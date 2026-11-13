המחזור השמיני בליגת ווינר נערך היום (שישי) עם חמישה משחקים שבסיומם מכבי ראשל"צ נותרה מושלמת אחרי 30:42 על האחרונה בטבלה, מ.כ באר שבע. האלופה, א.ס רמת השרון כבר פיגרה בשלושה שערים בדקות הסיום אבל הפכה בדרך ל-31:34 בהרצליה. נס ציונה ומכבי ת"א נפרדו בשוויון 29:29 לאחר דרמה גדולה. הפועל אשדוד השיגה ניצחון חוץ ראשון העונה, 29:34 בערד ובמשחק שפתח את המחזור רשמה הפועל קריית אונו ניצחון חוץ 26:29 על עירוני רחובות.
מכבי ראשון לציון – מ.כ באר שבע 30:42
דווקא באר שבע פתחה טוב ועלתה ל-0:2, אך המוליכה השתלטה על המשחק והובילה 10:16 במחצית. הפער הלך וגדל לדו ספרתי. האורחת ניסתה לחזור, כשפעולה יפה של שלו אהרוני הורידה את ההפרש לחד ספרתי אבל המוליכה הגדילה שוב את התוצאה בדרך לניצחון שביעי בשבעה משחקים, 30:42. נדב ניזרי (9 שערים) ולידור פסו (8) הוליכו את הכובשים של ראשל"צ.
בני הרצליה – א.ס. רמת השרון 34:31
אחד המפגשים המעניינים של המחזור ייצר דרמה לא קטנה. הפתיחה הייתה של המארחת, אך הדאבליסטית נצמדה. המשחק היה רב תהפוכות, כאשר לקראת הסיום ניב צורף, מלך השערים של ליגה, קבע 27:30. ברק קרמון צימק ל-30:29 אחרי שעמית מוטולה ודניאל צרפתי הורחקו בכרטיסים אדומים. קרמון כבש שער שני ברציפות והשווה ורם טורקניץ עם ריצת 0:4 הפך את התוצאה. רדויקוביץ' הגדיל את ההפרש, אושרי רזניק מהעבר השני רשם עצירה גדולה וזה 31:34 לאלופה בסיום. טורקניץ הצטיין אצל המנצחת עם 11 שערים, 12 של צורף בצד השני לא עזרו למקומיים.
תוצאות נוספות: א.כ. נס ציונה – מכבי תל אביב 29:29 עירוני רחובות – הפועל קריית אונו 29:26 הפועל ערד – הפועל אשדוד 34:29