביטולינה, שהבטיחה את מקומה בחצי הגמר.
סבאלנקה (2 בעולם), שהתקשתה להסתיר את התסכול, הטיחה במהלך המשחק את המחבט בקרקע. אחרי שאיבדה את המערכה הראשונה, הצליחה הבלארוסית בת ה-28 להתאושש ולכפות שלישית, אך שוב איבדה את הריכוז וספגה הפסד שני ברציפות. יומיים קודם לכן הפסידה 11 משחקונים ברצף לפני שהובסה על ידי מירה אנדרייבה.
סביטולינה, שזכתה בטורניר ב-2018, תפגוש בחצי הגמר את לינדה נוסקובה הצ'כית. אנדרייבה תתמודד מול ג'סיקה פגולה על הכרטיס השני לגמר.
עבור סבאלנקה זו העונה הראשונה מאז 2022 שבה לא זכתה בתואר גראנד סלאם, אחרי הפסדים בגמר אליפות אוסטרליה וארה"ב. היא אמנם זכתה בשלושה תארים נוספים, בהם באינדיאן וולס ובמיאמי, אך איבדה את המקום הראשון בעולם לאלנה ריבאקינה לאחר 99 שבועות בפסגה.
"זה היה משחק קשה מאוד", הודתה סביטולינה בת ה-32 בסיום. "הקושי היה במיוחד מבחינה מנטלית. ניסיתי לשחק נקודה אחרי נקודה. זה הטורניר שבו אתה מביא הכל לשולחן ומנסה לשחק כל משחק כאילו הוא האחרון".