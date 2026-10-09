ארבעה משחקים נערכו היום (שישי) במסגרת המחזור השלישי בליגת העל בכדוריד, כשהבולט שבהם היה באשדוד שם הפועל אשדוד הנחילה הפסד ראשון העונה בליגה לדאבליסטית, א.ס רמת השרון וניצחה אותה 25:33. הפועל ראשל"צ ניצלה מחצית שנייה מצוינת כדי לנצח 26:37 את עירוני רחובות. מכבי ראשל"צ שמרה על מאזן מושלם לאחר ניצחון 27:41 על נס ציונה ומ.כ באר שבע השיגה ניצחון ראשון העונה, 26:29 על קריית מוצקין.
המחזור השלישי כבר אתמול עם שני משחקים. המוליכה מ.כ חולון שמרה על הפסגה והשיגה ניצחון תשיעי בכל המסגרות ושלישי בליגה עם 30:37 על מכבי ת"א ובני הרצליה שדרה דרמה גדולה לאחר ניצחון 29:30 בקריית אונו.
הפועל אשדוד – א.ס רמת השרון 25:33
האלופה שהתייצבה בלי מילאן פאבלוביץ' הפצוע פתחה טוב ועלתה ל-0:3 מהיר, אך המקומיים חזרו, נאור כהן הפך וקבע 8:10 בדקה ה-17 - ומכאן והלאה זה היה של אשדוד. פיטרסון נעל את השער ואורוש טודורוביץ' קבע 9:15 ואשדוד המשיכה לשמור על הפער ולהגדיל אותו מיכאילו רדויקוביץ' צימק מעט במחצית השנייה, אבל אורוש טודורוביץ' קבע 22:31 לאשדוד והכריע את המשחק. בסיום: 25:33 לאשדוד שמשיגה ניצחון שני העונה ומנחילה לאלופה הפסד ליגה ראשון. הצטיינו באשדוד: אור ממן ואורוש טודורוביץ' 6 שערים כ"א, איתי סויסה ואדיר כהן 5 כ"א.
עירוני רחובות – הפועל ראשל"צ 37:26
המחצית הראשונה עוד הייתה צמודה, כאשר רחובות לא איפשרה לאורחת לברוח, אך ראשל"צ השתלטה על המשחק במחצית השנייה, ברחה ליתרון של שבעה שערים - ומכאן לא הביטה לאחור בדרך לניצחון חוץ שגרם לה לשכוח את ההפסד בדרבי במחזור הקודם. יונתן פלח הצטיין אצל המנצחת עם 12 שערים.
תוצאות נוסופת:
מכבי ראשל"צ – א.כ נס ציונה 27:41 מ.כ באר שבע – מכבי קריית מוצקין 26:29
אתמול:
מכבי ת"א – מ.כ חולון 37:30 הפועל קריית אונו – בני הרצליה 30:29