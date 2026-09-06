עומר בראל, שנפצע במהלך מלחמת חרבות ברזל ועבר תהליך שיקום ממושך לאחר שאיבד את ידו, זכה היום (ראשון) במדליית הכסף בסבב גביע העולם בטאקוונדו פראלימפי בשווייץ.
בראל, שהצטרף לענף רק בתחילת 2026, פתח את יום התחרות בניצחון מרשים על יריב מצרפת והעפיל לגמר הראשון שלו בזירה הבינלאומית. בקרב על מדליית הזהב פגש יריב מטורקיה, הציג יכולת מצוינת וסיים את התחרות במקום השני.
מדובר באבן דרך משמעותית עבור בראל, שרשם את ניצחונו הראשון בזירה הבינלאומית והעפיל לראשונה לגמר, הישג המעיד על התקדמותו ועל הפוטנציאל הגדול שלו להמשך הדרך. את בראל מלווים מאמני הנבחרת מרק ברגינסקי ובת־אל גטרר.
גם עדנאן ג'רושי סיים את סבב גביע העולם בשווייץ עם מדליה, לאחר שזכה בארד. ג'רושי החל את התחרות בשלב חצי הגמר מול יריב מגרמניה, ולמרות ההפסד בקרב הפתיחה המשיך לצבור ניסיון בינלאומי חשוב מול יריבים מהצמרת העולמית.