אנסטסיה גורבנקו (23), השחיינית האולימפית הבכירה של ישראל ממכבי קריית ביאליק, תפתח בשבוע הבא (חמישי) את עונתה השנייה בנבחרת השחייה של אוניברסיטת לואיוויל בקנטאקי. בשונה מהעונה שעברה, השנה תמונה גורבנקו לקפטנית הנבחרת, המונה 23 שחייניות.
לראשונה השנה תצא לדרך בארצות הברית ליגת שחייה חדשה, ה-CSL, שבה ישתתפו 12 מהנבחרות הטובות בארצות הברית. הליגה, הממומנת על ידי גורם פרטי, נועדה לייצר עניין רב יותר בקרב אוהדי השחייה, בין היתר בזכות פורמט תחרויות שיהיה בעל אופי של מופע לקהל.
במסגרת הליגה תתחרה גורבנקו בשני סבבים של תחרויות מוקדמות, שמהם יעפילו הנבחרות הטובות ביותר לחצי הגמר ולגמר. מבחינה מקצועית, ה-CSL כוללת עד שמונה תחרויות לכל היותר וצפויה להסתיים ב-7 בנובמבר.
ההשתתפות בליגת ה-CSL תהיה בנוסף לפעילותה של גורבנקו בנבחרת אוניברסיטת לואיוויל, שסיימה בעונה שעברה במקום השמיני בליגת ה-NCAA.
על פי לוח הזמנים המקצועי המסתמן, גורבנקו עשויה להשתתף בעונת 2026/27 בעשרות תחרויות, כאשר אחת לשבועיים היא צפויה לקחת חלק בתחרות.
גורבנקו, שנחשבת לשחיינית מפתח בלואיוויל וליצרנית הנקודות העיקרית של הנבחרת, מצטיינת במספר סגנונות שחייה. המאמנים שלה טרם קבעו באילו משחים תתחרה.
"אני נכנסת לתקופה עמוסה מאוד, מעניינת ובעיקר מאתגרת. אני אוהבת מאוד להתחרות וההתרגשות רבה. תחרויות עושות לי טוב. אני לומדת מכל זינוק, ובשנים קודמות, בעונות שבהן התחריתי הרבה, הצלחתי בתחרויות המטרה. לצד העומס בבריכה, גם תוכנית הלימודים שלי תהיה עמוסה מאוד, והאתגר הוא לשלב בין הלימודים לשחייה בצורה המיטבית ביותר", אמרה גורבנקו.
בדצמבר הקרוב (1–6) אמורה גורבנקו להשתתף באליפות העולם בבריכות קצרות בבייג׳ינג. ב-2021 זכתה גורבנקו בשתי מדליות זהב באליפות העולם בבריכות קצרות באבו דאבי, במשחים ל-50 מטר חזה ול-100 מטר מעורב אישי. מאז היא לא השתתפה בתחרויות במסגרת זו, מאחר שהן לא היו חלק מהתוכנית המקצועית שלה.
לאחר התחרות בסין היא צפויה להגיע לישראל כדי להשתתף באליפות החורף. בין אליפות העולם לאליפות ישראל, במהלך חופשתה מהלימודים, תצא גורבנקו עם נבחרת לואיוויל למחנה אימונים מיוחד בפלורידה.