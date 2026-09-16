אריק איינשטיין, הגדול מכולם, שר: "עוף גוזל, חתוך את השמיים, טוס לאן שבא לך". אם נהיה כנים עם עצמנו, זו אחת הדילמות הגדולות שלנו כהורים. מצד אחד אנחנו רוצים שהילדים ילכו בדרכנו, ומצד שני מבינים שהדרך היא שלהם – ורוצים רק שיהיה להם טוב.

עולם הספורט מלא בילדים שהמשיכו את הוריהם ובחרו באותו מסלול מקצועי. לפעמים ההורה נשאר הדמות הבולטת במשפחה, ובמקרים אחרים דור ההמשך מצליח אפילו להאפיל עליו.

לברון וברוני ( צילום: Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

הדוגמה הבולטת ביותר מהשנים האחרונות היא לברון וברוני ג'יימס. לברון חלם לשחק עם בנו באותה קבוצה ב־NBA, ובעונה שעברה החלום התגשם כשהשניים לבשו יחד את מדי לוס אנג'לס לייקרס. גם בניו של מיקי ברקוביץ' המשיכו את דרכו ושיחקו כדורסל בליגה הבכירה בישראל.

סיפור מרתק נוסף שייך ליוס ומקס ורסטאפן, אב ובנו שהגיעו לפורמולה 1. השניים התחרו יחד במרוצי ראלי בבלגיה, כחלק מאותה קבוצה, והחליפו ביניהם בזמן אמת עצות ומידע על המסלול.

ויש גם סיפור יוצא דופן על אם ובתה שהתחרו זו לצד זו. מרגרט ומרי אבוט השתתפו בטורניר הגולף באולימפיאדת פריז 1900, השנייה בעת החדשה. מרגרט זכתה בתחרות הנשים, ואמה סיימה במקום השביעי – המקרה היחיד בתולדות המשחקים שבו אם ובתה התחרו באותו אירוע אולימפי.

אלה רק כמה מתוך סיפורים רבים על בני הדור הבא שבחרו ללכת בעקבות הוריהם. אבל בסופו של דבר, הבחירה היא שלהם. אנחנו יכולים ללוות, לייעץ ולעזור, אבל עלינו לאפשר לגוזלים שלנו לסלול את דרכם ולעשות הכל כדי שיצליחו בה.

בנימה אישית, אין דבר משמח ומרגש יותר מלראות את בתי מפלסת את דרכה ובונה בית עם שותף אהוב ויקר. הלב מתרחב כשאני רואה את מיטב ושחר יוצאים יחד לפרק חדש בחייהם. מזל טוב, מיטב ושחר האהובים. עופו הכי רחוק שתרצו – אנחנו תמיד איתכם.





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