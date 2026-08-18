בקיץ 2025 אתלטיקו מדריד רכשה את מארק פוביל מאלמריה ב-16 מיליון אירו, אחרי שחטפה אותו מוולבס שהייתה קרובה מאוד לסכם על העברתו. באותו קיץ אתלטיקו עשתה מהפכה בסגל כשהביאה לקבוצה תשעה שחקנים חדשים, שביניהם היו שמות יותר מוכרים כמו אלכס באאנה וג׳וני קרדוסו. לא היה כל כך ברור איפה פוביל, שהגיע כמגן ימני, ישתלב כשיש בקבוצה כבר את מרקוס יורנטה ונהואל מולינה שמשחקים באותה עמדה.

וההתחלה לא הייתה פשוטה בכלל. פוביל נשאר רוב הזמן על הספסל, פתח בהרכב פעם אחת ושיחק רק 428 דקות עד חודש דצמבר, כשיורנטה ומולינה הועדפו עליו בהרכב. אבל פוביל? המשיך להאמין ולהתאמן קשה, ואפילו אמר "מאז שהגעתי לפה אני לא רוצה לעזוב. אני רוצה להישאר כאן כל החיים, ומקווה שאני אסיים את הקריירה שלי כאן כקפטן" כל זה לשחקן שבקושי מקבל זמן משחק.





מארק פוביל ( צילום: Reuters )





בתחילת חודש נובמבר, רובין לה נורמנד שהיה בלם פותח בהרכב נפצע במשחק בליגת האלופות נגד אוניון סן ז'ילואז והושבת לחודש. בעקבות זאת, סימאונה התמקד באימונים עם פוביל על תפקיד בלם, וכשעשה התקדמות טובה באימונים, ואחרי כחודש התחיל לקבל את הקרדיט שלו הוא חיכה.

כמגן ימני, פוביל לא היה השחקן המודרני שבדיוק מתאים לעמדה הזאת בשביל סימאונה. הוא אמנם די מהיר אבל לא מחזיק בשליטה טובה מספיק בכדור, לא מאיים הרבה על השער, בלי הרמות יותר מדי טובות ולא מרבה לעשות עקיפות על הקו וכניסות לאמצע, התכונות שיש לרוב המגינים היום בכדורגל וגם ליורנטה שהועדף עליו ומשחק כבר הרבה שנים בקבוצה. פוביל נחשב יותר למגן של פעם, שמתעסק כמעט ורק בהגנה.

שינוי העמדה שלו הסתמן כהברקה של סימאונה. כבר בחודשיים הראשונים שלו כבלם הוא זכה פעמיים בתואר שחקן החודש של אתלטיקו והראה יכולת טובה והפך לשחקן הרכב קבוע. לפוביל יש את כל התכונות בשביל להיות בלם מצוין. הוא גבוה (1.90 מ'), מהיר, אתלט, פיזי, נלחם על כל כדור, מיקום טוב, מתקל מצוין עם 65 אחוזי הצלחה בתיקולים ועם משחק ראש אדיר, כשיש לו 71 אחוז הצלחה בקרבות אוויריים, ואין לו חולשה מובהקת. איפה הוא בכל זאת יכול להשתפר? הוא כן לעיתים אגרסיבי מדי במאבקי כדור, מה שגורם לו לקבל כרטיסים צהובים שיכולים לסכן אותו.

בחודשים שלאחר מכן פוביל המשיך ביכולת המצוינת שלו והגיע עם אתלטיקו לגמר הגביע הספרדי נגד ריאל סוסיאדד, שהסתיים בהפסד כואב בפנדלים. ואם היה ניתן לראות שהוא מחובר למועדון כבר בהתחלה, אז גם שם ראו את זה כשלא יכל לעצור את הדמעות אחרי שריקת הסיום. התגובה והראיונות שלו מראים כמה אכפת לו מהמועדון ושהוא בהחלט יום אחד גם יוכל להיות הקפטן של הקבוצה. ואחרי היכולת הטובה שלו, הוא גם זומן לסגל של נבחרת ספרד למונדיאל, שם קיבל רק דקות בודדות בניצחון 0:3 על אוסטריה בשלב 32 הגדולות אבל זכה להניף את הגביע.

בשנים האחרונות ההגנה של אתלטיקו נחלשה משמעותית ומתחלפים בה המון שחקנים. היא סופגת לא מעט ונראית פשוט לא יציבה. העונה, ביחד עם שחקני רכש משמעותיים בהגנה כמו אלכס גרימאלדו וכריסטיאן רומרו, הוא יכול להוכיח את המקום שלו במועדון ולהחזיר את ההגנה למה שהייתה בשנים הקודמות של סימאונה.

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