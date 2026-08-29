15 שנה ושמונה חודשים חלפו מאז עזב אדין דז'קו את הכדורגל הגרמני. אחרי ארבע עונות וחצי בוולפסבורג, שבהן רשם 142 משחקים, 85 שערים, 35 בישולים ואליפות היסטורית אחת, המשיך החלוץ למנצ'סטר סיטי, רומא, אינטר ופנרבחצ'ה. בכל אחת מהן הוא הוכיח מחדש כי לא משנה באיזו מדינה, ליגה או שיטת משחק יציבו אותו, הדרך אל השער תישאר מוכרת לו.
בקיץ 2025 הצטרף דז'קו לפיורנטינה, אבל שם הדברים לא התפתחו כפי שתכנן. במהלך חצי עונה הוא מיעט לשחק ורשם 11 הופעות ליגה ללא שער. למרות כמה הצעות, שחלקן כללו שכר גבוה יותר, בחר הבוסני ללכת בעקבות התשוקה שלו למשחק. הוא ויתר על כסף וחתם בינואר בשאלקה, אז מוליכת הליגה השנייה בגרמניה.
כבר בהופעת הבכורה שלו, כשעלה מהספסל מול קייזרסלאוטרן, הבקיע דז'קו והפך לכובש המבוגר בתולדות הבונדסליגה השנייה. הוא סיים את העונה עם שישה שערים ושלושה בישולים ב-11 משחקים והיה אחד הגורמים המשמעותיים לזכייתה של שאלקה באליפות ולהעפלתה לליגה הבכירה.
החוזה הקצר שעליו חתם הסתיים בקיץ, ולאחר שהוביל את בוסניה במונדיאל 2026 החליט דז'קו להמשיך את הסיפור. בתחילת אוגוסט הוא חתם בשאלקה לעונה נוספת, וכעת ישוב לבונדסליגה עם הקבוצה שאותה עזר להחזיר למקומה הטבעי.
דז'קו הוא כנראה אחד החלוצים המוערכים פחות מכפי שמגיע להם בדור האחרון. הוא כבש יותר מ-400 שערים במדי הקבוצות שבהן שיחק ובנבחרת, זכה בשלל תארים קבוצתיים ואישיים והוביל את בוסניה לשני מונדיאלים. הוא מלך השערים ושיאן ההופעות של הנבחרת, ובעיני רבים גם הכדורגלן הבוסני הגדול בכל הזמנים. למרות כל אלה, שמו עדיין אינו מוזכר מספיק בדיונים על החלוצים הבולטים של תקופתו.
עכשיו, אחרי שסייע להחזיר את שאלקה לקדמת הכדורגל הגרמני, הוא יפתח איתה ביום ראשון באוגסבורג את עונת החזרה לבונדסליגה.
אולי זו תהיה העונה האחרונה בקריירה שלו, ואולי גם לא. אבל אם יש משהו שהמסלול הארוך של דז'קו לימד אותנו, זה שלעולם לא כדאי להספיד אותו מוקדם מדי. גם בגיל 40 הוא עולה למגרש עם אותה תשוקה של הנער בן ה-17 שעשה את צעדיו הראשונים בכדורגל המקצועני.
גם אתם רוצים להיות פרשנים? איך זה עובד? פשוט מאוד: כותבים ושולחים בגוף המייל או בקובץ Word לכתובת: kick@ynet.co.il, בצירוף שם מלא.
אורך הטקסט הרצוי: 250–800 מילים. אין לצרף תמונות, טבלאות או גרפים. אם הטקסט מתייחס לאירוע עתידי – שלחו אותו מספר ימים מראש.