Winner Epic Israel 2026, המתקיים לזכרו של גיורא צחור ז"ל זו השנה ה-11, יחזור לראשונה מאז המלחמה לגליל המערבי. המרוץ ייערך בין 14 ל-17 באוקטובר במועצה האזורית מטה אשר, בהשתתפות מאות רוכבים שיחזרו ליערות ולסינגלים שהיו סגורים במשך כשלוש שנים.

האירוע, בחסות Winner ומותג האופניים Specialized ובשיתוף קק"ל, יעבור בחלק מהמסלולים ששוקמו ושודרגו לאחר המלחמה. לצד מאות הרוכבים ישתתפו בו גם פצועי צה"ל מארגון "אחים לחיים", הפועל למען לוחמים שנפצעו במהלך שירותם ומסייע להם בתהליכי השיקום.

גלריה גיא צחור ז"ל ( צילום: באדיבות Winner Epic Israel )

קק"ל פועלת בתקופה האחרונה לשיקום רחב היקף של מרחבי הצפון, הכולל יערות, דרכי נוף, חניונים ותשתיות רכיבה. במסגרת העבודות משודרגים כ־100 ק"מ של סינגלים, ובהם חניתה, כברי, יחיעם ומצובה. תוואי המרוץ יעבור בחלק מהמסלולים שנפתחו מחדש ויאפשר לקהילת הרוכבים לחזור אליהם.

מירוץ האופניים לזכרו של גיא צחור ז"ל ( צילום: באדיבות Winner Epic Israel )

"החזרה של Winner Epic Israel לצפון היא מבחינתנו הרבה מעבר לבחירת מסלול חדש", אמר גל צחור, מייסד ומפיק המרוץ ומבכירי ענף האופניים בישראל. "אחרי שלוש שנים שבהן האזור הזה היה כמעט מחוץ למפת הרכיבה, אנחנו רוצים להיות בין הראשונים שחוזרים אליו. כשמאות רוכבים מגיעים לכאן, הם מביאים איתם משפחות, חברים, לינה, מסעדות ועסקים מקומיים. אנחנו רוצים שהמרוץ יהיה חלק מהתנועה הזו ויעזור להחזיר את הצפון לפעילות".

צחור הוסיף: "Winner Epic Israel נולד מתוך אהבה לארץ, לאופניים ולקהילה, והוא ממשיך את הדרך של אבי, גיורא צחור ז"ל, שאותו אנחנו מנציחים מדי שנה. החזרה לצפון אחרי שלוש שנים היא רגע משמעותי עבורנו. זו לא רק רכיבה על שבילים – זו אמירה. אנחנו רוצים להיות שם, לרכוב שם ולהראות שהצפון חוזר".

מירוץ האופניים לזכרו של גיא צחור ז"ל ( צילום: באדיבות Winner Epic Israel )

ארבעה ימים וכ־300 ק"מ של רכיבה

Winner Epic Israel הוא מרוץ אופני הרים רב־יומי הנמשך ארבעה ימים. במהדורת 2026 צפויים המשתתפים להתמודד עם כ-300 ק"מ וכ-3,000 מטר טיפוס מצטבר, לצד סינגלים, שבילים וקטעי שטח. במקביל לטור המלא יתקיימו גם מקצים חד־יומיים, מקצה ג'וניורס ומקצה שליחים.

מאיר ברדוגו, מנכ"ל הטוטו, אמר: "הטוטו גאה להיות שותף גם השנה ל־Winner Epic Israel בשיתוף קק"ל – תחרות בסטנדרטים מקצועיים גבוהים, שמציגה את ישראל באור חיובי. עבורנו, זו דרך נוספת לבטא את המחויבות שלנו לקידום הספורט הישראלי, ובשנה הזו גם לקחת חלק במאמץ לחיזוק הצפון, לשיקום ולחזרה לשגרה".