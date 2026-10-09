ארבעה משחקים נערכו היום (שישי) במסגרת המחזור השלישי בליגת העל בכדוריד, כשהבולט שבהם היה באשדוד שם הפועל אשדוד הנחילה הפסד ראשון העונה בליגה לדאבליסטית, א.ס רמת השרון וניצחה אותה 25:33. הפועל ראשל"צ ניצלה מחצית שנייה מצוינת כדי לנצח 26:37 את עירוני רחובות. מכבי ראשל"צ שמרה על מאזן מושלם לאחר ניצחון 27:41 על נס ציונה ומ.כ באר שבע השיגה ניצחון ראשון העונה, 26:29 על קריית מוצקין.

ארבעה משחקים נערכו היום (שישי) במסגרת המחזור השלישי בליגת העל בכדוריד, כשהבולט שבהם היה באשדוד שם הפועל אשדוד הנחילה הפסד ראשון העונה בליגה לדאבליסטית, א.ס רמת השרון וניצחה אותה 25:33. הפועל ראשל"צ ניצלה מחצית שנייה מצוינת כדי לנצח 26:37 את עירוני רחובות. מכבי ראשל"צ שמרה על מאזן מושלם לאחר ניצחון 27:41 על נס ציונה ומ.כ באר שבע השיגה ניצחון ראשון העונה, 26:29 על קריית מוצקין.

ארבעה משחקים נערכו היום (שישי) במסגרת המחזור השלישי בליגת העל בכדוריד, כשהבולט שבהם היה באשדוד שם הפועל אשדוד הנחילה הפסד ראשון העונה בליגה לדאבליסטית, א.ס רמת השרון וניצחה אותה 25:33. הפועל ראשל"צ ניצלה מחצית שנייה מצוינת כדי לנצח 26:37 את עירוני רחובות. מכבי ראשל"צ שמרה על מאזן מושלם לאחר ניצחון 27:41 על נס ציונה ומ.כ באר שבע השיגה ניצחון ראשון העונה, 26:29 על קריית מוצקין.

המחזור השלישי כבר אתמול עם שני משחקים. המוליכה מ.כ חולון שמרה על הפסגה והשיגה ניצחון תשיעי בכל המסגרות ושלישי בליגה עם 30:37 על מכבי ת"א ובני הרצליה שדרה דרמה גדולה לאחר ניצחון 29:30 בקריית אונו.

המחזור השלישי כבר אתמול עם שני משחקים. המוליכה מ.כ חולון שמרה על הפסגה והשיגה ניצחון תשיעי בכל המסגרות ושלישי בליגה עם 30:37 על מכבי ת"א ובני הרצליה שדרה דרמה גדולה לאחר ניצחון 29:30 בקריית אונו.

המחזור השלישי כבר אתמול עם שני משחקים. המוליכה מ.כ חולון שמרה על הפסגה והשיגה ניצחון תשיעי בכל המסגרות ושלישי בליגה עם 30:37 על מכבי ת"א ובני הרצליה שדרה דרמה גדולה לאחר ניצחון 29:30 בקריית אונו.