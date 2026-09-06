בראל, שהצטרף לענף רק בתחילת 2026, פתח את יום התחרות בניצחון מרשים על יריב מצרפת והעפיל לגמר הראשון שלו בזירה הבינלאומית. בקרב על מדליית הזהב פגש יריב מטורקיה, הציג יכולת מצוינת וסיים את התחרות במקום השני.