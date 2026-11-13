המחזור השמיני בליגת ווינר נערך היום (שישי) עם חמישה משחקים שבסיומם מכבי ראשל"צ נותרה מושלמת אחרי 30:42 על האחרונה בטבלה, מ.כ באר שבע. האלופה, א.ס רמת השרון כבר פיגרה בשלושה שערים בדקות הסיום אבל הפכה בדרך ל-31:34 בהרצליה. נס ציונה ומכבי ת"א נפרדו בשוויון 29:29 לאחר דרמה גדולה. הפועל אשדוד השיגה ניצחון חוץ ראשון העונה, 29:34 בערד ובמשחק שפתח את המחזור רשמה הפועל קריית אונו ניצחון חוץ 26:29 על עירוני רחובות.

המחזור השמיני בליגת ווינר נערך היום (שישי) עם חמישה משחקים שבסיומם מכבי ראשל"צ נותרה מושלמת אחרי 30:42 על האחרונה בטבלה, מ.כ באר שבע. האלופה, א.ס רמת השרון כבר פיגרה בשלושה שערים בדקות הסיום אבל הפכה בדרך ל-31:34 בהרצליה. נס ציונה ומכבי ת"א נפרדו בשוויון 29:29 לאחר דרמה גדולה. הפועל אשדוד השיגה ניצחון חוץ ראשון העונה, 29:34 בערד ובמשחק שפתח את המחזור רשמה הפועל קריית אונו ניצחון חוץ 26:29 על עירוני רחובות.

המחזור השמיני בליגת ווינר נערך היום (שישי) עם חמישה משחקים שבסיומם מכבי ראשל"צ נותרה מושלמת אחרי 30:42 על האחרונה בטבלה, מ.כ באר שבע. האלופה, א.ס רמת השרון כבר פיגרה בשלושה שערים בדקות הסיום אבל הפכה בדרך ל-31:34 בהרצליה. נס ציונה ומכבי ת"א נפרדו בשוויון 29:29 לאחר דרמה גדולה. הפועל אשדוד השיגה ניצחון חוץ ראשון העונה, 29:34 בערד ובמשחק שפתח את המחזור רשמה הפועל קריית אונו ניצחון חוץ 26:29 על עירוני רחובות.

דווקא באר שבע פתחה טוב ועלתה ל-0:2, אך המוליכה השתלטה על המשחק והובילה 10:16 במחצית. הפער הלך וגדל לדו ספרתי. האורחת ניסתה לחזור, כשפעולה יפה של שלו אהרוני הורידה את ההפרש לחד ספרתי אבל המוליכה הגדילה שוב את התוצאה בדרך לניצחון שביעי בשבעה משחקים, 30:42. נדב ניזרי (9 שערים) ולידור פסו (8) הוליכו את הכובשים של ראשל"צ.

דווקא באר שבע פתחה טוב ועלתה ל-0:2, אך המוליכה השתלטה על המשחק והובילה 10:16 במחצית. הפער הלך וגדל לדו ספרתי. האורחת ניסתה לחזור, כשפעולה יפה של שלו אהרוני הורידה את ההפרש לחד ספרתי אבל המוליכה הגדילה שוב את התוצאה בדרך לניצחון שביעי בשבעה משחקים, 30:42. נדב ניזרי (9 שערים) ולידור פסו (8) הוליכו את הכובשים של ראשל"צ.

דווקא באר שבע פתחה טוב ועלתה ל-0:2, אך המוליכה השתלטה על המשחק והובילה 10:16 במחצית. הפער הלך וגדל לדו ספרתי. האורחת ניסתה לחזור, כשפעולה יפה של שלו אהרוני הורידה את ההפרש לחד ספרתי אבל המוליכה הגדילה שוב את התוצאה בדרך לניצחון שביעי בשבעה משחקים, 30:42. נדב ניזרי (9 שערים) ולידור פסו (8) הוליכו את הכובשים של ראשל"צ.