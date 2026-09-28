נשיא פיד"ה החדש טימור טורלוב נכנס לתפקידו רגע אחרי התקרית החמורה ביום הכיפורים ומבטיח באופן ברור: אפעל למנוע הישנות של המקרה שהתרחש לפני שבוע באולימפיאדת השחמט בסמרקנד. במכתב ששלח לאיגוד הישראלי, טורלוב התייחס ישירות למשבר שהוביל להפסדים הטכניים של נבחרות הגברים והנשים, והתחייב לקדם שינוי בתקנוני פיד"ה כך שנבחרות לאומיות לא ייאלצו בעתיד לבחור בין שמירת מצוות דת לבין השתתפות מלאה בתחרויות הבינלאומיות.

טורלוב, שנבחר לנשיא פיד"ה לאחרונה, הציע להקים קבוצת עבודה שבה יהיו חברים גם נציגי איגוד השחמט הישראלי ומומחים נוספים. הקבוצה, לדבריו, תגבש מנגנון ברור, שקוף והוגן שיאפשר להתמודד מראש עם התנגשויות בין מועדי תחרויות לבין חובות דתיות או לאומיות - ובמכתבו הוא אף מציין במפורש כי "שמירת מצוות הדת, לרבות יום הכיפורים, חייבת לקבל מענה מפורש".

מכתב מנשיא פיד"ה לאיגוד הישראלי ( צילום: האיגוד הישראלי לשחמט )

הדברים מגיעים, כאמור, שבוע לאחר ששתי נבחרות ישראל - גברים ונשים - נאלצו להיעדר מסבב באולימפיאדת השחמט בסמרקנד בשל יום כיפור, לאחר שלטענת האיגוד הישראלי פיד"ה לא קיימה התחייבות מוקדמת להתאמת לוח הזמנים. בפועל, ההסכמה לא עוגנה בתקנון התחרות, וההחלטה על שינוי מועדי המשחקים הושארה להתנהלות מול הנבחרות שיוגרלו מול ישראל. בעוד שקולומביה וסינגפור התנהגו בספורטיביות והסכימו להתחיל מוקדם את המפגש מול ישראל בערב יום כיפור - יממה לאחר מכן ההולנדים והבולגריות החליטו לא להתחשב בנבחרת שלנו - ופיד"ה, כאמור, החליטה להעניק להם ניצחון טכני 0:4 על ישראל, שבחרה לכבד את יום הכיפורים ולא התייצבה למשחקים.

טורלוב מבקש להדגיש כי הפתרון העתידי לא יהיה חריג שנועד לנבחרת מסוימת, אלא מנגנון שיחול באופן שווה על כל ההתאחדויות הלאומיות. במכתבו הוא מבהיר כי הכללים צריכים להיות "ברורים, שקופים" ולכלול אמצעי הגנה שימנעו שימוש לרעה בהסדר כדי להשיג יתרון ספורטיבי. בנוסף, הנשיא החדש מבקש ללמוד מהניסיון של ענפי ספורט בינלאומיים אחרים, ובהם פיפ"א ואופ"א, בכל הנוגע להתנגשויות בין לוחות תחרויות לבין נסיבות דתיות או לאומיות מוצדקות. לאחר גיבוש המנגנון, טורלוב מצהיר כי יפעל לקידום התיקונים הנדרשים בתקנון האולימפיאדה ובמידת הצורך גם בתקנונים של תחרויות מרכזיות אחרות של פיד"ה. המטרה, לדבריו, היא להפוך את הפתרון לחלק רשמי וקבוע מהמסגרת הרגולטורית של הארגון.

"העיקרון ברור", כתב טורלוב. "שמירת מצוות דת לגיטימית אינה צריכה לאלץ נבחרת לאומית לבחור בין כיבוד חובותיה לבין השתתפות מלאה באולימפיאדת פיד"ה או בטורניר מרכזי אחר של פיד"ה. לפיד"ה חייב להיות פתרון ברור והוגן שימנע הישנות של מצב כזה".

כעת הנבחרות הישראליות נמצאות בשלבים האחרונים של האולימפיאדה ומיד לאחר מכן יחלו בהיערכות לקראת האירוע הגדול של השנה: אליפות ירושלים הפתוחה בשחמט עם 450 שחמטאים מכל העולם ומייד לאחריה - מאסטרס ירושלים- 5 השחמטאים המובילים ביותר לצד שחקני נבחרת ישראל ושני השחמטאים המנצחים באליפות הפתוחה.