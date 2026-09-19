אנסטסיה גורבנקו (23), השחיינית האולימפית הבכירה של ישראל ממכבי קריית ביאליק, תפתח בשבוע הבא (חמישי) את עונתה השנייה בנבחרת השחייה של אוניברסיטת לואיוויל בקנטאקי. בשונה מהעונה שעברה, השנה תמונה גורבנקו לקפטנית הנבחרת, המונה 23 שחייניות.

אנסטסיה גורבנקו (23), השחיינית האולימפית הבכירה של ישראל ממכבי קריית ביאליק, תפתח בשבוע הבא (חמישי) את עונתה השנייה בנבחרת השחייה של אוניברסיטת לואיוויל בקנטאקי. בשונה מהעונה שעברה, השנה תמונה גורבנקו לקפטנית הנבחרת, המונה 23 שחייניות.

אנסטסיה גורבנקו (23), השחיינית האולימפית הבכירה של ישראל ממכבי קריית ביאליק, תפתח בשבוע הבא (חמישי) את עונתה השנייה בנבחרת השחייה של אוניברסיטת לואיוויל בקנטאקי. בשונה מהעונה שעברה, השנה תמונה גורבנקו לקפטנית הנבחרת, המונה 23 שחייניות.

לראשונה השנה תצא לדרך בארצות הברית ליגת שחייה חדשה, ה-CSL, שבה ישתתפו 12 מהנבחרות הטובות בארצות הברית. הליגה, הממומנת על ידי גורם פרטי, נועדה לייצר עניין רב יותר בקרב אוהדי השחייה, בין היתר בזכות פורמט תחרויות שיהיה בעל אופי של מופע לקהל.

לראשונה השנה תצא לדרך בארצות הברית ליגת שחייה חדשה, ה-CSL, שבה ישתתפו 12 מהנבחרות הטובות בארצות הברית. הליגה, הממומנת על ידי גורם פרטי, נועדה לייצר עניין רב יותר בקרב אוהדי השחייה, בין היתר בזכות פורמט תחרויות שיהיה בעל אופי של מופע לקהל.

לראשונה השנה תצא לדרך בארצות הברית ליגת שחייה חדשה, ה-CSL, שבה ישתתפו 12 מהנבחרות הטובות בארצות הברית. הליגה, הממומנת על ידי גורם פרטי, נועדה לייצר עניין רב יותר בקרב אוהדי השחייה, בין היתר בזכות פורמט תחרויות שיהיה בעל אופי של מופע לקהל.

על פי לוח הזמנים המקצועי המסתמן, גורבנקו עשויה להשתתף בעונת 2026/27 בעשרות תחרויות, כאשר אחת לשבועיים היא צפויה לקחת חלק בתחרות.

על פי לוח הזמנים המקצועי המסתמן, גורבנקו עשויה להשתתף בעונת 2026/27 בעשרות תחרויות, כאשר אחת לשבועיים היא צפויה לקחת חלק בתחרות.

על פי לוח הזמנים המקצועי המסתמן, גורבנקו עשויה להשתתף בעונת 2026/27 בעשרות תחרויות, כאשר אחת לשבועיים היא צפויה לקחת חלק בתחרות.