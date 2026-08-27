בעלי קבוצות ה-NFL אישרו את מכירת סיאטל סיהוקס, אלופת הסופרבול המכהנת, לקבוצת משקיעים בראשות המיליארדר וינוד קהוסלה תמורת סכום חסר תקדים של 9.612 מיליארד דולר. הרכישה אושרה לאחר שהשיגה את תמיכתם של לפחות 24 מתוך 32 בעלי הקבוצות בליגה, והיא הופכת לאחת העסקאות הגדולות ביותר בתולדות הספורט האמריקאי.

העסקה מסיימת את הבעלות של נאמנות פול אלן, מייסד-שותף של מיקרוסופט, שרכש את הסיהוקס ב-1997. לאחר מותו ב-2018 עברה השליטה בקבוצה לאחותו, ג'ודי אלן, שקיבלה את האחריות על הקבוצה ועל פורטלנד טרייל בלייזרס מה-NBA, לצד הנחיה למכור את שתי הקבוצות בהמשך ולהעביר את התמורה לצדקה.

גלריה שחקני סיאטל אחרי הזכייה בסופרבול בשנה שעברה ( צילום: AP Photo/Julio Cortez )

הסכום ששולם עבור סיאטל גבוה משמעותית מה-6.05 מיליארד דולר ששולמו עבור וושינגטון קומנדרס ב-2023, ומציב את העסקה במקום השני ברשימת המכירות הגדולות ביותר של קבוצות ספורט בארה"ב. במקום הראשון נמצאת כיום לוס אנג'לס לייקרס, שנמכרה בשנה שעברה תמורת כ-10 מיליארד דולר, כאשר לפי דיווחים היא נמצאת כעת בתהליך שינוי בעלות נוסף בעסקה שעשויה להגיע ל-12.5 מיליארד דולר.

קהוסלה בן ה-71 הוא ממייסדי חברת הטכנולוגיה Sun Microsystems ומייסד קרן ההון סיכון Khosla Ventures. לפי פורבס, הונו האישי מוערך בכ-13.2 מיליארד דולר. במסגרת העסקה הוא ייאלץ לוותר על אחזקת מיעוט שהייתה לו בסן פרנסיסקו פורטי ניינרז, בהתאם לכללי ה-NFL בנוגע לבעלות על קבוצות.

"אנחנו מרגישים כבוד שהופקד בידינו להיות הבעלים הבאים של סיאטל סיהוקס. באיזו תדירות אתה מקבל הזדמנות לקנות קבוצה שרק זכתה בסופרבול?", אמר קהוסלה לאחר אישור העסקה.

הבעלים החדש. וינוד קהוסלה ( צילום: AP Photo/Brynn Anderson )

"אנחנו ברי מזל בצורה יוצאת דופן וצנועים לנוכח המתנה הזו, הייתי אומר, מצד נאמנות אלן. אנחנו מצפים לבנות על מורשת הניצחונות שפול אלן יצר ולזכות באמון של ארגון הסיהוקס ושל האוהדים בכל מקום".

במסיבת עיתונאים שנערכה לאחר אישור העסקה הבהיר הבעלים החדש כי המטרה שלו ברורה: להמשיך את ההצלחה המקצועית ולא להסתפק באליפות שכבר הושגה. "המשימה שעומדת בפנינו למעשה פשוטה מאוד - לשמור על רצף הניצחונות, לזכות בעוד סופרבול", אמר.