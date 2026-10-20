הערב ייפגשו בפריז שתיים מהקבוצות ההתקפיות והמסקרנות בעולם. מצד אחד ברצלונה, שפתחה את העונה בסערה ומציגה כדורגל שקשה להישאר אדישים אליו. מהצד השני פ.ס.ז', שזכתה פעמיים ברציפות בליגת האלופות וממשיכה להוכיח שהיא יודעת לשלב כדורגל יפה עם תוצאות.

עבור ברצלונה, המשחק הזה הוא הרבה יותר מעוד מפגש בשלב הליגה. זו הזדמנות להוכיח שהקבוצה הנוכחית מסוגלת להפוך לאחת הגדולות בתולדות המועדון, ולא רק להלהיב את האוהדים עם שערים וניצחונות. אחרי תשעה ניצחונות בתשעה מחזורי ליגה ו־39 שערי זכות, הגיע הזמן למבחן אופי אמיתי.

גלריה שחקני ברצלונה חוגגים ( צילום: AP Photo/Jose Breton )

כי לרשום עוד נתון בסטטיסטיקה זה נחמד, אבל אם לא עושים איתו משהו בסוף, זה כמו עוד יום שהתבזבז במשרד. ברצלונה כבר הוכיחה שהיא יודעת להבקיע, לשלוט ולדרוס. עכשיו היא צריכה להראות שהיא מסוגלת לעשות את כל אלה גם מול הקבוצה שכובשת את אירופה בשנתיים האחרונות.

מאמנה האנזי פליק בוודאי יכול להצביע על הנסיבות המקלות: ההיעדרויות בהגנה, עומס המשחקים והקושי לשמור על יציבות כשהסגל חסר. ז'ול קונדה, אריק גרסיה ואנדראס כריסטנסן ייעדרו, והמערך האחורי יצטרך לעמוד במבחן הקשה ביותר שלו העונה. אלא שבשלב מסוים צריך להפסיק לספור חיסורים ולהתחיל לספק תשובות.

את פריז כל זה לא ממש מעניין. הקבוצה של לואיס אנריקה מגיעה אחרי ניצחון 2:4 על מנצ'סטר סיטי, עם הביטחון של מי שכבר הגיעה לפסגת הכדורגל האירופי ולא מתכוונת לוותר עליה. דזירה דואה, עוסמאן דמבלה ושאר החברים כבר הוכיחו שהם מסוגלים להכריע משחקים גדולים. מבחינתם, השיאים של ברצלונה הם בעיקר נתונים על הנייר.

מרקיניוס ( צילום: AP Photo/Jean-Francois Badias )

וזה בדיוק מה שהופך את המפגש הזה למסקרן כל כך. מצד אחד קבוצה צעירה, רעבה ומלאת כישרון, שרוצה להוכיח שהעתיד שייך לה. מצד שני מכונה משומנת שכבר למדה איך מנצחים ברגעים החשובים באמת. ברצלונה אולי מגיעה בכושר נהדר, אבל פריז מגיעה עם משהו שהקטלאנים עדיין מחפשים: הוכחה שאפשר ללכת עד הסוף.

יהיה מרתק לראות כיצד לאמין ימאל, פדרי ורודרי יתמודדו עם הלחץ, הקצב והעוצמות שמכתיבה הקבוצה של אנריקה. האם הכישרון יספיק גם כשהיריבה לא תאפשר להם לעשות ככל העולה על רוחם? והאם ברצלונה תצליח להתמודד עם אחת ההתקפות הקטלניות באירופה דווקא כשההגנה שלה חסרה?

ניצחון בפריז לא יעניק לברצלונה את הגביע עם האוזניים הגדולות, אבל הוא בהחלט יאפשר לה לשלוח מסר לכל היבשת. אחרי שנים של הבטחות, רגעי קסם ואכזבות, הגיע הזמן להוכיח שהפעם היא לא מסתפקת בכדורגל יפה. היא רוצה גם את התואר.





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