15 שנה ושמונה חודשים חלפו מאז עזב אדין דז'קו את הכדורגל הגרמני. אחרי ארבע עונות וחצי בוולפסבורג, שבהן רשם 142 משחקים, 85 שערים, 35 בישולים ואליפות היסטורית אחת, המשיך החלוץ למנצ'סטר סיטי, רומא, אינטר ופנרבחצ'ה. בכל אחת מהן הוא הוכיח מחדש כי לא משנה באיזו מדינה, ליגה או שיטת משחק יציבו אותו, הדרך אל השער תישאר מוכרת לו.

15 שנה ושמונה חודשים חלפו מאז עזב אדין דז'קו את הכדורגל הגרמני. אחרי ארבע עונות וחצי בוולפסבורג, שבהן רשם 142 משחקים, 85 שערים, 35 בישולים ואליפות היסטורית אחת, המשיך החלוץ למנצ'סטר סיטי, רומא, אינטר ופנרבחצ'ה. בכל אחת מהן הוא הוכיח מחדש כי לא משנה באיזו מדינה, ליגה או שיטת משחק יציבו אותו, הדרך אל השער תישאר מוכרת לו.

15 שנה ושמונה חודשים חלפו מאז עזב אדין דז'קו את הכדורגל הגרמני. אחרי ארבע עונות וחצי בוולפסבורג, שבהן רשם 142 משחקים, 85 שערים, 35 בישולים ואליפות היסטורית אחת, המשיך החלוץ למנצ'סטר סיטי, רומא, אינטר ופנרבחצ'ה. בכל אחת מהן הוא הוכיח מחדש כי לא משנה באיזו מדינה, ליגה או שיטת משחק יציבו אותו, הדרך אל השער תישאר מוכרת לו.

בקיץ 2025 הצטרף דז'קו לפיורנטינה, אבל שם הדברים לא התפתחו כפי שתכנן. במהלך חצי עונה הוא מיעט לשחק ורשם 11 הופעות ליגה ללא שער. למרות כמה הצעות, שחלקן כללו שכר גבוה יותר, בחר הבוסני ללכת בעקבות התשוקה שלו למשחק. הוא ויתר על כסף וחתם בינואר בשאלקה, אז מוליכת הליגה השנייה בגרמניה.

בקיץ 2025 הצטרף דז'קו לפיורנטינה, אבל שם הדברים לא התפתחו כפי שתכנן. במהלך חצי עונה הוא מיעט לשחק ורשם 11 הופעות ליגה ללא שער. למרות כמה הצעות, שחלקן כללו שכר גבוה יותר, בחר הבוסני ללכת בעקבות התשוקה שלו למשחק. הוא ויתר על כסף וחתם בינואר בשאלקה, אז מוליכת הליגה השנייה בגרמניה.

בקיץ 2025 הצטרף דז'קו לפיורנטינה, אבל שם הדברים לא התפתחו כפי שתכנן. במהלך חצי עונה הוא מיעט לשחק ורשם 11 הופעות ליגה ללא שער. למרות כמה הצעות, שחלקן כללו שכר גבוה יותר, בחר הבוסני ללכת בעקבות התשוקה שלו למשחק. הוא ויתר על כסף וחתם בינואר בשאלקה, אז מוליכת הליגה השנייה בגרמניה.

דז'קו הוא כנראה אחד החלוצים המוערכים פחות מכפי שמגיע להם בדור האחרון. הוא כבש יותר מ-400 שערים במדי הקבוצות שבהן שיחק ובנבחרת, זכה בשלל תארים קבוצתיים ואישיים והוביל את בוסניה לשני מונדיאלים. הוא מלך השערים ושיאן ההופעות של הנבחרת, ובעיני רבים גם הכדורגלן הבוסני הגדול בכל הזמנים. למרות כל אלה, שמו עדיין אינו מוזכר מספיק בדיונים על החלוצים הבולטים של תקופתו.

דז'קו הוא כנראה אחד החלוצים המוערכים פחות מכפי שמגיע להם בדור האחרון. הוא כבש יותר מ-400 שערים במדי הקבוצות שבהן שיחק ובנבחרת, זכה בשלל תארים קבוצתיים ואישיים והוביל את בוסניה לשני מונדיאלים. הוא מלך השערים ושיאן ההופעות של הנבחרת, ובעיני רבים גם הכדורגלן הבוסני הגדול בכל הזמנים. למרות כל אלה, שמו עדיין אינו מוזכר מספיק בדיונים על החלוצים הבולטים של תקופתו.

דז'קו הוא כנראה אחד החלוצים המוערכים פחות מכפי שמגיע להם בדור האחרון. הוא כבש יותר מ-400 שערים במדי הקבוצות שבהן שיחק ובנבחרת, זכה בשלל תארים קבוצתיים ואישיים והוביל את בוסניה לשני מונדיאלים. הוא מלך השערים ושיאן ההופעות של הנבחרת, ובעיני רבים גם הכדורגלן הבוסני הגדול בכל הזמנים. למרות כל אלה, שמו עדיין אינו מוזכר מספיק בדיונים על החלוצים הבולטים של תקופתו.