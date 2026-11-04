ביום שני, יממה לפני שהאמריקאים יצאו לקלפיות, עלתה ריילי וייס לפרקט בניו יורק, קלעה 18 נקודות וסייעה לאוניברסיטת קולומביה לפתוח את עונת כדורסל המכללות בניצחון 71:65 על דייווידסון. עוד משחק פתיחה מוצלח של שחקנית מצוינת, לכאורה. אלא שבמקרה של וייס, יש לסיפור הזה גם רקע שחורג הרבה מעבר לכדורסל.

וייס, גארדית יהודייה שנבחרה בעונה שעברה לשחקנית השנה בליגת הקיסוס היוקרתית, היא אחת הכוכבות הבולטות בכדורסל המכללות. לאחרונה נכללה ברשימת 20 המועמדות לפרס הגארדית המצטיינת בארה"ב. את כל זה היא עושה בקולומביה, אוניברסיטה ששמה הפך בשנים האחרונות כמעט לשם נרדף למחאות הסוערות נגד ישראל ולמתיחות סביב מעמדם של הסטודנטים היהודים.

גל רביב ( צילום: אתר פיב"א )

זה לא עניין של תחושות בלבד. ועדה מיוחדת שהקימה האוניברסיטה תיעדה עדויות של סטודנטים יהודים וישראלים על הטרדות, נידוי וגילויי עוינות בעקבות 7 באוקטובר. גם השנה דווח על תקריות אנטישמיות באזור הקמפוס. ניו יורק עצמה, שבראשה עומד כעת זוהרן ממדני, המזוהה עם תמיכה בחרם על ישראל, ממשיכה להיות מוקד לוויכוח פוליטי חריף בנושא. אין בכך כדי לקבוע שווייס חוותה בעצמה יחס עוין, אבל קשה להתעלם מהמציאות שסביבה.

פתיחת עונת ה־NCAA היא הזדמנות להביט גם על הישראליות שמשחקות מעבר לים. מי שהתרגל בשנים האחרונות לעקוב אחרי ירדן גרזון ורומי לוי במכללות צריך לעדכן את רשימת המעקב. גרזון כבר עברה לכדורסל האירופי ומשחקת בסראגוסה הספרדית, ואילו לוי הצטרפה לכוכב האדום בלגרד, שם היא משתפת פעולה עם דוריאן דהן. את מקומן תופס דור חדש של שחקניות ישראליות, שכל אחת מהן מנסה לבנות לעצמה קריירה בסביבה שונה לחלוטין מזו שהכירה בארץ.

אחת המסקרנות שבהן היא גל רביב, שפותחת את עונתה השלישית במכללות והשנייה באוניברסיטת מיאמי שבפלורידה. רביב, שהייתה מנהיגה בנבחרות הצעירות של ישראל, כבר קיבלה מעמד דומה גם בקבוצתה האמריקאית ונבחרה לאחת משלוש הקפטניות שלה. אחרי עונה שבה ביססה את מעמדה כשחקנית מרכזית, האחריות עליה רק גדלה. מעבר ליכולת לייצר נקודות ולנהל את המשחק, היא נדרשת עכשיו להוביל חדר הלבשה המורכב משחקניות מרקעים וממדינות שונות. עבור ישראלית צעירה בתקופה הנוכחית, זה בהחלט לא עניין של מה בכך.

אבל לא כל הקמפוסים בארה"ב נראים כמו קולומביה, ולא בכל מקום מתנהלים אותם מאבקים. תמר זינגר, שהצטרפה העונה לאוניברסיטת באטלר באינדיאנה, מגיעה למוסד שכבר הפעיל בשיתוף ארגון הלל הבינלאומי תוכנית לשיפור האקלים עבור סטודנטים יהודים ולהתמודדות עם אנטישמיות. זו כמובן אינה תעודת ביטוח מפני גילויי עוינות, אבל לפחות מדובר באוניברסיטה שמכירה בבעיה ופועלת בנושא.

בצפון קרוליינה משחקות שירה שני, שהצטרפה לקווינס, ועמית אריאלי, שהגיעה לקמפבל. לי טייכמן ממשיכה בדרום פלורידה, בעוד שיראל נחום משחקת באוניברסיטת קליפורניה באירוויין והודיה קבדה עברה לקאל סטייט נורת'רידג'. יהלי בן הרוש, מצידה, הצטרפה לנורת'ווסטרן סטייט בלואיזיאנה. המרחקים בין השחקניות עצומים, וגם סביבת הלימודים והחיים שלהן שונה ממקום למקום.

קל להתפתות ולחלק את המפה לקמפוסים עוינים ולמקומות בטוחים, אבל המציאות מורכבת יותר. גם אוניברסיטה שנחשבת ידידותית לסטודנטים יהודים אינה חסינה מפני תקריות אנטישמיות, ומנגד, לא כל מחאה נגד ישראל הופכת בהכרח לאיום על שחקנית ישראלית. השאלה המעניינת היא כיצד כל אחת מהן מתמודדת עם השילוב שבין לימודים, כדורסל תחרותי וזהות לאומית שלעיתים נמצאת במרכזו של ויכוח ציבורי טעון.

ויש גם מי שכבר פתחה את העונה ברגל ימין. הילה קארש ערכה את הופעת הבכורה הרשמית שלה באקסבייר, עלתה מהספסל ל־20 דקות ותרמה ארבע נקודות, ארבעה ריבאונדים, אסיסט ושתי חטיפות בניצחון 75:63 על פרדו פורט ויין. מבחינה סטטיסטית זו אולי לא הופעה שתיכנס לספרי ההיסטוריה, אבל עבור שחקנית שמנסה לפלס את דרכה בקבוצה חדשה, כל דקה על הפרקט היא הזדמנות להוכיח שהיא שייכת.

וכאן נמצא אולי הסיפור האמיתי של הנציגות שלנו. בחירת מכללה בארה"ב הייתה תמיד החלטה מקצועית ואישית משמעותית, אבל בשנים האחרונות נוספה לה גם שאלת תחושת הביטחון והשייכות. לצד איכות הקבוצה, המאמן והסיכוי לקבל דקות משחק, יש חשיבות גם לסביבה שבה השחקנית תחיה, תלמד ותבלה חלק ניכר משנותיה הצעירות.

בזמן שאמריקה עסוקה בבחירות ובמאבקים פוליטיים, עונת המכללות רק מתחילה. הישראליות והכוכבות היהודיות ימשיכו להימדד בנקודות, באסיסטים ובניצחונות, אבל כדאי לזכור שהחיים שלהן אינם מסתיימים עם הבאזר. לפעמים, דווקא המבחנים החשובים ביותר מחכים מחוץ למגרש.





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